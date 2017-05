Jacek Świat: Moralna odpowiedzialność Tuska za skandal i hańbę

W poniedziałek dziennik "Fakt" napisał, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik w rozmowie z PAP potwierdziła informacje członków rodzin gen. Kwiatkowskiego, że "w jego trumnie znalazły się szczątki innych osób".

Jacek Świat, mąż Aleksandry Natalli-Świat, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, w rozmowie z PAP ocenił, że nie jest zaskoczony informacjami Prokuratury Krajowej dot. ekshumacji gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

- W tym roku odbyło się już osiemnaście ekshumacji i właściwie wszystkie one wykazały jakieś nieprawidłowości. Słyszeliśmy o zamianie dwóch ciał, na szczęście była ta zamiana "jeden do jednego", więc sprawa była dosyć prosta do uporządkowania, ale też sytuacje, że w trumnach były szczątki innych osób są nagminne. Również w przypadku mojej żony była ta sama sytuacja, gdzie były szczątki kilku innych osób - podkreślił Świat.

- To wszystko potwierdza z każdym dniem, że Rosjanie traktowali szczątki naszych bliskich, ciężko mówić, ale jak śmieci. My, z naszą kulturą, z naszym podejściem do śmierci, do powagi śmierci, do godności zmarłych, nie potrafimy się z tym pogodzić. Jest to coś dla nas zupełnie niepojętego, coś obcego - dodał poseł PiS.

Według niego informacje dotyczące gen. Kwiatkowskiego to także potwierdzenie, że ponowne ekshumacje były potrzebne.

- To przywrócenie godności zmarłym i to często osobom zasłużonym dla nas wszystkich, dla państwa, to są często postacie wręcz historyczne, a zostały potraktowane w sposób straszny - podkreślił poseł.

- Myślę, że dopuszczenie do tej sytuacji było rzeczą niebywałą. Moralna odpowiedzialność za ten skandal, za tę hańbę spada wprost, co tu ukrywać, na Donalda Tuska, jego otoczenie i ludzi, którzy przed 7 laty podjęli decyzję, by bezwarunkowo oddać całą sprawę Rosjanom i zostawić im całkowicie wolną rękę. Bardzo boli, że szczególnie w pierwszych miesiącach, czy w pierwszych latach po tamtej tragedii, byliśmy okłamywani, publicznie okłamywani, że jest dobra współpraca, że wszystko załatwione, że wszystko było pod kontrolą. Nie było jak widać - zauważył Świat.

Poseł PiS ocenił, że obecnie politycy PO wykorzystują niektóre tragedie, w tym m.in. śmierć 25-letniego Igora Stachowiaka we Wrocławiu, żeby mówić o "odpowiedzialności" obozu rządzącego.

- Ci ludzie stracili już na zawsze prawo do mówienia o jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo okazali się sami ludźmi skrajnie nieodpowiedzialnymi - dodał Świat.