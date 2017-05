Rafał Bochenek: Politycy PO przez lata kłamali w sprawie Smoleńska

Małgorzata Wassermann: Trzeba zbadać wyjazd Ewy Kopacz do Moskwy

W poniedziałkowym wydaniu dziennik "Fakt" napisał, że w trumnie gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku w 2010 r., znaleziono szczątki jeszcze siedmiu innych osób.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik w rozmowie z PAP potwierdziła informacje członków rodzin gen. Kwiatkowskiego, że "w jego trumnie znalazły się szczątki innych osób".

- To jest bardzo smutna sprawa. To pokazuje, że politycy Platformy Obywatelskiej przez lata w tej sprawie kłamali, bo - jeszcze pragnę przypomnieć państwu - że była premier Ewa Kopacz mówiła oficjalnie, że wszystkie procedury zostały dochowane, wszystko przebiegało zgodnie z prawem, we wszystkich czynnościach uczestniczyła osobiście - powiedział rzecznik rządu w poniedziałek na konferencji prasowej pytany o tę sprawę.

- Po latach widzimy, że tak to niestety nie przebiegało. Państwo po raz kolejny zawiodło. I ta sytuacja pokazuje, że bardzo wręcz zaniedbano tych czynności, które powinny być w tej sprawie dopełnione. Nie dopełniono podstawowych procedur - ocenił Bochenek.

Na początku kwietnia ub.r. śledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Już w czerwcu prokuratorzy poinformowali, że konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji 83 ofiar katastrofy (wcześniej, w latach 2011-12, przeprowadzono dziewięć ekshumacji, decyzja o nich wynikała m.in. z wykrytych nieprawidłowości w rosyjskiej dokumentacji medycznej; cztery osoby zostały skremowane).

Decyzję tę uzasadniano zarówno błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej i brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzali sekcję zwłok.