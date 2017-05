Adam Borowski: zostałem uderzony po uroczystościach miesięcznicy smoleńskiej

Jarosław Kaczyński: Te białe róże to symbol nienawiści i głupoty

Na środę zorganizowanie kontrmanifestacji przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu zapowiadali Obywatele RP. Pojawili się jednak nieco dalej, przy skwerze im. ks. Jana Twardowskiego. Przeciwnicy zgromadzeni na przeciw uroczystości obchodów 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej nie byli oznaczeni logiem Obywateli RP ani KOD. W trakcie przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego kontrmanifestujacy wyciągnęli flagi UE, Polski oraz białe róże. Skandowali "Konstytucja" i "Praworządność", przerywając przemówienie prezesa PiS gwizdami.

Adam Borowski w rozmowie z PAP podkreślił, że nie został pobity, a uderzony w twarz.

"Uderzył mnie człowiek, który był pod pewnym napięciem psychicznym, bo miał wrogi sobie tłum, ponieważ po raz pierwszy zdarzyło się, że oni weszli w tłum, oni się skryli w tłumie" - mówił.

"Wzięli udział w tym marszu jako uczestnicy, a potem ujawnili swoje prawdziwe oblicze przed Pałacem Prezydenckim" - dodał Borowski.

Jak relacjonował, jeden z uczestników marszu złapał go za marynarkę. "Ludzie zaczęli na niego huczeć, on się zaczął wycofywać, ja szedłem za nim i pytałem dlaczego mnie ciągnie, on się schował za transparent i mnie uderzył" - powiedział Borowski.

"Szybciutko go złapałem za kark i oddałem policji, zostałem uderzony w twarz, ale nie zostałem pobity" - podkreślił.

Borowski zaznaczył, że całe zajście odbywało się po zakończeniu obchodów miesięcznicy smoleńskiej i rozwiązaniu zgromadzenia. Jak dodał, w sprawie uderzenia złożył już zawiadomienie w komendzie policji. W środę Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który odmówił Obywatelom RP możliwości zorganizowania kontrmanifestacji w tym samym czasie i miejscu, w którym odbywała się miesięcznica smoleńska. Wojewoda mazowiecki - jak poinformowała PAP kierownik oddziału prasowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Monika Kaniewska - zapowiedział odwołanie się od decyzji sądu.

Policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, który miał w środę uderzyć Borowskiego. Materiały w tej sprawie mają być w czwartek przekazane do prokuratury.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.