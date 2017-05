Rękoczyny na miesięcznicy smoleńskiej. Oświadczenie Obywateli RP

Jarosław Kaczyński: Te białe róże to symbol nienawiści i głupoty

Wczoraj na Krakowskim Przedmieściu odbyły się obchody 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. - Przyjdzie wielka klęska tych, którzy nienawidzą, którzy w gruncie rzeczy nienawidzą Polski, ale Polska zwycięży - mówił do zgromadzonych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na środę zorganizowanie kontrmanifestacji przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu zapowiadali Obywatele RP. Pojawili się jednak nieco dalej, przy skwerze im. ks. Jana Twardowskiego. Przeciwnicy zgromadzeni na przeciw uroczystości obchodów 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej nie byli oznaczeni logiem Obywateli RP ani KOD.

- Zostałem uderzony po zakończeniu uroczystości miesięcznicy smoleńskiej przez jednego z kontrmanifestujacych - powiedział działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Adam Borowski.

"Uderzył mnie człowiek, który był pod pewnym napięciem psychicznym, bo miał wrogi sobie tłum, ponieważ po raz pierwszy zdarzyło się, że oni weszli w tłum, oni się skryli w tłumie" - mówił.

"Wzięli udział w tym marszu jako uczestnicy, a potem ujawnili swoje prawdziwe oblicze przed Pałacem Prezydenckim" - dodał Borowski.

W sprawie wczorajszych wydarzeń pojawił się komentarz na stronie Obywateli RP. "Odnosząc się do kwestii rzekomego uderzenia Pana Adama Borowskiego przez uczestnika zgromadzenia przed Pałacem Prezydenckim. Nikt z Obywateli i Obywatelek RP nie dopuścił się takiego czynu. Prócz informacji podanej przez portal niezalezna.pl nie są nam znane żadne inne źródła potwierdzające tę informację, ani nie widzieliśmy żadnych nagrań potwierdzających taką wersję zdarzeń. Jeżeli takie zdarzenie faktycznie miało miejsce, to stanowczo go nie popieramy. Naszą bronią jest obywatelskie nieposłuszeństwo, a nie przemoc" - czytamy w oświadczeniu.

Obywatele RP odrzucają również zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza przez Tadeusza Jakrzewskiego. "Oskarżenia te są fałszywe. Działania rządu, wykorzystywanie policji do represjonowania opozycji pozaparlamentarnej – to kolejny krok w kierunku końca PiS-u" - napisano.

