Mariusz Błaszczak: Protestowali "chorzy z nienawiści"

W środę przed Pałacem Prezydenckim odbyła się 85. miesięcznica smoleńska, której towarzyszyła kontrmanifestacja, doszło do przepychanek, naruszona została m.in. nietykalność cielesna jednego z uczestników miesięcznicy oraz funkcjonariusza policji. W czwartek w Sejmie opozycja zwróciła się o wyjaśnienie wydarzeń sprzed Pałacu Prezydenckiego, niektórzy parlamentarzyści trzymali białe róże - podobne do tych, które mieli w środę kontrmanifestanci.

- Zwracam się do parlamentarzystów, tych, którzy dziś w Sejmie trzymali białe róże, żeby zaprzestali takich działań, bo one prowadzą do eskalacji nienawiści. To nie ma sensu, to prędzej czy później musi prowadzić do tragedii, a już z całą pewnością wczoraj widzieliśmy, że prowadzi do agresji. Popieranie osób, które blokują uroczystości smoleńskie jest zachęcaniem do przemocy i nienawiści - powiedział Błaszczak na konferencji prasowej.

Mówił, że wydarzenia podczas miesięcznicy to była próba zablokowania uroczystości, próba "odebrania ludziom możliwości demonstrowania, wspólnego modlenia się przez pewną grupę ludzi chorych z nienawiści".

- Wczoraj także w Katedrze Warszawskiej doszło do próby przerwania uroczystości religijnych, a więc kolejna granica jest pokonywana. Czy ta pani, która w katedrze krzyczała i pokazywała transparentny, czy tak samo zachowywała się w synagodze czy w meczecie? Gdzie ta nienawiść ma swoją granice? - pytał szef MSWiA.

Odniósł się również do decyzji sądu, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego odmawiającą Obywatelom RP możliwości zorganizowania kontrmanifestacji w tym samym czasie i miejscu, w którym odbywała się miesięcznica smoleńska.

- Wczorajsza decyzja sądu i zachowanie ludzi, którzy próbowali zablokować wczorajsze zgromadzenie, to dowód na ograniczanie prawa obywatelskich. To jest ograniczanie prawa do demonstrowania innym - mówił. Błaszczak podkreślił, że wojewoda złożył już apelację.

Komendant stołeczny policji mł. insp. Rafał Kubicki, który uczestniczył w konferencji powiedział, że będą wnioski o ukaranie osób, które próbowały zablokować miesięcznicę.

W środę policja wylegitymowała 22 osoby, które miały przeszkadzać w miesięcznicy smoleńskiej. "

- tych 22 osób, 20 osób siadając na jezdni, siadając na Krakowskim Przedmieściu próbowało zablokować przemarsz legalnego zgromadzenia. Podjęliśmy interwencję, zastosowaliśmy najbardziej łagodny środek przymusu bezpośredniego, a więc siłę fizyczną. Osoby te zostały wylegitymowane, usunięte z drogi przemarszu i zostaną wobec nich sporządzone wnioski o ukaranie - powiedział komendant stołecznej policji.

Policja zatrzymała także cztery osoby. - Wobec czterech sprawców przestępstw podjęliśmy również czynności. Dwie osoby, krzykiem, hałasem, w sposób złośliwy próbowały zakłócić akt religijny, modlitwę, która miała miejsce na Krakowskim Przedmieściu. Trzecia osoba to osoba, która naruszyła nietykalność cielesną jednego z uczestników zgromadzenia cyklicznego, czwarta osoba naruszyła nietykalność funkcjonariusza policji, który podejmował interwencję w trakcie naszych działań. Ta osoba została przez nas zatrzymana, doprowadzona do jednostki i przebywa obecnie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - dodał Kubicki.

Komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że zadaniem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy zachowują się zgodnie z prawem, zabezpieczenie legalnego zgromadzenia i doprowadzanie przed wymiar sprawiedliwości tych, którzy prawo łamią. Ocenił, że wydarzenia, jakie miały podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej odpowiadają na pytania, dlaczego wzrasta ilość sił planowanych do zabezpieczenia tych legalnych zgromadzeń.

- Każdorazowo przed tego typu zabezpieczeniami Komenda Stołeczna Policji przeprowadza głęboką analizę informacji i sygnałów o istniejących zagrożeniach. Wczorajszy dzień pokazał, że ta analiza jest słuszna i opiera się o fakty - podkreślił Szymczyk.

Jak dodał podczas tego wydarzenia miały miejsce "próby blokowania przejścia legalnego zgromadzenia, próby zakłócenia funkcjonowania i przebiegu legalnego zgromadzenia, próby zakłócenia uroczystości religijnych, czy w końcu niestety przypadek fizycznego ataku na uczestnika zgromadzenia, fizycznego ataku na funkcjonariusza policji".

- Polscy policjanci działali wczoraj w sposób profesjonalny i zdecydowany, umożliwiając prawidłowy przebieg legalnego zgromadzenia nie dopuszczając do wypadków łamania prawa i takie jest zadanie polskiej policji - zapewnił komendant.