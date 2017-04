Komorowski: Po Smoleńsku byłem obiektem nieprawdopodobnych ataków

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Były prezydent był pytany w Radiu Zet, czy dostrzega winy swego obozu politycznego w tym, co działo się przed i po katastrofie smoleńskiej. Komorowski odparł, że znalazł się wtedy "w oku cyklonu".

- Nie dlatego, że w jakimkolwiek, najmniejszym stopniu, brałem udział w przygotowaniach do wyjazdu prezydenta do Smoleńska, tylko dlatego, że tak mnie zakwalifikowali moi przeciwnicy (...) Koncentrowałem się na stabilizacji państwa, a mimo to od samego początku stałem się obiektem nieprawdopodobnych ataków - powiedział.

Dopytywany czy państwo zdało wtedy egzamin, Komorowski ocenił, że egzamin zdała konstytucja. - Zdała w stu procentach, a więc siłą rzeczy fundament państwa polskiego sprawdził się w stu procentach - stwierdził były prezydent.

W jego opinii "fakt wychodzenia z katastrofy naznacza państwo polskie pozytywnie". - Udało się uruchomić zarówno program wyciągnięcia wniosków z katastrofy, jak i odbudowanie państwa polskiego, jeśli chodzi o jego zdolności zarządzania kryzysem i sytuacją post kryzysową - uważa Bronisław Komorowski.