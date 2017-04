Pociej: Katastrofa w Smoleńsku? Tezy się wykluczają

Głównym tematem rozmowy była 7. rocznica katastrofy smoleńskiej oraz towarzyszące temu wątpliwości, co do jej przyczyn. - Od jakiegoś czasu mamy dysonans poznawczy, bo co jakiś czas mówi coś minister Macierewicz, potem co innego, a jeszcze co innego prokuratura - mówił Pociej.

Parlamentarzysta odniósł się do niedawno ogłoszonych ustaleń prokuratury, według której błędy popełnili kontrolerzy lotu w Rosji. - Prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry stawia zarzuty konkretnym ludziom. W tym przypadku rosyjskim kontrolerom lotu - powiedział senator Pociej.

Gość programu mówił, że minęły już prawie dwa lata od objęcia władzy przez PiS, i mimo zapowiedzi, wrak samolotu nie wrócił do Polski, co było jednym z głównych zarzutów wobec poprzedniego rządu.

Zdaniem Pocieja tezy, które padają, wzajemnie się wykluczają. Choćby ustalenia podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy, która ma ogłosić, że samolot częściowo rozpadł się w powietrzu. - Ma być stawiana teza, że samolot rozpadł się w powietrzu, co by oznaczało, że to był zamach - mówił Pociej. - Albo rację ma prokuratura pod wodzą Ziobry, że doszło do błędów ludzkich, przypadkowych, lub nie, albo doszło do zamachu. Jeśli miałby być zamach, to przeczy to ustaleniom prokuratury - dodał.

Na koniec rozmowa zeszła na temat piątkowej debaty w Sejmie, która była konsekwencją złożenia przez PO wniosku, o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Prowadząca zauważyła, że inaczej wyglądają rozmowy w Sejmie, a inaczej w Senacie. - Jestem dumny, że jestem w takiej izbie, w której ważniejsza jest dyskusja, niż to kto kogo zakrzyczy - mówił senator Pociej.

Gość odniósł się też do planowanych zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. - Od siedmiu lat nie wykonuję zawodu. Po tych latach moja perspektywa jest nieco inna - mówił Pociej. Dodał jednak, że "sędziowie absolutnie powinni pozostać niezależni".