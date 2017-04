Kosiniak-Kamysz: to powinien być dzień zadumy i modlitwy, a nie nienawiści

Prezydent Andrzej Duda: Trudno zrozumieć to, co przez lata działo się wokół katastrofy smoleńskiej

Woda był jednym z trzech posłów PSL, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem.

- Chciałbym, aby Polska mogła wspólnie pamiętać o ofiarach katastrofy, nieszczęśliwego wypadku w Smoleńsku, a nie ciągle mieć poczucie większych rowów, które wydarzenie z 10 kwietnia wykopało między Polakami. Chciałbym żeby dzisiejszy dzień był dniem zadumy, modlitwy i pamięci, a nie dniem nienawiści - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

- Wierzę, że przyjdzie taki dzień - bo tego uczy nas też ruch ludowy od 120 lat - w którym nie będzie tego podziału uniemożliwiającego wspólne oddanie czci i hołdu Polakom, którzy dobrze przysłużyli się naszej ojczyźnie - dodał prezes PSL.

Zaapelował też do wszystkich, którzy będą uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych. - Pamiętajcie, że są też rodziny, które mają prawo do zakończenia żałoby, do życia, wspomnienia pamięci, ale też do przyszłości. To prawo nie może być im odebrane - mówił.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że politycy PSL będą we wszystkich miejscach, gdzie spoczywają ich koledzy. - Będziemy o kolegach pamiętać nie tylko w symbolicznym złożeniu kwiatów, ale też w codziennej pracy, w zwykłym codziennym życiu - dodał.

Wspominając Wiesława Wodę, prezes PSL podkreślił, że charakteryzowała go "niezwykła skrupulatność i rzetelność". Wyraził też nadzieję, że PSL będzie w stanie sprostać wymaganiom, które wytyczył Woda. Dziękował też rodzinie zmarłego polityka, a w szczególności jego żonie, za obecność.