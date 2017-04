Grzegorz Schetyna: Smoleńsk był symbolem i narzędziem, żeby zdobyć władzę

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Lider Platformy wziął udział w Gdańsku w posiedzeniu Klubu Obywatelskiego w Dworze Artusa poświęconym pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej; wcześniej złożył kwiaty na grobach Macieja Płażyńskiego, Anny Walentynowicz i Arkadiusza Rybickiego.

- Emocje tamtych dni, kiedy wydawało się, że odszukaliśmy wspólnotę, że jesteśmy razem, że razem to przeżywamy, to wszystko się skończyło i po kilku tygodniach rozpoczęła się kampania wyborcza, ta prezydencka i wszystko pękło - podkreślił Schetyna nawiązując do wydarzeń z kwietnia 2010 roku.

Jego zdaniem, to pęknięcie cały czas jest "i wciąż jest bardzo ostre, tak bardzo raniące". - Ten ból się dokłada i potęguje. Dla mnie symbolem były ekshumacje ostatnich tygodni i miesięcy. To było takie okrucieństwo dodane do tej pamięci o 10 kwietnia 2010 r. - powiedział dziennikarzom szef PO.

Jak dodał, nie jest optymistą w kwestii tego, czy o katastrofie smoleńskiej "będziemy mogli mówić w normalny sposób i zapisać to do historii". - To ciągle będzie budowało emocje, też te złe emocje. I tak patrzę na aktywność szefa MON Antoniego Macierewicza, czy podkomisji (smoleńskiej), która została powołana – to jest właśnie w dalszym ciągu uprawianie polityki, dzisiaj już polityki na grobach. I to jest bardzo przykre - zaznaczył Schetyna.

- Mam wrażenie, że Smoleńsk był symbolem i narzędziem, żeby zdobyć władzę, żeby wygrać wybory, żeby stworzyć religię smoleńską, która miała być orężem, bronią przeciw tej rzeczywistości ostatnich lat. A dzisiaj - tak patrzę na to - już jako oręż nie jest przydatne, ponieważ władza została zdobyta, więc został pozostawiony, porzucony. I została tylko pamięć i tragedia tych rodzin, którzy stracili wtedy swoich bliskich. I to uważam za takie okrutne i cyniczne, bo nie do zaakceptowania - podkreślił lider PO.

- Możemy pytać o pomnik, ale też i powrót wraku TU 154M. Przecież krzyczano i politycy PiS mieli o to pretensje przez ostatnie lata. Dzisiaj półtora roku po objęciu przez nich rządów nic nie zostało zrobione: nie ma żadnej nowej jakości - i jeśli chodzi o pomnik upamiętnienia, jeśli miałby być, i o powrót wraku - dodał Schetyna.

Szef Platformy był pytany, czy b. premier Donald Tusk może mieć powody do obaw w związku z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy smoleńskiej. - Oczywiście, że nie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest element polityki, oręża, narzędzi politycznych przeciw - odparł.

- Bo czy można było sobie wyobrazić, że rząd polski zmuszony przez Jarosława Kaczyńskiego zaatakuje w taki sposób kandydaturę Tuska w Brukseli? A to się zdarzyło, z pełną kompromitacją dla polskiego rządu. Więc nie wykluczam prób następnych, żeby uderzyć w Tuska i go zaatakować. Będą to robić te osoby, które cynicznie wykorzystywały, wykorzystują i będą wykorzystywać katastrofę smoleńską dla własnego, cynicznego politycznego interesu. Tacy ludzie są niestety cały czas czynni w polskiej polityce - ocenił Schetyna.

Podczas posiedzenia Klubu Obywatelskiego przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann podkreślił, że pamięć o tych, którzy zginęli przed siedmiu laty jest wciąż żywa.

- Różnie o tej katastrofie mówimy i myślimy jako Polacy. Jesteśmy głęboko podzieleni jako społeczeństwo w ocenie tego, co się wydarzyło. I obowiązkiem nas wszystkich jest, żeby te podziały były coraz szybciej i wyraźniej niwelowane. Ta zadra w sercach polskich nie może ciągle tkwić. Dzisiejsze spotkanie Klubu Obywatelskiego to szansa na dyskusję, jak inaczej myśleć o tej katastrofie. Wtedy, siedem lat temu wszyscy byliśmy razem - myśmy zostali podzieleni. I chodzi o to, żebyśmy się znowu znaleźli razem - wyjaśnił polityk PO.

Zdaniem filozofa, prof. Zbigniewa Mikołejki, katastrofa smoleńska "nie była żadnym początkiem" podziału polskiego społeczeństwa. - Była strasznym katalizatorem procesów, które działy się wcześniej mniej, lub bardziej podskórnie, tzn. drastycznego rozdwojenia polskiego społeczeństwa, które ma głębokie korzenie. A można go szukać w dziedzictwie Polski pańszczyźnianej - dodał.

O. Tomasz Dostatni ocenił, że katastrofa smoleńska wywołała "absolutną instrumentalizację" polskiego Kościoła.

- To znaczy wciągania Kościoła w takie obszary, w których Kościół nie chce być w taki sposób obecny, w jaki proponuje dziś Prawo i Sprawiedliwość. I to trzeba mówić głośno. Niektórzy biskupi kiedyś mieli większą odwagę, dzisiaj się trochę wycofali. Są też trochę inni biskupi w Polsce. Ale kiedy rozmawiam z polskimi biskupami, to oni czują zażenowanie, nie wiedzą jak funkcjonować w państwie demokratycznym, w którym zaczynają się tendencje autorytarne - przekonywał dominikanin.

Biskup Ewangelicko-Augsburski Marcin Hintz zauważył, że pasażerowie tragicznego lotu do Smoleńska pochodzili ze wszystkich części narodu, zarówno pod względem politycznym, jak i religijnym. - Te 96 osób symbolicznie reprezentowało ówczesne społeczeństwo polskie - pluralistyczne, różnorodne - ale niekoniecznie pojednane. I nie przepracowaliśmy tej lekcji. Po zakończeniu pogrzebów nastąpiła radykalizacja narracji i tragiczne wykorzystanie polityczne tego wydarzenia. I nie można tutaj zrzucać winy tylko na jedną stronę - ocenił.