Katastrofa smoleńska. Uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie

Przed godz. 17 rozpoczęły się przed Pałacem Prezydenckim uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Biorą w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło

"Siedem lat od tamtego szokującego, dramatycznego dnia, w którym w jakimś sensie, a czasem bardzo głębokim sensie, zwłaszcza dla państwa, najbliższych, żon, mężów, rodziców, dzieci, wnuków, świat się zawalił, bo nagle okazało się, że ta najbliższa osoba, ten ukochany, który miał wrócić przecież za kilka godzin, który miał wykonać zadanie, które na siebie przyjął w duchu odpowiedzialności i służby Polsce, że nie wróci, że nie ma go między żywymi, że stało się coś, co w ogóle trudno było sobie nawet wyobrazić, a co dopiero przetrwać, przeżyć" - mówił prezydent w czasie uroczystości przed Pałacem Prezydenckim.

"To są takie wyrwy, puste miejsca, których nie da się zapełnić w żaden sposób i one zawsze pozostają jak wypalona polana w lesie, jak miejsce, w którym nic nie chce urosnąć i dopiero czas czasem jest w stanie zatrzeć, zmniejszyć, ten ból" - podkreślał Duda.

"Dzisiaj nadal jest obowiązkiem, tym razem moim i polskich władz, uczynienie wszystkiego byśmy dotarli do prawdy, by elementarna sprawiedliwość została w Rzeczypospolitej osiągnięta" - mówił prezydent.

"Tu w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, powinny powstać dwa pomniki: jeden tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz drugi - prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - dodał.

W uroczystości biorą również udział: prezes PiS Jarosław Kaczyński, córka zmarłej w katastrofie smoleńskiej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, Marta Kaczyńska wraz z córkami, a także marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.