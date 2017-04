Sławomir Neumann: Kaczyński? To nie jest już przeżywanie żałoby, to czysta polityka

Dr Żylicz: Jeśli była bomba, to można zgłosić to do Rady Bezpieczeństwa ONZ

- Miesięcznice i ostatnie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, to jest kopanie coraz większych podziałów, obrażanie coraz to innych grup Polaków, to jest język nienawiści i podziału. Niestety Jarosław Kaczyński nic się nie zmienił - powiedział Neumann we wtorek dziennikarzom w Sejmie.

Jego zdaniem, prezes PiS jest nadal człowiekiem, który na katastrofie smoleńskiej buduje podział. - Z tego podziału chce czerpać polityczne zyski - podkreślił szef klubu PO.

- To nie jest już przeżywanie żałoby, to jest czysta polityka na nieszczęściu, na tragedii, na katastrofie smoleńskiej - ocenił Neumann.

Kaczyński w poniedziałek uczestniczył w obchodach 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jednym z punktów obchodów było odsłonięcie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i ministra Zbigniewa Wassermanna.

Podczas uroczystości szef PiS stwierdził, że po katastrofie smoleńskiej doszło do podziału w społeczeństwie. - Doszło do tragedii, w której mieliśmy do czynienia z jednej strony z bólem wielkiej, ośmielam się powiedzieć, tej lepszej części narodu, ale mieliśmy też i eksplozję zła, eksplozję nienawiści - mówił. - Do dziś te dwie siły, te dwa żywioły ze sobą walczą - dodał Kaczyński.