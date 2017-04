Ile kosztują miesięcznice smoleńskie?

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Co miesiąc 10 kwietnia organizowane są na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie obchody miesięcznicy smoleńskiej. W zgromadzeniu uczestniczy prezes PiS Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. W tym czasie organizowane są również kontrmanifestacje Obywateli RP. Dochodziło do prób zakłócenia obchodów. O bezpieczeństwo uczestników dba policja.

O zaangażowanie funkcjonariuszy zapytał poseł PO Cezary Tomczyk. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji przesłał zestawienie, które zawiera podsumowanie działań policji od początku 2015 roku.

W 2015 roku do ochrony oddelegowano 3700 policjantów, co kosztowało ponad 600 tysięcy złotych. Tylko w tym roku bezpieczeństwa uczestników strzegło ponad 2500 funkcjonariuszy. Szymczyk zastrzegł jednocześnie, że „działania zabezpieczające obejmują również inne wydarzenia organizowane w tym samym czasie na terenie Warszawy, w związku z czym nie ma możliwości wyodrębnienia poniesionych kosztów i liczby funkcjonariuszy Policji donoszących się tylko do obchodów miesięcznic smoleńskich”.