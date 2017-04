"W końcu skuteczne działanie ws. katastrofy"

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Bochenek był pytany w czwartek przez dziennikarzy w Sejmie o słowa szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który powiedział w radiowej "Trójce", że obowiązkiem dyplomacji, jest "przypominać Rosjanom, że im dłużej ukrywacie wrak i czarne skrzynki, tym bardziej uświadamiacie Polakom, że jesteście współwinni katastrofie smoleńskiej".

"Sprawa katastrofy smoleńskiej na pewno powinna być wyjaśniona. Organy państwa polskiego wreszcie zaczęły działać w tej sprawie skutecznie" - powiedział rzecznik rządu. Przypomniał, że prokuratorzy, którzy zajmują się kwestią katastrofy smoleńskiej, postanowili przedstawić zarzuty rosyjskim kontrolerom.

W poniedziałek zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek poinformował m.in. o rozszerzeniu zarzutów wobec rosyjskich kontrolerów (którym początkowo chciano postawić zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy) i postawieniu ich trzeciej osobie przebywającej 10 kwietnia 2010 r. w wieży kontroli lotów lotniska w Smoleńsku. Obecnie prokuratura przypisuje im przestępstwo umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym.

Na uwagę dziennikarza, że strona rosyjska nigdy nie dopuści do postawienia zarzutów rosyjskim kontrolerom, Bochenek powiedział, że jest to kwestia "współpracy właściwych instytucji". "Mamy nadzieję, że uda się do tego doprowadzić, bo tak powinno wyglądać rzetelne wyjaśnianie tej sprawy. Tutaj powinno być współdziałanie, czego wcześniej nie było" - zaznaczył.

Rzecznik rządu podkreślił też, że prokuratorzy nie odrzucają na razie żadnej teorii. "Na razie wszelkie wersje - z tego, co zrozumiałem - są rozważane i wszelkie możliwości są brane pod uwagę. Pozwólmy prokuraturze skupić się na rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy, pozwólmy im pracować" - apelował.

Zdaniem Bochenka "wielkim błędem" ostatnich lat było przekazanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej stronie rosyjskiej. "Poprzedni rząd PO-PSL zdecydował się przekazać to śledztwo całkowicie w ręce Rosjan, poza jakąkolwiek polską kontrolą, poza jakimkolwiek polskim zasięgiem. To był niewątpliwie błąd, tę sprawę trzeba było możliwie szybko umiędzynarodowić i wyjaśnić" - podkreślił.

Dodał, że ówczesny rząd tego nie zrobił, dlatego teraz organy państwa polskiego na nowo muszą zająć się tą sprawą. "To jest na pewno pozytywny objaw funkcjonowania działalności najważniejszych organów państwowych" - powiedział rzecznik rządu.

Stwierdził też, że do dzisiaj nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

Jak ocenił, przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy doszło do wielu nieprawidłowości, czego dowodem są m.in. ekshumacje ciał ofiar katastrofy.

Pytany, czego oczekuje po pracy podkomisji powołanej przez MON do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, Bochenek powiedział, że działania zarówno podkomisji, jak i prokuratury są "komplementarne i wzajemnie się wspierają".