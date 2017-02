Jarosław Kaczyński: mam pretensje do poprzednich rządów, że nie sprowadziły Tupolewa do Polski

Kaczyński pytany na konferencji prasowej, czy ma pretensje do siebie, do premier Beaty Szydło albo prezydenta Andrzeja Dudy o to, że nie udało się ściągnąć z Rosji do Polski wraku Tupolewa, odpowiedział: "Do nikogo nie mam pretensji z tego względu, że stanowisko Rosji jest znane i było wiadomo, że ono takie będzie".

Jak podkreślił, ma "pretensje do poprzednich rządów, że w innej sytuacji politycznej tej sprawy nie podjęły". "I rzeczywiście tu pretensje są bardzo poważne" - dodał Kaczyński.

"Musimy prowadzić śledztwo, tzn. władze odpowiednie w Polsce muszą prowadzić śledztwo, w takich warunkach jakie są, chociaż prowadzenie śledztwa bez wraku, a nawet z wrakiem zdekompletowanym, jest oczywiście ogromnie utrudnione" - zaznaczył prezes PiS.

23 grudnia ub.r. na dorocznej konferencji prasowej prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że zwrot wraku samolotu, który rozbił się w kwietniu 2010 roku pod Smoleńskiem, nie jest możliwy, dopóki Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej będzie prowadził śledztwo.