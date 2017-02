Notatka MSZ z 2013 r.: polska strona zażądała od Rosji "bezzwłocznego zwrotu" wraku w 2012 r.

Do stycznia 2011 roku rząd nie podejmował zasadniczo działań zmierzających do zwrotu wraku Tu-154M; polska strona zażądała od Rosji "bezzwłocznego zwrotu" wraku w 2012 roku - wynika z notatki opracowanej w 2013 roku w MSZ, do której dotarła PAP.