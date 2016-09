MAK: Tatiana Anodina zgodziła się na spotkanie z szefem podkomisji MON badającej katastrofę smoleńską

"W odpowiedzi na oficjalny wniosek dr. Wacława Berczyńskiego, przewodniczącego podkomisji polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej ds. zbadania katastrofy lotniczej w Smoleńsku, przewodnicząca MAK (Tatiana) Anodina wyraziła zgodę, by przyjąć pana Berczyńskiego na jego prośbę. Data spotkania zostanie dodatkowo określona" - głosi komunikat opublikowany na stronie internetowej MAK.

Wiceszef podkomisji Kazimierz Nowaczyk powiedział, że Anodina zaprosiła przedstawicieli podkomisji do Moskwy, a szczegóły będą jeszcze ustalone. Nowaczyk zaznaczył, że podkomisja skorzysta z zaproszenia, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy dojdzie do spotkania. Jak mówił wiceszef podkomisji, najpierw powinno dojść do technicznych uzgodnień sekretariatów obu stron i ustalenia konkretnego terminu spotkania.

MAK badał katastrofę smoleńską i w styczniu 2011 r. przedstawił swój raport. Za przyczyny tragedii MAK uznał m.in. błędy w pilotażu, zły dobór załogi, złamanie przepisów lotniczych, obecność osób postronnych w kabinie pilotów, zlekceważenie ostrzeżeń, braki w wyszkoleniu załogi i złą organizację lotu. Żadne z wytkniętych uchybień nie obciąża strony rosyjskiej.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński.