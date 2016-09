Antoni Macierewicz zapowiada ujawnienie prawdziwych nagrań z Tu-154

Jak przekonywał w TVP Info minister obrony, materiały świadczą o tym, że działania nawigatorów rosyjskich miały na celu doprowadzenie do katastrofy. - Ta sprawa jest znana od przynajmniej czterech i pół lat – wskazał Macierewicz. - To naprawdę nie jest żadna nowość, ale będzie to przedstawione w sposób naukowy, uszczegółowiony i bezsporny. To nie są żadne nowe informacje, jedynie zebranie i podsumowanie starych, łącznie z zawiadomieniem o przestępstwie, która wystosowała prokuratura rok temu – dodał. Na pytanie, jakie nagrania załogi zostaną ujawnione, odparł: "prawdziwe, te, które oddają rzeczywisty przebieg wypadków".

Szef MON przekonywał, iż "istotą jest to, że będzie można wszystko usłyszeć, że każde słowo będzie zrozumiałe i jasne, nie trzeba będzie się domyślać, o co chodzi". Według zapowiedzi ministra zapis dźwiękowy zademonstruje też, "jak organizowano fałszerstwo tego, co zostało nazwane raportem państwa polskiego". Macierewicz zaznaczył, że materiał, który zostanie przedstawiony, "nie jest sprzeczny z tym, co zrobił Instytut Sehna".

Szef MON zastrzegł, że nie jest w stanie podać dokładnej daty ujawnienia nagrań, zależy ona bowiem od przewodniczącego komisji.

Ujawnienie "nowych nagrań załogi Tupolewa, które dotąd nie były znane" Macierewicz zapowiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Stwierdził też, że "nie pozostawia żadnych wątpliwości", że działania rosyjskich nawigatorów i decydentów miały na celu doprowadzenie do katastrofy TU-154M.

Katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. zbadała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), na której czele stanął ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller.

Szef MON na początku lutego podpisał rozporządzenia ws. organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP). Dała ona szefowi MON prawo do wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego, "gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny".

Jednocześnie minister powołał podkomisję w ramach KBWLLP do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.