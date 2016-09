Podkomisja MON ds. katastrofy smoleńskiej spotka się z rodzinami ofiar

Poinformował o tym przewodniczący podkomisji dr Wacław Berczyński. - Zamknięte posiedzenie podkomisji będzie 13 września. 14 września ma być spotkanie z rodzinami, a 15 września - spotkanie z mediami - powiedział w rozmowie z PAP.

Przewodniczący podkomisji zapowiedział, że 14 września podkomisja chce przekazać rodzinom "wszystko, co wiemy". Dodał, że jeszcze nie ustalono, jaka będzie formuła tego spotkania. Powiedział też, że spotkanie z mediami ma być rodzajem konferencji prasowej. Mają to być pierwsze spotkania podkomisji z rodzinami ofiar katastrofy oraz z przedstawicielami prasy.

Berczyński nie chciał powiedzieć, jakie materiały podkomisja zaprezentuje w przyszłym tygodniu. - Znam te dowody, ale nie mogę o tym mówić przed 15 września. Nawet nie wszyscy członkowie znają te dowody. Nie chciałbym, żeby się dowiedzieli o tym z gazet - tłumaczył. Dodał jedynie, że wśród dowodów, jakie zostaną zaprezentowane, będą zeznania świadków.

W piątek MON poinformowało, że pierwsze posiedzenie komisji, na którym zostaną przedstawione publicznie pierwsze wyniki prac, odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. - Wkrótce ujawnimy nowe nagrania załogi tupolewa, które dotąd nie były znane - powiedział w piątek "Rzeczpospolitej" szef MON Antoni Macierewicz. Stwierdził też, że "nie pozostawia żadnych wątpliwości", że działania rosyjskich nawigatorów i decydentów miały na celu doprowadzenie do katastrofy Tu-154M.

Szef MON mówił też, że nagrania będą wyraźne i zrozumiałe, a materiały, które przedstawi komisja pokażą rzeczywisty przebieg wypadków związanych z katastrofą smoleńską. Jak przekonywał Macierewicz w TVP Info, materiały świadczą o tym, że działania nawigatorów rosyjskich miały na celu doprowadzenie do katastrofy.

Katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. badała do lipca 2011 r. Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), którą kierował ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. W lutym 2016 r. szef MON Antoni Macierewicz, który wcześniej stał na czele parlamentarnego zespołu smoleńskiego i kwestionował ustalenia komisji Millera, podpisał dokumenty ws. wznowienia badania oraz powołania i składu podkomisji działającej przy KBWLLP. Jak mówił w marcu Macierewicz, powodem powołania podkomisji było "ujawnienie ukrywanych lub nieznanych informacji mających istotne znaczenie dla badania, które nie były badane z różnych powodów". Zdaniem wiceszefa podkomisji smoleńskiej dr. Kazimierza Nowaczyka nagromadzenie faktów nieuwzględnionych przez komisję Millera świadczy o tym, że od początku rozważała ona jeden scenariusz przebiegu katastrofy smoleńskiej.

Natomiast dr Maciej Lasek, który był członkiem komisji Millera oraz jest szefem komisji badającej wypadki w lotnictwie cywilnym, uważa, że nie pojawiły się żadne nowe fakty, a to, co przytacza MON w uzasadnieniu decyzji o ponownym badaniu katastrofy smoleńskiej, nie stanowi podstawy do wznowienia badania.

Komisja Millera ustaliła, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, czego konsekwencją było zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji Tu-154M. Członkowie komisji podkreślali, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu. Ponadto w raporcie wskazano m.in. na błędy rosyjskich kontrolerów z lotniska w Smoleńsku. Z kolei ostatni, opublikowany w kwietniu 2015 r. raport kierowanego przez Macierewicza zespołu parlamentarnego, zawierał tezę, że prawdopodobną przyczyną katastrofy była seria wybuchów m.in. na lewym skrzydle, w kadłubie i prezydenckiej salonce.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.