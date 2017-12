Puigdemont wygłosi z Belgii orędzie noworoczne do mieszkańców Katalonii AFP

Zdymisjonowany premier Katalonii Carles Puigdemont do początku stycznia nie zamierza opuszczać Belgii, gdzie pod koniec października schronił się przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. To stamtąd zamierza wygłosić orędzie noworoczne do mieszkańców Katalonii.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ