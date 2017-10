Gwardia Cywilna w siedzibie katalońskiej policji

Hiszpańska Guardia Civil weszła do siedziby regionalnej katalońskiej policji i do komisariatów w wielu miastach w ramach śledztwa dotyczącego referendum niepodległościowego z 1 października.

- Przeprowadzamy kontrolę komunikacji (katalońskiej policji - przyp. red.) Mossos d'Esquadra z dnia nielegalnego referendum" w Katalonii - powiedział rzecznik Gwardii Cywilnej.

Według agencji EFE, która powołuje się na źródła policyjne, funkcjonariusze szukają nagrań wewnętrznych rozmów członków Mossos d'Esquadra z ich przełożonymi w dniu głosowania. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał referendum za niezgodne z hiszpańską konstytucją, a Najwyższy Sąd Katalonii (TSJC) nakazał katalońskiej policji uniemożliwienie przeprowadzenia tego plebiscytu - przypomina EFE.

Katalońska policja była jednak krytykowana za rzekomą pasywną postawę w dniu referendum, która sprawiła, że ostatecznie to Gwardia Cywilna i hiszpańska policja musiały podjąć kroki, by rekwirować urny i karty do głosowania.