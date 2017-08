Bezrobotny ojciec skorzysta z urlopu ojcowskiego po podjęciu pracy

Jak przekonać szefa do awansu?

- Nasz niedawno zatrudniony pracownik złożył wniosek o urlop ojcowski. Jego dziecko ma obecnie 1,5 roku, a urodziło się w okresie, gdy pracownik był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Czy w związku z tym przysługuje mu urlop ojcowski? – pyta czytelnik.

Przepisy w żaden sposób nie uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania w zatrudnieniu czy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w dniu urodzenia dziecka. Taka zależność istnieje tylko w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego.

Pracownik wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego nie później niż:

- do ukończenia przez nie 24. miesiąca życia, albo

- do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika–ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego uprawnienia. Do wniosku pracownik powinien dołączyć dokumenty określone w przepisach § 21 rozporządzenia MRPiPS z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (DzU z 2015 r., poz. 243). Wniosek ma wskazywać:

- imię i nazwisko pracownika,

- okres, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,

- oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,

- kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Prawo do tego urlopu nie jest oceniane w oparciu o sytuację zawodowo-ubezpieczeniową ojca w chwili narodzin dziecka, a jedynie w czasie korzystania z tego urlopu. Inaczej niż przy urlopie macierzyńskim, gdzie podstawową kwestią jest to, czy matka dziecka była pracownicą lub podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu w dniu porodu, kwestia bezrobocia – niezależnie od tego, czy mówimy o osobie wówczas formalnie zarejestrowanej jako bezrobotna, czy bezrobociu „niesformalizowanym" – nie ma żadnego znaczenia przy urlopie ojcowskim pracownika obecnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

—Marek Rotkiewicz, prawnik