Jak rozliczany jest dodatkowy dzień pracy

Jak przekonać szefa do awansu?

Pracownik innego wyznania - prawo do dnia wolnego w święta

Uchylanie się od rekompensaty za nadgodziny - co grozi pracodawcy

- Część osób pracuje u nas w systemie równoważnym, standardowo ma 12-godzinne zmiany. Tym samym poza wolną niedzielą i innym dniem wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy mają więcej dni wolnych w okresie rozliczeniowym (dni wolne harmonogramowo). Czy w razie, gdy polecimy im pracę w takim dniu, musimy za to wyznaczyć inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym? Jeśli nie, to czym jest praca w takim dniu – nadgodzinami dobowymi czy średniotygodniowymi? – pyta czytelniczka.

Wyróżnia się kilka rodzajów dni wolnych od pracy wskazywanych w grafikach. Są to przede wszystkim wolne niedziele i święta lub dni wyznaczone za pracę w niedziele lub święto oraz dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Do tego jednak w wielu przypadkach dochodzą dni wolne wynikające z rozkładów czasu pracy. Najczęściej pojawiają się one w systemach równoważnych oraz przy zatrudnieniu niepełnoetatowym.

Maksymalna liczba dniówek

W okresie rozliczeniowym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy. Musi być ona co najmniej równa liczbie niedziel, świąt przypadających w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Minimalną liczbę dni wolnych ustala się następująco:

Krok 1. obliczamy maksymalną liczbę dni pracy – w tym celu dzielimy wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego przez dobową normę czasu pracy (czyli zasadniczo przez 8),

Krok 2. od liczby dni kalendarzowych w okresie rozliczeniowym odejmujemy maksymalną liczbę dni pracy.

Przykład:

Firma działa siedem dni w tygodniu, całodobowo. W okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień 2017 r. pracodawca następująco rozplanował pracę osoby pracującej w systemie równoważnym >patrz grafik.

Ważne! Oznaczając dni wolne, trzeba je scharakteryzować poprzez przypisanie odpowiedniego skrótu do dnia wolnego przysługującego z tytułu:

- niedzieli lub święta,

- dnia wolnego wynikającego z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

- dni wolne harmonogramowo (wynikające z rekompensaty nadpracowanego czasu w związku ze stosowaniem równoważnego czasu pracy).

Przy planowaniu pracy w różnych godzinach (zarówno ilościowo, jak i przypadających w różnych przedziałach czasu), istotne jest również rozumienie pojęcia dnia wolnego od pracy.

Początek wolnego

W tym zakresie wypowiedziała się Komisja Prawna GIP (stanowisko z 12 września 2013 r. w sprawie pojęcia dnia wolnego wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), przyjmując trzecie ze wskazanych podejść:

„... aktualnie nie ma podstaw prawnych, aby twierdzić, iż dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy w odróżnieniu od niedzieli lub święta (albo dni wolnych udzielonych za takie dni) mógł się zgodnie z przyjętym rozkładem rozpocząć dopiero po zakończeniu ostatniej doby (pracowniczej) lub co najmniej po upływie 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego".

Oznacza to, że dzień wolny – co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do wolnych za pracę w niedziele i święta oraz wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – rozpoczyna się o godzinie zakończenia pracy.

Przykład:

Pracownik rozpoczął pracę o godz. 7 i pracował zgodnie z rozkładem czasu pracy do godz. 19. Jeżeli pracodawca w harmonogramie określił rozpoczęcie pracy następnego dnia kalendarzowego nie wcześniej niż na godz. 19, to pracownik ma zapewniony dzień wolny od pracy – 24 godziny od godziny zakończenia pracy.

Nadgodziny a nie dzień bez pracy

Przepisy kodeksu pracy odnoszą się do rekompensaty pracy świadczonej w niedziele i święta oraz w dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie zawierają jednak żadnych regulacji dotyczących wykonywania pracy w dodatkowe dni wolne oznaczone w grafiku (dni wolne harmonogramowo).

Nie ma podstaw, aby do rozliczania tej pracy stosować zasady dotyczące pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie udzielamy zatem za nią dnia wolnego od pracy. Zastosowanie znajdą tutaj reguły odnoszące się do pracy nadliczbowej.

Ważne! Tak samo jak przypadku dnia wolnego harmonogramowo, tak też w odniesieniu do dnia wolnego wyznaczonego za pracę w niedzielę, praca zlecona w te dni jest pracą nadliczbową. Nie udzielamy za nie dnia wolnego od pracy, ale rozliczamy nadgodziny. Dzień wolny wyznaczony w grafiku za pracę w niedzielę „nie jest już niedzielą". Nie obowiązują w stosunku do niego zasady rekompensaty przypisane do pracy w niedziele.

Dwie formy rekompensaty

Przepisy k.p. przewidują rekompensatę pracy nadliczbowej w postaci:

- dodatkowego wynagrodzenia albo

- czasu wolnego.

Czasu wolnego udziela się w wymiarze równym czasowi przepracowanemu „ponadwymiarowo" (jeśli wniosek w tej sprawie złoży pracownik) albo o połowę zwiększonym (gdy pracodawca udziela go bez wniosku pracownika). Przy rozliczeniu nadgodzin czasem wolnym pracownikowi nie przysługuje już dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Normalna pensja plus dodatek

W razie finansowego rozliczenia nadgodzin, pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę powiększone o dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia (art. 1511 k.p.).

Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych przypadających:

- w nocy,

- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W pozostałych dniach za pracę nadliczbową przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia.

Dodatek 100-proc. przysługuje również za pracę nadliczbową średniotygodniową (powstałą w wyniku przekroczenia przeciętnie 40 godzin pracy na tydzień w okresie rozliczeniowym, które nie zostało zakwalifikowane wcześniej jako przekroczenia dobowe).

Wolne harmonogramowo to zwykłe dni

Dni wolne wskazane jako dni „harmonogramowe" (wynikające z nadpracowania czasu ponad 8 godzin dziennie w systemie równoważnym) to zwykłe dni. Do pracy w tych dniach nie stosuje się żadnej szczególnej regulacji. Za taką pracę nie przysługuje zatem ani dzień wolny od pracy, ani też zasadniczo 100-proc. dodatek do wynagrodzenia.

Przykład:

Opierając się na wcześniejszym grafiku, pracownik otrzymał we wrześniu polecenie pracy w dwóch dniach wolnych – 5 września (w harmonogramie jest to dzień wolny za pracę w niedzielę) oraz 12 września (oznaczonego jako dzień wolny harmonogramowo). W każdym z tych dni przepracował 9 godzin.

Pracę w obu dniach trzeba rozliczyć tak jak pracę w godzinach nadlicz- bowych. Powstają tu jednak dwa rodzaje nadgodzin. Ponadto w posz- czególnych dniach będzie za nie przysługiwać dodatek w innej wyso- kości. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

W obu przypadkach powstanie po jednej godzinie nadliczbowej dobowej – jest to 9. przepracowana godzina, gdyż to ona dopiero stanowi przekroczenie 8-godzinnej dobowej normy czasu pracy. W związku jednak z tym, że czas pracy rozplanowany jest na cały okres rozliczeniowy w pełnym wymiarze dla tego okresu (w tym przypadku września), pierwsze 8 godzin wypracowane w każdym dniu będzie stanowić – wraz z zakończeniem okresu rozliczeniowego – pracę w nadgodzinach średniotygodniowych.

Rozliczenie powinno zatem wyglądać następująco:

1. za pracę 5 września (dzień wolny za niedzielę) pracownikowi należy się:

- wynagrodzenie za pierwsze 8 godzin,

- wynagrodzenie plus 100-proc. dodatek za 9 godzinę – jest to praca w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- 100-proc. dodatek za pierwsze 8 godzin – z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Alternatywnie – zamiast dodatku – można udzielić czasu wolnego, przy czym:

- za 9 godzinę na wniosek lub bez wniosku pracownika,

- za pierwsze 8 godzin wyłącznie na wniosek pracownika, gdyż jako nadgodziny średniotygodniowe powstają one z końcem okresu rozli- czeniowego, a narzucenie przez pracodawcę czasu wolnego może nastąpić tylko do końca okresu rozliczeniowego (art. 1512 § 2 k.p.);

2. za pracę 12 września (dzień wolny harmonogramowo) pracownikowi należy się:

- wynagrodzenie plus 50-proc. dodatek za 9. godzinę,

- wynagrodzenie plus 100-proc. dodatek za pierwsze 8 godzin – z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Alternatywnie – zamiast dodatku – można udzielić czasu wolnego na tych samych zasadach, jak w przypadku pracy wykonywanej 5 września.

Autor jest prawnikiem