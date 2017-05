Warianty zastępstwa na czas urlopu pracownika

Sezon urlopowy bywa dużym wyzwaniem organizacyjnym dla pracodawcy. Mniejszej liczbie obecnych pracowników zwykle nie towarzyszy bowiem mniejsza liczba zadań do wykonania. Warto zawczasu zastanowić się, jak zorganizować pracę w letnich miesiącach, aby nie było potrzeby stosowania skrajnych rozwiązań w postaci odwoływania pracowników z urlopów.

Prawo do odpoczynku to jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady urlopów udziela się zgodnie z ustalonym planem lub w porozumieniu z pracownikami. W obu przypadkach podwładny składa przełożonemu propozycję co do terminu wypoczynku. Szef powinien ją zaakceptować, chyba że plany urlopowe kolidują z zapewnieniem normalnej organizacji pracy w zakładzie. Akceptacja wniosku urlopowego nie załatwia sprawę. Pracę nieobecnej osoby ktoś musi przecież wykonać.

W pierwszej kolejności pracodawca, chcąc zapewnić prawidłową organizację pracy w sezonie urlopowym, może posłużyć się pracownikami, którzy aktualnie nie wypoczywają. Częstą praktyką jest stałe zatrudnianie na danym stanowisku dwóch osób, tak aby mogły się one zastępować w czasie nieobecności spowodowanej urlopem czy zwolnieniem lekarskim. Jednak zastępujący musi przede wszystkim wykonać swoją pracę. Tym samym rolą przełożonego jest właściwe ustalenie hierarchii zadań.

Zadania pracownika przebywającego na urlopie można też rozłożyć na większą liczbę osób. Jest to działanie bardziej racjonalne, szczególnie gdy obciążenie zastępstwem jednej osoby jest niemożliwe z uwagi na duży zakres obowiązków nieobecnego pracownika. Oczywiście rozdział zadań urlopowicza na inne osoby jest możliwy, gdy charakter pracy nie wykracza poza ich uprawnienia i kompetencje. Inaczej mówiąc, charakter pracy nieobecnego pracownika i osób wyznaczonych do jego zastąpienia powinien być zbliżony. Trudno przyjąć, aby pracownik wysokiego szczebla zastąpił konserwatora lub odwrotnie.

Dłuższy okres urlopowy, np. jednorazowe wybranie pełnej 26-dniowej puli rocznej, może spowodować, że zasadnym rozwiązaniem będzie zatrudnienie osoby z zewnątrz na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Jednak należy wobec niej dopełnić wszystkich wymaganych procedur – począwszy od skierowania na badania lekarskie, a skończywszy na zapewnieniu szkoleń bhp.

Dość ostrożnie należy natomiast podchodzić do zastępstwa pracownika przez zatrudnienie dodatkowej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynika to z ogólnego charakteru i organizacji pracy. Zwykle taka osoba musi wykonywać pracę w warunkach pracowniczego podporządkowania i ustalonej w firmie organizacji. Trudno wtedy wykazać, że wykonuje ona pracę w warunkach umowy cywilnoprawnej, a nie na etacie.

Z punktu widzenia pracodawcy najdogodniejszym rozwiązaniem może się wydawać zawarcie z pracownikiem na czas jego urlopu umowy cywilnoprawnej. Bywa przecież, że charakter pracy nie wymaga obecności w firmie, praca nie ma charakteru przesadnie podporządkowanego, a jej efekty można przesłać drogą elektroniczną, choćby z drugiego końca świata.

Jednak takie postępowanie jest nieprawidłowe. Jeśli cywilnoprawne zatrudnienie w czasie urlopu dotyczy pracy, którą pracownik zwykle wykonuje, może to zostać zakwalifikowane jako kontunuowanie aktualnego stosunku pracy. To z kolei powoduje pozorne korzystanie z urlopu, a w zasadzie jego niewykorzystanie.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy