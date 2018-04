Kiedy ustępuje obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Obowišzek pracownika lojalnoœci wobec pracodawcy ustępuje w pewnych przypadkach prawu do publicznego ujawnienia informacji na temat naruszeń w miejscu pracy.

Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 21 lipca 2011 r. (skarga nr 28274/08) w postępowaniu Heinisch przeciwko Niemcom.

O co chodziło

Sprawa dotyczyła pielęgniarki zatrudnionej w zakładzie dla pacjentów wymagajšcych specjalnej opieki. Pracownica wielokrotnie kierowała do dyrekcji zakładu skargi, w których wskazywała na nadmierne obcišżenie pracš na skutek zbyt niskiej liczby personelu. Wskazywała też na fałszowanie zakładowej dokumentacji. Wystšpienia pielęgniarki nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, więc skontaktowała się z prawnikiem, który wystosował do dyrekcji oficjalne pismo. Wskazał w nim m.in. na negatywny wpływ braku personelu na problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu higieny pacjentów.

Dyrekcja zignorowała zarzuty, wskutek czego pracownica złożyła zawiadomienie do prokuratury. Wskazała w nim, że zakład nie zapewnia odpowiedniej opieki, czym naraża zdrowie i życie pacjentów, a następnie zmusza pracowników do fałszowania dokumentów, by to zataić. Miesišc po złożeniu zawiadomienia kobietę zwolniono z pracy. Jako oficjalnš przyczynę wskazano częste zachorowania. W odpowiedzi pracownica przygotowała ulotkę, w której stwierdziła, że jej zwolnienie było „politycznym œrodkiem dyscyplinarnym, powziętym, aby uciszyć pracowników". Po tym fakcie zwolniono jš w trybie natychmiastowym. Pracownica odwołała się do sšdu pracy, twierdzšc, że korzystała z wolnoœci wypowiedzi i nie naruszyła tym samym obowišzków pracowniczych. Sšd zgodził się z powódkš, jednak sšd wyższej instancji przyznał rację pracodawcy. Spór trafił do ETPCz.

Co stwierdził Trybunał

Na wstępie ETPCz przypomniał, że prawo do wolnoœci wypowiedzi ma zastosowanie, gdy relacje pracodawcy i pracownika reguluje prawo prywatne. W pierwszej kolejnoœci Trybunał rozważył kwestię konfliktu pomiędzy obowišzkiem lojalnoœci i dyskrecji wobec pracodawcy a prawem publicznego ujawnienia nielegalnych praktyk w miejscu pracy. Wskazał, że ujawnienie musi być w pierwszej kolejnoœci dokonane przełożonemu lub innej odpowiedniej osobie lub organowi. Informacje mogš być ujawnione publicznie tylko w ostatecznoœci, gdy zgłoszenie wewnštrz organizacji nie prowadzi do eliminacji naruszeń. Osoba ujawniajšca informacje musi sprawdzić ich wiarygodnoœć. Dodatkowo, kwestiš kluczowš dla objęcia ujawnienia ochronš jest motywacja pracownika, a więc ustalenie, czy działał w dobrej wierze, czy ujawnienie leżało w interesie publicznym oraz czy nie było bardziej dyskretnych metod doprowadzenia do eliminacji naruszeń.

Majšc to na uwadze, Trybunał wskazał, że ujawnienie informacji o jakoœci opieki nad osobami starszymi ma istotne znaczenie dla zapobiegania nadużyciom i dlatego ich ujawnienie leżało w interesie publicznym. Pracownica wielokrotnie próbowała wyjaœniać kwestie naruszeń w ramach struktur wewnętrznych. Dopiero potem zdecydowała się na publiczne ujawnienie informacji. Dodatkowo, informacje przekazywane przez pracownicę były autentyczne, a ich ujawnienie zostało dokonane w dobrej wierze i w obawie o zdrowie pacjentów. Na końcu Trybunał wskazał, że interes publiczny posiadania takich informacji jest na tyle istotny, że przeważa nad interesem firmy oraz ochronš jej reputacji i biznesu. W zwišzku z tym, Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do wolnoœci wypowiedzi, a zwolnienie pracownicy bez wypowiedzenia było œrodkiem zbyt surowym.

Jak to wpływa na nasze prawo

Katarzyna Dulewicz radca prawny, Partner w Kancelarii CMS

Powyższy wyrok jest jednym z kilku, w których Trybunał wypowiedział się na temat ochrony sygnalistów. Tymczasem w Polsce brakuje przepisów, które jednoznacznie regulowałyby to zagadnienie i wprowadzały warunki objęcia sygnalistów ochronš. Szansš na wyczekiwane uregulowanie tej kwestii może się okazać projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego. Zgodnie z proponowanymi zmianami, prokurator będzie mógł nadać status sygnalisty pracownikowi, który ujawni wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia okreœlnego przestępstwa, m.in. oszustwa, zakłócania przetargu publicznego czy prania pieniędzy. Pracodawca nie będzie mógł zwolnić lub pogorszyć warunków zatrudnienia sygnalisty bez zgody prokuratora. W przeciwnym razie, sygnaliœcie przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokoœci dwukrotnoœci rocznego wynagrodzenia. Na razie jednak, w zwišzku z brakiem krajowej regulacji, pozostaje posiłkować się wytycznymi wypracowanymi w tym zakresie przez Trybunał.