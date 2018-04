Dojazd na dworzec to nie delegacja

Jeżeli pracownik wyjeżdża w podróż służbowš z tej samej miejscowoœci, w której wykonuje pracę, jego delegacja zaczyna się dopiero od opuszczenia tej miejscowoœci.

- Pracownicy pracujš w naszej siedzibie na terenie Warszawy. Często wyjeżdżajš w delegacje. Rozliczamy im wszystkie należne œwiadczenia. Chcielibyœmy również uznać za należnoœć delegacyjnš koszt dojazdu taksówkš na dworzec w Warszawie. Sš to często dodatkowe przejazdy (wieczorem albo w dniach wolnych), niekiedy także we wczesnych godzinach porannych. Czy taki wydatek należy do kosztów podróży służbowej? – pyta czytelnik.

Jeżeli miejscowoœciš rozpoczęcia podróży służbowej jest Warszawa, to dojazd na dworzec nie jest jeszcze objęty pojęciem delegacji. Koszt dojazdu taksówkš na dworzec nie jest w takiej sytuacji kosztem delegacyjnym. Będzie to wydatek wykraczajšcy poza katalog œwiadczeń możliwych do przypisania do rozliczenia podróży służbowej.

Kluczowa definicja

Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowoœciš, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Jak podkreœlił Sšd Najwyższy w wyroku z 22 lutego 2008 r. (I PK 208/07), podróż służbowa charakteryzuje się tym, że łšcznie spełnia trzy cechy. Jest odbywana:

- poza miejscowoœciš, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,

- na polecenie pracodawcy,

- w celu wykonania okreœlonego przez pracodawcę zadania.

Bez prawa do ulgi

Rozliczenie kosztów dojazdu na dworzec w miejscowoœci „startu" w delegację nie będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego. Objęte sš nim diety i inne należnoœci za czas podróży służbowej pracownika do wysokoœci okreœlonej w przepisach rozporzšdzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należnoœci przysługujšcych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzšdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU poz. 167). Jednak dojazd na dworzec w obrębie miejscowoœci rozpoczęcia podróży nie mieœci się w pojęciu podróży służbowej.

W opisanej sytuacji miejscem pracy pracowników jest konkretna lokalizacja na terenie Warszawy. Delegacjš jest dopiero wyjazd poza Warszawę. Można powiedzieć, że rozliczenie kosztów delegacyjnych zaczyna się w tym przypadku od œrodka transportu „wywożšcego" pracowników poza Warszawę (sięgajšc do pytania czytelnika – pocišg).

Potwierdzenie w orzecznictwie

Jak wskazał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 13 paŸdziernika 2015 r. (I SA/Gd 949/15): zauważyć należy, że pracownik powinien sam zapewnić sobie transport na lotnisko w celu wykonania podróży służbowej w ramach polecenia służbowego i to on zobowišzany jest do pokrycia wydatków z tym zwišzanych, niezależnie od tego, czy dojechałby œrodkami komunikacji miejskiej, taksówkš, czy własnym œrodkiem transportu, gdy port lotniczy (dworzec kolejowy czy autobusowy), miejsce wykonywania pracy i miejsce zamieszkania pracownika znajdujš się w tej samej miejscowoœci (pracownik bowiem codziennie na swój koszt dojeżdża do pracy w tej samej miejscowoœci). Zatem rację ma organ wskazujšc, że ponoszšc ww. wydatek skarżšca zapewniła pracownikowi bezpieczny, szybki i bezproblemowy dojazd w celu odbycia podróży służbowej, a tym samym zaoszczędziła mu wydatku, który musiałby ponieœć. W skardze skarżšca wyraŸnie wskazała, że gdyby pracownicy nie otrzymali poleceń odbycia podróży służbowych, kierowaliby się nie na lotnisko, lecz do umówionego ze skarżšcš miejsca œwiadczenia pracy. Zwrot pracownikom wydatków na dojazd pracownika na lotnisko (niezależnie od œrodka transportu) należy zatem traktować w sposób analogiczny, jak dojazdy pracownika do miejsca pracy, albowiem zarówno w trakcie podróży służbowej, jak i w miejscu pracy, pracownik zobowišzany jest do œwiadczenia pracy na rzecz pracodawcy, w tym do wykonywania jego poleceń, a zwłaszcza stawienia się do miejsca œwiadczenia pracy.

Inne miejsce startu

Inaczej byłoby, gdyby pracodawca okreœlił miejscowoœć rozpoczęcia podróży jako miejscowoœć pobytu stałego lub czasowego pracownika (innš niż Warszawa). Takš możliwoœć daje § 6 rozporzšdzenia „delegacyjnego". W tym przypadku delegacja rozpoczynałaby się po wyjeŸdzie z tej miejscowoœci i np. przejazd z Pruszkowa (miejscowoœć zamieszkania okreœlona przez pracodawcę jako miejscowoœć rozpoczęcia delegacji) na dworzec centralny w Warszawie zwišzany byłby już z rozliczeniem kosztów delegacyjnych.

Podkreœlić jednak należy – za wskazanym wyżej wyrokiem WSA w Gdańsku – że z faktu, iż pracodawca może wyznaczyć miejscowoœć rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej nie można wywodzić, że może on również okreœlić konkretne miejsce w tej miejscowoœci, od której rozpoczyna się podróż krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podróż rozpoczyna się od miejscowoœci, w której znajduje się siedziba spółki, stałe miejsce pracy pracownika lub/i miejsce stałego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwišzku z przejazdami na terenie tej miejscowoœci nie mieszczš się w zakresie wydatków wymienionych w rozporzšdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opłacenie tych wydatków przez pracodawcę lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychód podlegajšcy opodatkowaniu, do którego nie ma zastosowania zwolnienie wynikajšce z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

—Marek Rotkiewicz, prawnik