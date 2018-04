Prywatność w miejscu pracy - jakie są jej granice

Pracodawca nie może stosować œrodków nadzoru, które naruszajš godnoœć pracowników. Nie jest to jednak jednoznaczne z zakazem przeglšdania skrzynek mailowych zatrudnionych osób czy brakiem możliwoœci stosowania systemu kamer w zakładzie.

Komputer to też narzędzie pracy

KORESPONDENCJA

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pracodawca może mieć dostęp do służbowej skrzynki pocztowej pracownika. Nie powinien jednak czytać jego prywatnych maili.

- Czy pracodawca może przeglšdać korespondencję adresowanš do pracownika, ale przysłanš na adres służbowy służšcy do kontaktów z klientami?

Art. 111 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowišzany szanować godnoœć i inne dobra osobiste pracownika. Godnoœć człowieka jest wartoœciš chronionš konstytucyjnie – w myœl art. 30 Konstytucji, przyrodzona i niezbywalna godnoœć człowieka stanowi Ÿródło praw i wolnoœci człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowišzkiem władz publicznych.

Dobra osobiste sš wartoœciami niematerialnymi człowieka, których katalog jest otwarty. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególnoœci zdrowie, wolnoœć, czeœć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoœć mieszkania, twórczoœć naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostajš pod ochronš prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jak więc widać, tajemnica korespondencji jest prawnie chronionym dobrem osobistym człowieka, choć nie ma ona oczywiœcie charakteru absolutnego. Art. 49 Konstytucji gwarantuje wolnoœć i ochronę tajemnicy komunikowania się, ale jednoczeœnie pozwala na ich ograniczenie w przypadkach okreœlonych w ustawie i w sposób w niej okreœlony.

Należy pamiętać, że po pierwsze komputer zazwyczaj stanowi własnoœć pracodawcy, a po drugie – elektroniczna skrzynka pocztowa służšca pracownikowi np. do kontaktów z klientami pracodawcy jest niczym innym jak jego narzędziem pracy, użyczonym przez pracodawcę. Pracodawca może więc mieć wglšd do takiej skrzynki, choćby po to, aby skontrolować sposób korzystania z narzędzia.

Jeżeli jednak pracownik wykorzystuje służbowš pocztę do wysyłania prywatnych maili, pracodawca nie powinien ich czytać. Aby uniknšć sporów, warto uregulować zasady korzystania z poczty elektronicznej, choćby w regulaminie pracy.

podstawa prawna: art. 30 i 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. DzU nr 78, poz. 483 ze zm.)

podstawa prawna: art. 111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108)

Monitoring tylko na hali

nadzór

System kamer przemysłowych w miejscu pracy pozostaje w zgodzie z prawem, jeżeli nie narusza sfery prywatnoœci pracowników.

- Czy zgodne z prawem jest wprowadzenie przez pracodawcę systemu kamer przemysłowych, który w połšczeniu z obowišzkiem noszenia kamizelek ma kontrolować przemieszczanie się pracowników w zakładzie pracy? Chodzi o ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi, które występujš w firmie.

Art. 47 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Prawo do prywatnoœci należy do kategorii dóbr osobistych i pozostaje pod ochronš prawa cywilnego (art. 23 kodeksu cywilnego). Regulacja dotyczšca ochrony prawa do prywatnoœci na gruncie przepisów Konstytucji i kodeksu cywilnego jest ogólna, a podobny charakter majš także przepisy kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 111 k.p., pracodawca jest obowišzany szanować godnoœć i inne dobra osobiste pracownika. Okolicznoœć, czy zachowanie pracodawcy zmierzajšce do kontroli poczynań pracownika w czasie pracy mieœci się w granicach prawa, czy też stanowi jego przekroczenie, należy w każdym przypadku oceniać indywidualnie. Trzeba także brać pod uwagę, czy przedsiębrane przez pracodawcę œrodki sš uzasadnione jego rzeczywistymi potrzebami, np. koniecznoœciš zapewnienia ochrony przed kradzieżami lub kontroli nad wstępem pracowników do niektórych pomieszczeń.

Wprowadzenie systemu kamer przemysłowych w miejscu pracy wydaje się pozostawać w zgodzie z prawem, pod warunkiem, że nie narusza to sfery prywatnoœci pracowników. Z tego powodu niedopuszczalne byłoby instalowanie kamer w szatniach czy toaletach. Zgodne z prawem jest także wprowadzenie obowišzku noszenia przez pracowników kamizelek ze znakiem rozpoznawczym, ale zasady ich noszenia powinny zostać ustalone w regulaminie pracy.

podstawa prawna: art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. DzU nr 78, poz. 483 ze zm.)

podstawa prawna: art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

podstawa prawna: art. 111 i art. 1041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108)

Zamknięty zakres pytań

OCHRONA DANYCH

Pracodawca może żšdać od kandydata na pracownika wyłšcznie danych wymienionych w art. 221 k.p. albo w ustawach regulujšcych szczególny tryb zatrudniania okreœlonych kategorii pracowników.

- Czy możemy zażšdać od kandydata do pracy informacji o przebiegu kariery zawodowej przed zatrudnieniem i zaœwiadczenia o niekaralnoœci?

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żšdać od osoby ubiegajšcej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujšcych:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przepis ten stanowi ponadto w § 2, że pracodawca ma prawo żšdać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

2) numeru PESEL pracownika.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oœwiadczenia osoby, której one dotyczš. Pracodawca ma prawo żšdać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w art. 221 k.p.

Z przepisu jasno wynika, że pracodawca może żšdać od pracownika danych dotyczšcych przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Innych niż wymienione w art. 221 k.p. danych osobowych pracownik nie musi ujawniać, z wyjštkiem sytuacji, gdy obowišzek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Zasada ta ma zastosowanie także do informacji o karalnoœci. Pracodawca może jej żšdać od pracownika wyłšcznie wtedy, gdy taki obowišzek wynika z odrębnych ustaw, uzależniajšcych zatrudnienie na okreœlonym stanowisku od niekaralnoœci za okreœlonš kategorię przestępstw. Obowišzek, o którym mowa, wprowadzajš ustawy regulujšce zatrudnienie pracowników państwowych, samorzšdowych albo funkcjonariuszy publicznych. Można tu wskazać m.in. ustawę z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzšdowych, czy ustawę z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zatem pracodawca może żšdać informacji o karalnoœci, jeœli wynika to z przepisów szczególnych i to rangi ustawowej. W razie ich braku, takie żšdanie należy uznać za bezprawne.

podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108)

Karalnoœć przekreœli karierę

SŁUŻBA CYWILNA

Skazanie za przestępstwo, które uległo zatarciu, w pewnych przypadkach również może stanowić przeszkodę w zatrudnieniu.

- Czy o pracę na stanowisku objętym ustawš o służbie cywilnej może się ubiegać osoba skazana na karę pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu za udział w bójce? Kara uległa już zatarciu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1) jest obywatelem polskim (pod pewnymi warunkami w służbie cywilnej mogš być jednak zatrudnieni także obcokrajowcy),

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestępstwo lub umyœlne przestępstwo skarbowe,

4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5) cieszy się nieposzlakowanš opiniš.

Z powołanego przepisu wynika przesłanka niekaralnoœci za przestępstwo popełnione umyœlnie. Art. 106 kodeksu karnego stanowi, że z chwilš zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Osoba, co do której skazanie uległo zatarciu, jest więc w œwietle prawa osobš niekaranš i może być zatrudniona w służbie cywilnej.

Należy jednak pamiętać o innej przesłance zatrudnienia w korpusie służby cywilnej, a mianowicie o wymogu nieposzlakowanej opinii (art. 1 pkt 5 ustawy o służbie cywilnej). Okolicznoœć, że osoba ubiegajšca się o pracę została w przeszłoœci skazana za udział w bójce, może wpływać na opinię o niej i w ocenie pracodawcy uniemożliwiać zatrudnienie.

podstawa prawna: art. 1 i art. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1889 ze zm.)

podstawa prawna: art. 106 ustawy z 6 czerwca 1977 r. – Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2204 ze zm.)

Niestosowne zachowania na karb pracodawcy

DYSKRYMINACJA

Molestowania seksualnego może się dopuœcić pracodawca lub inny pracownik. Jednak odpowiedzialnoœć za takie zachowanie wobec dyskryminowanego zawsze ponosi pracodawca.

- Czy pojedynczy incydent – np. niestosowny komentarz pracownika na temat wyglšdu koleżanki, może być uznany za molestowanie? Jeœli tak, to kto ponosi za to odpowiedzialnoœć – pracodawca czy pracownik, który się go dopuœcił?

Art. 183a kodeksu pracy stanowi w § 5, że przejawem dyskryminowania jest m.in. niepożšdane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci pracownika i stworzenie wobec niego zastraszajšcej, wrogiej, poniżajšcej, upokarzajšcej lub uwłaczajšcej atmosfery (molestowanie). Molestowanie seksualne jest szczególnš formš molestowania ze względu na płeć. Zgodnie z art. 183a § 6 polega ono na każdym nieakceptowanym zachowaniu o charakterze seksualnym lub odnoszšcym się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci lub poniżenie albo upokorzenie pracownika. Na to zachowanie mogš się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Molestowania seksualnego może się dopuœcić zarówno pracodawca, jak i inny pracownik. Jednak odpowiedzialnoœć wobec dyskryminowanego zawsze ponosi pracodawca.

Można się zastanawiać, czy jednostkowy incydent jest molestowaniem seksualnym. Zależy to bowiem od wielu czynników, w tym także subiektywnej oceny pokrzywdzonej osoby. Ostatecznej oceny, czy nieakceptowane zachowanie o podtekœcie seksualnym jest już molestowaniem i stanowi podstawę do odszkodowania, dokonuje sšd. ?

podstawa prawna: art. 183a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108)

Anna Telec radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawa Pracy