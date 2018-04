Nadmierne emocje przy rozstaniu mogą spowodować wypadek przy pracy

Stres, który wywołał zawał mięœnia sercowego lub inny uszczerbek na zdrowiu, może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy. Muszš go jednak wywołać szczególne okolicznoœci, jak silne zdenerwowanie czy gwałtowny konflikt.

W praktyce niejednokrotnie sporne jest, czy za takš okolicznoœć można uznać otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę.

Aby nieszczęœliwe zdarzenie zaistniałe w pracy mogło być uznane za wypadek przy pracy, muszš zostać łšcznie spełnione wszystkie cztery warunki wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1773 ze zm.), tj.:

- nagłoœć zdarzenia,

- jego przyczyna zewnętrzna,

- wystšpienie urazu lub œmierci,

- zwišzek zdarzenia z pracš.

Przepisy nie zawierajš ustawowej definicji przyczyny zewnętrznej wypadku. Dlatego tak istotna jest tu rola orzecznictwa sšdowego.

Powszechnie przyjmuje się, że zewnętrznš przyczynš wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzšcy spoza organizmu poszkodowanego pracownika, mogšcy wywołać szkodliwe skutki, w tym także doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia chorego etatowca. Jest to więc okreœlenie bardzo szerokie. Przyczynš tš może być działanie maszyn, pojazdów czy innych osób (np. współpracowników) lub nawet niefortunny odruch czy potknięcie się poszkodowanego. Może to być także oddziaływanie np. energii elektrycznej, materiałów żršcych, wysokiej lub niskiej temperatura, hałasu lub drgań.

Wystarczy współprzyczyna

Przyczyna zewnętrzna wypadku nie musi być wyłšcznš (jedynš) przyczynš wypadku. Zatem do czynników zewnętrznych skutkujšcych powstaniem wypadku przy pracy mogš się przyłšczać także czynniki tkwišce w organizmie pracownika.

Do uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy niezbędne jest ustalenie, że nastšpił on wskutek przyczyny zewnętrznej, choćby równoczeœnie współdziałały też przyczyny wewnętrzne, czyli samoistne schorzenia pracownika (np. choroba serca czy płuc).

Stwierdzenie wypadku przy pracy pracownika dotkniętego schorzeniem wewnętrznym jest możliwe tylko wtedy, gdyby bez œwiadczenia pracy lub oddziaływania œrodowiska pracy nie doszło do gwałtownego pogorszenia się stanu chorobowego i nagłego zdarzenia o cechach wypadku przy pracy. Gdyby do ujawnienia się nagłych, gwałtownych, ostrych lub intensywnych objawów chorobowych z przyczyn wewnętrznych tkwišcych w organizmie pracownika mogło dojœć także w każdym innym miejscu i czasie poza zatrudnieniem lub w każdych warunkach, tj. bez względu na rodzaj lub warunki wykonywania pracy, to wykluczone jest uznanie pogorszenia się niezwišzanych z pracš schorzeń wewnętrznych za wypadek przy pracy.

Jeœli zaœ chodzi o przeżycia psychiczne, to mogš one stanowić współprzyczynę wypadku przy pracy tylko w razie wyjštkowo dużego nawarstwienia się niekorzystnych dla poszkodowanego okolicznoœci, przekraczajšcych przeciętne normy wrażliwoœci psychicznej człowieka i wywołujšcych silne, negatywne emocje. Podobnie wypowiadał się Sšd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2016 r. (I UK 236/15).

Nadmierne emocje przy rozstaniu

W praktyce nierzadko wštpliwoœci budzi ustalenie, czy można uznać za nadmierny stres i przyczynę wypadku przy pracy otrzymanie przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę.

W orzecznictwie dominuje poglšd, że wręczenie pracownikowi pisma o rozwišzaniu umowy nie stanowi przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy. Tak SN wskazał w uchwale z 6 maja 1976 r. (III PZP 2/76) oraz wyrokach z 4 paŸdziernika 2000 r. (I PKN 70/00) i z 4 marca 2010 r. (I PK 186/09). Można więc uznać za ugruntowane stanowisko orzecznictwa sšdowego, że wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę i nagłe pogorszenie się z tego powodu stanu jego zdrowia nie jest wypadkiem przy pracy. Wynika to z przyjęcia poglšdu, że złożenie wypowiedzenia pracownikowi jest zwykłš czynnoœciš w ramach stosunku zatrudnienia i nie jest okolicznoœciš kwalifikowanš jako uzasadnione Ÿródło szczególnego stresu, przekraczajšcego wytrzymałoœć ludzkiego organizmu, a przez to nie stanowi zewnętrznej przyczyny zdarzenia. Wskazuje się ponadto, że wypowiedzenie umowy o pracę – choć między okreœlonymi stronami jest na ogół czynnoœciš jednorazowš, bo kończy byt stosunku pracy – to jednak należy do kategorii zwykłych czynnoœci w stosunkach pracy, z dokonaniem których musi się liczyć każdy pracownik i pracodawca. Oznaczałoby to, że pracownik, który wskutek stresu zwišzanego z otrzymanym wypowiedzeniem doznał np. zawału serca, nie mógłby liczyć na œwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż zdarzenie to nie stanowiłoby wypadku przy pracy.

Stanowisko to budzi, moim zdaniem, duże wštpliwoœci. Jest ono zbyt rygorystyczne i abstrahuje od okolicznoœci konkretnego zdarzenia. Uważam, że nie można wykluczyć odmiennej oceny zdarzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy wręczeniu wypowiedzenia umowy lub tym bardziej dyscyplinarki towarzyszyły szczególne zdarzenia (ekscesy) i emocje. Do podobnego wniosku doszedł też SN w wyroku z 24 listopada 2016 r. (I PK 125/16). Uznał, że o ile samo wręczenie wypowiedzenia, choć naturalnie jest sytuacjš stresujšcš i często niespodziewanš dla pracownika, jednak nie może być uznawane za przyczynę zewnętrznš wypadku przy pracy, o tyle już okolicznoœci i zdarzenia towarzyszšce wręczaniu wypowiedzenia o charakterze nietypowym, które w stopniu nadzwyczajnym potęgujš stres pracownika, mogš stanowić przyczynę zewnętrznš. W tej konkretnej sprawie, za takie okolicznoœci uznano fakt, że pracodawca zwracał się do podwładnej podniesionym głosem, nakazał jej natychmiast opuœcić zakład pracy, w sytuacji, gdy wypowiedzenie zostało uzasadnione przyczynami niedotyczšcymi pracownicy, a rozwišzanie umowy miało nastšpić za wypowiedzeniem. SN słusznie przyjšł, że te okolicznoœci mogły wywołać u pracownika dodatkowy i nadmierny stres, co stanowiło przyczynę zewnętrznš wypadku.

Przykład

Pani Anna była zatrudniona na stanowisku kierownika ds. administracyjnych. Stawiła się do pracy ok. godz. 8 i wykonywała swoje zwykłe obowišzki. Przed godz. 10 została wezwana do gabinetu prezesa zarzšdu, który poinformował jš, że wobec stwierdzonych w jej dziale zaniedbań zostanie zwolniona z pracy za wypowiedzeniem. Pani Anna zdenerwowała się i usiłowała wytłumaczyć powstałe uchybienia. Wówczas prezes zaczšł na niš krzyczeć i wyzywać jš od debili i ciemniaków. Podniesionym głosem nakazał jej opuszczenie terenu firmy. Pani Anna wychodzšc z sekretariatu prezesa doznała zawału serca, straciła przytomnoœć i upadła na podłogę. Firma nie uznała tego zdarzenia za wypadek przy pracy, a ZUS odmówił kobiecie wypłaty jednorazowego odszkodowania. Pracownica złożyła odwołanie do sšdu, wskazujšc, że przyczynš wypadku był nadmierny stres zwišzany z zachowaniem prezesa. Sšd zmienił zaskarżonš decyzję i przyznał jej prawo do jednorazowego odszkodowania. ?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Kielcach