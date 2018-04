RODO: zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników muszą być dobrowolne

postŕpowanie | To pracodawca, jako administrator danych osobowych pracownikˇw, bŕdzie musia│ wykazaŠ, ┐e zatrudnieni dobrowolnie udzielili mu zgody na przetwarzanie swoich danych.

Pracodawcy przetwarzaj╣ liczne dane osobowe pracownikˇw w zwi╣zku z ich zatrudnieniem. Takie uprawnienie wynika co do zasady z w│aťciwych przepisˇw prawa, w tym przede wszystkim z kodeksu pracy.

Zdarza siŕ jednak, ┐e pracodawca decyduje siŕ na pozyskanie dodatkowych informacji o za│odze, np. danych biometrycznych, do czego nie uprawniaj╣ go wprost przepisy prawa. Wˇwczas pojawia siŕ w╣tpliwoťŠ, czy szef mo┐e skutecznie uzyskaŠ zgodŕ pracownika na przetwarzanie takich dodatkowych danych, aáje┐eli tak ľ czy tak╣ zgodŕ mo┐na uznaŠ za udzielon╣ dobrowolnie.

W praktyce ta kwestia budzi du┐e kontrowersje. Zwykle s╣dy oceniaj╣ j╣ na niekorzyťŠ pracodawcˇw. Sytuacja ta mo┐e ulec zmianie po 25 maja 2018 r. Wˇwczas zaczn╣ obowi╣zywaŠ przepisy RODO, tj. ogˇlnego unijnego rozporz╣dzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. Modyfikuj╣ one dotychczasowe zasady przetwarzania danych osˇb fizycznych, w tym na podstawie zgody. Te zmiany wp│yn╣ rˇwnie┐ na stosunki pracownicze. Dodatkowo, planowane s╣ zmiany k.p. w tym zakresie.

Kodeksowy katalog

Przepisy kodeksu pracy uprawniaj╣ pracodawcŕ do pozyskania od kandydata do pracy oraz osoby ju┐ zatrudnionej okreťlonych danych osobowych. Osoby te maj╣ obowi╣zek przekazaŠ te dane.

Katalog danych, ktˇrych firma mo┐e ┐╣daŠ, jest zamkniŕty. Oznacza to, ┐e szef mo┐e domagaŠ siŕ podania od ww. osˇb jedynie danych wskazanych w k.p. Przepisy kodeksowe nie rozstrzygaj╣ natomiast, czy pracodawca mo┐e przetwarzaŠ inne, dodatkowe informacje o podw│adnym, bazuj╣c na jego zgodzie udzielonej na podstawie aktualnie obowi╣zuj╣cej ustawie o ochronie danych. Wápraktyce ta kwestia budzi pewne w╣tpliwoťci. Bardzo pomocne przy ich ocenie s╣ wytyczne tzw. Grupy Roboczej art. 29.

Zdaniem Grupy Roboczej

Kwestia dopuszczalnoťci przetwarzania danych osobowych podw│adnych na podstawie udzielonych przez nich zgˇd by│a przedmiotem kilku opinii wydawanych przez tzw. Grupŕ Robocz╣ art. 29, bŕd╣cej unijnym niezale┐nym podmiotem o charakterze doradczym w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatnoťci. W tych dokumentach Grupa Robocza zwrˇci│a uwagŕ, ┐e pracownicy nie mog╣ swobodnie i dobrowolnie udzieliŠ b╣dč cofn╣Š zgody z powodu zale┐noťci pomiŕdzy szefem a pracownikiem, wynikaj╣cej z │╣cz╣cego ich stosunku pracy. Grupa Robocza wskaza│a jednak, ┐e przetwarzanie danych podw│adnego na podstawie jego zgody jest dopuszczalne wáwyj╣tkowych okolicznoťciach, w ktˇrych udzielenie b╣dč odmowa jej udzielenia nie poci╣gnie za sob╣ ┐adnych konsekwencji dla pracownika.

Z takim podejťciem zgodzi│ siŕ Naczelny S╣d Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 wrzeťnia 2011 r. (I OSK 1476/10). Wydaje siŕ, ┐e ten pogl╣d pozostanie aktualny rˇwnie┐ na gruncie przepisˇw RODO.

Unijne rozporz╣dzenie

W myťl RODO zgoda osoby, ktˇrej dane dotycz╣, oznacza dobrowolne, konkretne, ťwiadome i jednoznaczne okazanie woli, ktˇrym ta osoba przyzwala ľ w formie oťwiadczenia lub wyračnego dzia│ania potwierdzaj╣cego ľ na przetwarzanie jej danych osobowych. Wed│ug RODO, zgody nie mo┐na uznaŠ za dobrowoln╣, je┐eli osoba, ktˇrej dane dotycz╣, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz swobody co do odmowy b╣dč wycofania zgody bez niekorzystnych konsekwencji.

Przepisy unijnego rozporz╣dzenia zapewniaj╣ ponadto prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a realizacja tego prawa musi byŠ rˇwnie │atwa, jak jej udzielenie.

Istotne jest, ┐e pod rz╣dami RODO w razie w╣tpliwoťci to na administratorze danych (czyli np. na pracodawcy) spoczywaŠ bŕdzie ciŕ┐ar wykazania, ┐e osoba, ktˇrej dane dotycz╣ (np. pracownik) wyrazi│a zgodŕ na przetwarzanie swoich danych osobowych wáokreťlonym celu i zakresie, a zgoda ta spe│nia wszystkie wymogi RODO.

Planowane s╣ zmiany k.p., ktˇre wprost przewiduj╣ potwierdzenie uprawnienia pracodawcy do przetwarzania danych podw│adnych, w tym danych biometrycznych, na podstawie ich zgˇd.

Zalecana ostro┐noťŠ

Przepisy RODO maj╣ zastosowanie do wszystkich administratorˇw danych, a wiŕc tak┐e do pracodawcˇw. Wydaje siŕ wiŕc, ┐e na podstawie unijnego rozporz╣dzenia firma bŕdzie ľ w okreťlonych przypadkach ľ uprawniona do przetwarzania poszczegˇlnych danych osobowych podw│adnych na podstawie ich zgˇd.

Zanim jednak pracodawca zdecyduje siŕ na takie dzia│anie, powinien najpierw zbadaŠ, czy uprawnienie do przetwarzania konkretnych danych nie wynika wprost záprzepisˇw prawa (np. z kodeksu pracy). Gdyby tak by│o, pobieranie zgody sta│oby siŕ bezzasadne. Wádalszej kolejnoťci trzeba zapewniŠ, aby zgoda, ktˇrej udziela pracownik, spe│nia│a wszelkie wymogi RODO. Przede wszystkim musi zostaŠ udzielona w pe│ni dobrowolnie i ťwiadomie, a za ewentualny brak jej udzielenia pracownikowi nie mog╣ groziŠ ┐adne negatywne konsekwencje, w postaci np. wypowiedzenia umowy o pracŕ. Jeťli pracodawca nie bŕdzie w stanie wykazaŠ spe│nienia wymaga˝ RODO, groziŠ mu mog╣ powa┐ne konsekwencje w postaci np. wysokiej kary administracyjnej. Naruszenia w tym zakresie mog╣ tak┐e skutkowaŠ roszczeniami odszkodowawczymi ze strony podw│adnego.

Za ka┐dym razem nale┐y zatem rozwa┐yŠ, czy w danym przypadku przetwarzanie danych pracownika na podstawie jego zgody jest dla firmy konieczne, a je┐eli tak ľ zapewniŠ, aby zgoda spe│nia│a wszelkie wymogi RODO.

Przyk│ad

Pracodawca zamierza przetwarzaŠ dane biometryczne zatrudnionych osˇb (w postaci np. odcisku palca) w celu ewidencji czasu pracy oraz dostŕpu do biura. Ka┐dy pracownik ma zapewniony swobodny wybˇr ľ mo┐e wyraziŠ zgodŕ na przetwarzanie tych danych wáokreťlonym celu albo odmˇwiŠ i pozostaŠ przy tradycyjnych rozwi╣zaniach. Szef informuje podw│adnych, ┐e w razie odmowy nie gro┐╣ im ┐adne konsekwencje. Dodatkowo zapewnia, ┐e w ka┐dym momencie wolno wycofaŠ swoj╣ zgodŕ. W takim przypadku wydaje siŕ, ┐e firma spe│nia wymogi RODO. Inaczej sytuacja wygl╣da│aby np. gdyby pracodawca za┐╣da│ zgody pracownika na przetwarzanie jego danych w ww. celu, nie zapewniaj╣c alternatywy albo gdyby pracownicy zostali powiadomieni, ┐e w razie odmowy nie bŕd╣ mieli mo┐liwoťci dostŕpu do biura lub mog╣ liczyŠ siŕ z zako˝czeniem wspˇ│pracy. Taka zgoda z pewnoťci╣ nie spe│ni│aby wymaga˝ okreťlonych w unijnym rozporz╣dzeniu. ?

Autor jest prawnikiem, specjalizacja prawo pracy i ochrona danych osobowych