Jak menedżer może zatrzymać pracownika

Zatrzymanie pracowników w strukturze firmy jest obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzš się pracodawcy.

Dobra koniunktura na rynku oraz umacniajšca się pozycja pracowników sprawia, że ci coraz odważniej poszukujš atrakcyjnych ofert pracy. Potwierdzajš to wnioski płynšce z Raportu Hays 2018. 63 proc. pracowników pozytywnie ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej, a 8 na 10 ankietowanych zadeklarowało chęć zmiany pracy. W rezultacie roœnie konkurencyjnoœć na rynku, a firmy podejmujš działania ukierunkowane na podwyższenie atrakcyjnoœci oferty oraz satysfakcji obecnych pracowników firmy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pracodawcy najczęœciej uciekajš się do rozwišzań finansowych – podwyżek wynagrodzenia, premii i bonusów, np. za polecenie kandydata do pracy oraz rozbudowy pakietu benefitów. Coraz częœciej udostępniajš pracownikom atrakcyjne możliwoœci rozwoju kompetencji oraz koncentrujš się na komforcie i higienie pracy poprzez zaopatrywanie biura w zdrowe przekšski, inwestowanie w nowoczesnš przestrzeń czy technologię umożliwiajšcš pracę zdalnš. Mimo to starania nie zawsze przynoszš zamierzone efekty, a z firmy odchodzš wartoœciowi pracownicy, których trudno będzie szybko zastšpić.

Oczywiœcie istniejš obszary biznesowe, które standardowo sš narażone na większš rotację. Jako przykład może posłużyć sprzedaż, czy obsługa klienta. Jednak czasem zdarza się, że w ramach jednej organizacji niektóre zespoły o wiele częœciej doœwiadczajš odejœć pracowników niż inne, mimo że wykonujš obowišzki w ramach jednej linii biznesowej. W tym przypadku warto się zastanowić, co jest tego powodem – jeœli pracownicy obu zespołów wykonujš podobne zadania i otrzymujš analogiczne wynagrodzenie, to pierwsze podejrzenie należy skierować na jakoœć zarzšdzania.

Satysfakcja z pracy w dużej mierze zależy od relacji i atmosfery panujšcej w zespole.

Ogromnš rolę odgrywa efektywna komunikacja oraz regularna informacja zwrotna od przełożonego. Pracownicy chcš być na bieżšco z aktualnymi celami biznesowymi firmy oraz strategiš ich realizacji. Jeœli nie wiedzš, jak ich praca przekłada się na sukces organizacji oraz jakie kroki mogš podjšć w celu dalszego rozwoju, to szybko mogš stracić motywację do dalszych działań. Kluczem do sukcesu jest również uwzględnianie pracowników w podejmowaniu istotnych decyzji, które mogš bezpoœrednio wpłynšć na ich pracę, oraz oferowanie wsparcia w trudnych sytuacjach.Jeœli menedżer nie spełnia tych oczekiwań, to w konsekwencji w zespole często pojawia się problem demotywacji, złej atmosfery i podwyższonej rotacji, co Ÿle wpływa na efektywnoœć pracy. Kluczem do rozwišzania problemu jest przede wszystkim okreœlenie przez szefa zespołu oraz jego przełożonego działań, które przyczyniajš się do niezadowolenia pracowników oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Agnieszka Pietrasik, ekspert Hays Poland