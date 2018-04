Chiny nie przyjmą każdego delegowanego

Im wyższych kwalifikacji wymaga dane stanowisko, tym łatwiej polski pracodawca uzasadni potrzebę wysłania pracownika do Państwa Œrodka oraz fakt, że nie zabiera on pracy tamtejszym obywatelom.

W ostatnim czasie region centralnej i wschodniej Europy stał się bardzo ważny gospodarczo dla Chin. Utworzenie w 2012 r. formuły współpracy „16+1" było starannie zaplanowanym manewrem, majšcym na celu zbudowanie silnej współpracy gospodarczej. Od stycznia do wrzeœnia 2017 r. łšczna wielkoœć importu i eksportu między Polskš a Chinami wyniosła 15,1 mld USD, co stanowiło wzrost aż o 17,2 proc.

Polska utrzymuje pozycję największego chińskiego partnera handlowego w Europie Œrodkowo-Wschodniej, a Chiny sš największym w Polsce Ÿródłem importu z Azji. Ustanowienie kompleksowego partnerstwa strategicznego w 2016 r. i promocja inicjatywy „Jednego pasa i jednej drogi" (ang. One Belt One Road) niewštpliwie przyczynia się do wzrostu możliwoœci handlowych i inwestycyjnych dla polskich firm w Chinach. Niejednokrotnie samo podjęcie współpracy, a póŸniej jej bieżšca realizacja, wymaga od polskich przedsiębiorców delegowania swojej załogi do Państwa Œrodka. Stšd, przed wysłaniem zatrudnionych do Azji, warto upewnić się co do obowišzków pracodawcy czy warunków zatrudnienia w tym kraju, aby nie narazić się tamtejszym władzom.

Zezwolenia na pracę i pobyt

Zgodnie z chińskimi przepisami regulujšcymi wyjazd i wjazd, cudzoziemcy, którzy majš zamiar rozpoczšć œwiadczenie pracy w tym kraju, muszš posiadać zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt uzyskiwane na miejscu. Żaden podmiot nie może zatrudniać cudzoziemców, którzy nie dysponujš tymi dwoma dokumentami.

Polski pracodawca, który chce zatrudniać w Chinach, musi spełniać następujšce warunki:

1. nie być karanym za ciężkie wykroczenie oraz być wiarygodnym,

2. zatrudniać cudzoziemca tylko wtedy, gdy ta praca nie może być œwiadczona przez obywatela Chin,

3. płacić nie mniej niż wynika to z lokalnej płacy minimalnej,

4. uzyskać zgodę od wydziału zarzšdzania przemysłem, gdy jest to przewidziane przepisami prawa.

>Rozpoczęcie pracy w Chinach w czterech krokach:

1. Złożenie wniosku online spoza terytorium Chin o zezwolenie na podjęcie pracy wystawiane przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChR

2. Złożenie wniosku o wizę w chińskim konsultacje bšdŸ ambasadzie

3. Złożenie wniosku o zezwolenie na pracę

4. Złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt

Na poczštek wiza...

Planowanie wizyty w Chinach warto rozpoczšć od formalnoœci zwišzanych z załatwieniem wizy. Jest ich kilka rodzajów w zależnoœci od celu pobytu zwišzanego z pracš.

Firmy delegujšce swój personel do Chin powinny zadbać, aby wysyłani pracownicy posiadali ważnš wizę typu Z, tj. dla osób podejmujšcych pracę. Na tej właœnie podstawie mogš oni przekroczyć granicę. Proces uzyskania tej wizy jest jednak bardziej skomplikowany niż wiz innego typu. Przed rozpoczęciem ubiegania się o niš, należy spełnić kilka wymagań.

... o którš nie tak łatwo

Przede wszystkim strony musi łšczyć umowa o pracę, a kandydat musi być w stanie wykazać kwalifikacje w zawodzie pożšdanym dla Państwa Œrodka. Aplikant nie może mieć mniej niż 18 lat, a jego kartoteka kryminalna musi być czysta od jakichkolwiek zarzutów.

Wysyłany do pracy do Chin nie może przy tym zabrać zatrudnienia tamtejszemu pracownikowi.

Delegujšcy pracodawca musi ponadto wykazać, że wysłanie tego zatrudnionego jest konieczne i nie byłoby możliwe powierzenie tej pracy tamtejszemu obywatelowi. W praktyce, im wyższe sš kwalifikacje na dane stanowisko, tym łatwiej jest uzasadnić takš potrzebę. Służby imigracyjne akceptujš:

- wyższe wykształcenie oraz co najmniej dwuletnie doœwiadczenie przy wykonywaniu zadań, do których pracownik został delegowany,

bšdŸ

- dziesięcioletnie doœwiadczenie, bez koniecznoœci wykazywania wyższego wykształcenia.

W Chinach wymagane jest również posiadanie zezwolenia na pracę, a do wniosku o wizę należy przedłożyć pismo zezwalajšce na podjęcie pracy wystawiane przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChR. Dopiero po przedłożeniu tych dokumentów można rozpoczšć proces ubiegania się o wizę.

W Polsce odpowiedzialnymi placówkami dyplomatycznymi sš Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie bšdŸ Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku.

Krótkie terminy po przyjeŸdzie

Po przybyciu do Państwa Œrodka pracownik powinien w terminie 15 dni od dnia przekroczenia granicy uzyskać właœciwy dokument zezwolenia na pracę. W tym celu należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu raport dotyczšcy zdrowia pracownika. Ponadto, trzeba przedłożyć kopię umowy o pracę, odpisu z rejestru handlowego pracodawcy oraz kopię pisma zezwalajšcego na podjęcie pracy, jak również ważny paszport.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na pobyt. Wniosek ten powinien być złożony w terminie 30 dni od przekroczenia chińskiej granicy w Urzędzie Miejskim Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Zezwolenie na pobyt jest wydawane na rok.

Nowy system zezwoleń na pracę

Poczšwszy od 1 kwietnia 2017 r. w Chinach obowišzuje nowy, uproszczony system uzyskiwania zezwoleń na pracę. Wprowadzono możliwoœć aplikowania za pomocš elektronicznej platformy oraz zmniejszono iloœć wymaganych dokumentów. Obecnie istniejš wyłšcznie 3 typy zezwoleń na pracę A, B i C, przy czym typ A cieszy się największš liczbš przywilejów.

Nowy system zezwoleń na pracę opiera się na systemie punktowego oceniania kwalifikacji kandydatów – zbierajš oni punkty. Wnioskodawcy, którzy zdobędš 85 lub więcej punktów, kwalifikujš się do poziomu zezwolenia A, ci którzy zdobyli 60-85 – jako poziom B, a poniżej 60 następuje kwalifikacja do poziomu C.

Oprócz systemu punktowego kandydaci mogš zostać umieszczeni na danym poziomie, jeœli spełniajš okreœlone warunki. W przypadku osób z zezwoleniem typu B konieczne jest przejœcie tzw. badania rynku pracy. Sprawdza się wówczas, czy na dane stanowisko nie ma obywatela Chin, i czy faktycznie konieczne jest zlecenie tej pracy cudzoziemcowi. Z kolei zezwolenie typu C jest przeznaczone dla osób, które nie planujš długotrwałego pobytu w Chinach, a w zasadzie sš wysyłane na dosłownie kilka miesięcy. Zezwolenie to jest ponadto objęte limitami, przez co dłużej się na nie czeka, a jego okres ważnoœci jest krótszy niż pozostałych dwóch typów.

Wnioskodawca może dostarczyć dokumenty niezbędne do wniosku o zezwolenie na pracę w formie elektronicznej, jak tylko pracodawca założy konto na odpowiedniej platformie. Po rozpatrzeniu podania o wydanie zezwolenia, można wydrukować przyznany ministerialny dokument zezwolenia na podjęcie pracy. Na tej podstawie pracownik, który ma być delegowany do Państwa Œrodka, powinien rozpoczšć starania o przyznanie wizy w chińskim konsultacje bšdŸ ambasadzie w Polsce.

Chińskie normy pracy i minimalna płaca

Oprócz specjalistycznej ustawy o zarzšdzaniu zatrudnieniem cudzoziemców w Chinach, do delegowanych cudzoziemców zastosowanie ma również kodeks pracy ChRL, prawo umów o pracę oraz ustawa ChRL o pracowniczej mediacji i arbitrażu.

Do stosunku pracy między podmiotem delegujšcym do Chin a zatrudnionymi cudzoziemcami zastosowanie znajdš obowišzujšce tamtejsze ustawowe normy pracy, jak również odpowiednie prawa i obowišzki dotyczšce zatrudnienia, zasad wynagradzania, ubezpieczenia, godzin pracy, warunki rozwišzania stosunku pracy, odpowiedzialnoœć za naruszenie umowy itp. Majš one zastosowanie zarówno do obywateli Chin, jak i pracowników zagranicznych. Jednak zgodnie z regulacjš dotyczšcš zatrudniania cudzoziemców w Chinach, warto wskazać na przepisy specjalne w tym zakresie, jak choćby ten limitujšcy czas zawarcia umowy o pracę na maksymalnie 5 lat.

Jeżeli chodzi o wysokoœć wynagrodzenia, jakie zatrudnieni mieliby otrzymywać w Chinach, to zasadš jest, że pracodawcy majš co do zasady swobodę w tym zakresie. Œredni poziom płac może być uzależniony od przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego w zakładach pracy z tej samej branży. Często wynagrodzenia zagranicznych pracowników sš wyższe niż wynagrodzenia chińskich obywateli. Jednak swoboda w kształtowaniu wynagrodzeń nie może naruszać prawa do płacy minimalnej. Lokalne władze ustalajš poziom wynagrodzeń, bioršc pod uwagę takie czynniki, jak koszty życia, œredni poziom płacy czy poziom rozwoju danej prowincji.

Poziomy płacy zależne sš od rozwoju i zróżnicowania danej prowincji. Dla przykładu, jeden poziom ma zastosowanie w mieœcie Hangzhou, rozwiniętej stolicy prowincji. Natomiast w słabo rozwiniętych miastach lub okręgach, takich jak Longquan, zastosowanie majš właœnie cztery poziomy wynagrodzenia.

Ubezpieczenia społeczne

Cudzoziemcy, którzy zawarli umowę o pracę z zagranicznymi pracodawcami, a następnie zostali wysłani do Chin, zgodnie z aktem prawnym dotyczšcym udziału w ubezpieczeniach społecznych cudzoziemców zatrudnionych w Chinach, jako zatrudnieni partycypujš w podstawowym ubezpieczeniu emerytalnym, medycznym, od wypadków przy pracy, od utraty pracy czy ubezpieczeniu z tytułu macierzyństwa. Składki na ubezpieczenie społeczne ponosi zarówno pracodawca, jak i delegowany. Ponieważ żadna dwustronna lub wielostronna umowa o zabezpieczeniu społecznym nie została podpisana przez Chiny i Polskę, nie majš tu zastosowania jakiekolwiek zwolnienia.

Podobnie, jak w przypadku minimalnych standardów płacowych, składki na ubezpieczenie społeczne różniš się w poszczególnych prowincjach. W Szanghaju składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników sš płatne w wysokoœci 10,5 proc. ich wynagrodzenia. Składa się na to składka na podstawowe ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie medyczne, zwišzana z bezrobociem, na œwiadczenia zwišzane z macierzyństwem i ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie ze stopniami ryzyka danej pracy. Udział w funduszu mieszkaniowym jest opcjonalny dla pracowników zagranicznych.

Podmiot, do którego delegowany jest pracownik, przeprowadza rejestrację w systemie ubezpieczeń społecznych dla cudzoziemca w cišgu 30 dni od wydania zezwolenia na pracę dla tego delegowanego. Jeœli cudzoziemiec opuœci Chiny przed przyznaniem prawa do korzystania ze œwiadczeń emerytalnych, jego indywidualne konto ubezpieczenia społecznego zostanie utrzymane, a jego składki sš dalej na nim gromadzone, gdy ponownie zostanie zatrudniony w Chinach. Na pisemny wniosek pracownika po zakończeniu stosunku ubezpieczenia społecznego, saldo na jego prywatnym rachunku ubezpieczeń społecznych może zostać zwrócone w formie ryczałtu.

Chińskie prawo pracy zapewnia kompleksowe i rygorystyczne zasady obejmujšce wszystkie kwestie od zatrudnienia do rozwišzania stosunku pracy. Dla stron pozostawiajš niewiele miejsca do tworzenia i wprowadzania własnych mechanizmów i rozwišzań dotyczšcych zatrudnienia.

Chiński system prawa pracy cechuje to, że:

- większoœć regulacji dotyczy indywidualnych stosunków pracy,

- kolektywne stosunki pracy nie odgrywajš istotnej roli,

- przepisy sš doœć proste, ale władze majš znacznš władzę,

- lokalne ustawodawstwo ma znaczšcy wpływ.

Wielonarodowym korporacjom zaleca się zrewidowanie ich globalnej polityki zatrudnienia i odpowiednich praktyk w zwišzku ze szczególnymi wymogami chińskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed wysłaniem zatrudnionych do tymczasowego œwiadczenia prac w Państwie Œrodka. Pozwoli to uniknšć naruszania lokalnego prawa, w tym nielegalnego zatrudniania i konsekwencji z tym zwišzanych.