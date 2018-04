Najważniejsze wyroki wydane ws. pracowniczych w 2017 r.

Miesięczny termin na dyscyplinarkę biegnie inaczej, jeœli naruszenia, jakich dopuœcił się pracownik, można uznać za czyn cišgły. Można wówczas sięgnšć po przyczyny nawet sprzed lat. Podobnie ma się sprawa w przypadku zwolnienia z powodu dezorganizujšcych pracę zwolnień lekarskich, gdzie wypowiedzenie mogš uzasadniać dawne nieobecnoœci.

Bartłomiej Raczkowski adwokat, partner zarzšdzajšcy kancelarii Raczkowski Paruch

Anna Boguska prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Tak uznał Sšd Najwyższy w dwóch ubiegłorocznych wyrokach, które kancelaria Raczkowski Paruch wymienia wœród 10 najważniejszych orzeczeń z 2017 r. Dotyczš one wyjštkowo szerokiego spektrum spraw – od prawa pracy, przez ubezpieczenia, po obcišżenia fiskalne.

Czego można się z nich dowiedzieć? Z pewnoœciš kluczowy dla przedsiębiorców był wyrok przesšdzajšcy, jak zatrudniać kadrę menadżerskš, aby zoptymalizować wysokoœć obcišżeń na ZUS. Nie mniej ważny jest wyrok, który wskazuje, czy i jak pracodawca może wymagać od zatrudnionej osoby wyłšcznoœci. Na kanwie zatrudniania kadry zarzšdzajšcej zapadło też orzeczenie, które mówi, jak dokonywać doboru do redukcji ekonomicznych, jeœli zakład pracy składa się z różnego rodzaju stref czy oddziałów.

W 2017 r. zapadły też dwa bardzo ważne wyroki dotyczšce zwišzków zawodowych. Jedno pozwala pracodawcy doprowadzić do uchylenia regulaminu płac, mimo sprzeciwu organizacji. Drugie wskazuje, że ochrona udzielona przez zwišzki wcale nie musi być skuteczna. Sšd Najwyższy przypomniał ponadto, że o skierowaniu pytania do zwišzku zawodowego o ochronę pracownika, pracodawca i organizacja powinni informować samego zainteresowanego – w ten sposób przetwarzajš bowiem jego dane osobowe.

Życie pracodawcom ułatwi też orzeczenie, które precyzuje, kiedy wolno zwolnić pracownika za to, że przez chorobę więcej go w pracy nie ma, niż jest. Aby to było legalne, musi udowodnić, że te absencje dezorganizujš pracę zakładu.

Na koniec wisienka na torcie – głos rozsšdku Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Uznał, że pracownik mobilny wykonujšcy swoje służbowe obowišzki nie nocuje poza domem dla przyjemnoœci, tylko w celu wykonania pracy. Korzyœć z niej osišga zaœ pracodawca. Tym samym koszt zapewnionej mu kwatery nie może być przychodem ze stosunku pracy.

Zapraszamy do szczegółowego omówienia najciekawszych ubiegłorocznych orzeczeń.

Szef może zabronić dodatkowej pracy

OGRANICZENIA

Pracodawca może nałożyć na pracowników obowišzek uzyskania zgody albo nawet całkowity zakaz podejmowania dodatkowej działalnoœci zarobkowej, gdy jest to uzasadnione „obiektywnym interesem zakładu pracy".

Uregulowana w kodeksie pracy od 1996 r. umowa o zakazie konkurencji pozwala na ograniczanie pracowników w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, które jest konkurencyjne dla pracodawcy. Wštpliwoœci od wielu lat budzi możliwoœć ograniczania pracowników w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, które nie jest konkurencyjne dla pracodawcy. Wypowiadał się na ten temat także Sšd Najwyższy. Na przykład w wyroku z 2 kwietnia 2008 r. (II PK 268/07) orzekł, że w umowie o pracę nie można zawrzeć klauzuli zabraniajšcej pracownikowi podejmowania dodatkowej pracy, jeœli nie jest konkurencyjna względem pracodawcy.

Obecnie, w wyroku z 11 stycznia 2017 r. (I PK 25/16) oraz w wydanym kilka dni póŸniej, 19 stycznia 2017 r., wyroku (I PK 33/16) w podobnej sprawie Sšd Najwyższy znacznie złagodził stanowisko. W pierwszym z nich orzekł, że pracodawca zawsze może zobowišzać pracownika do informowania o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Dotyczy to każdego rodzaju dodatkowego zatrudnienia, a więc nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale również umowę cywilnoprawnš (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło itp.). Odpowiednia klauzula musi się znaleŸć w umowie o pracę. Niedopełnienie przez pracownika obowišzku informacyjnego i podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez poinformowania o tym pracodawcy uzasadnia – zdaniem SN – wypowiedzenie mu umowy o pracę.

Zajęcie takiego stanowiska wymagało zmierzenia się z bardzo restrykcyjnymi zasadami przetwarzania danych osobowych pracowników okreœlonych w art. 221 k.p. Z tego przepisu wynika, że pracodawca może przetwarzać tylko następujšce dane osobowe pracownika:

- imię (imiona) i nazwisko,

- imiona rodziców,

- datę urodzenia,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

- wykształcenie,

- informację o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast inne dane osobowe pracownika, w tym jego numer PESEL oraz imiona i nazwiska oraz daty urodzenia jego dzieci pracodawca może poznać tylko wtedy, gdy podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Sšd Najwyższy uznał, że informacja o dodatkowym zatrudnieniu mieœci się w pojęciu „informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia" i tak pogodził swoje stanowisko z art. 221 k.p.

W wyroku z 19 stycznia 2017 r. znajduje się analiza możliwoœci dalej idšcych ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, niż tylko zobowišzanie pracownika do informowania o nim. Niestety wskazówki, których udzielił SN, sš doœć ogólne. Uznał mianowicie, że kolejne stopnie ograniczeń, tj. nałożenie obowišzku uzyskania zgody pracodawcy albo nawet całkowity zakaz podejmowania dodatkowej działalnoœci, jest dopuszczalny, gdy jest to uzasadnione „obiektywnym interesem zakładu pracy". Terminu tego SN jednak nie wyjaœnił.

Zakres doboru do zwolnienia szerszy niż strefa

REDUKCJE

Gdy występuje koniecznoœć zmniejszenia zatrudnienia osób na konkretnym stanowisku, pracodawca musi dokonać doboru do zwolnienia spoœród wszystkich osób, które zajmujš takie stanowisko w całym zakładzie pracy.

Często zdarza się, że pracodawcy reorganizujš przedsiębiorstwa np. poprzez łšczenie czy likwidację komórek organizacyjnych albo obszarów geograficznych. Gdy dochodzi do likwidacji stref geograficznych (obszarów) i ograniczenia ich liczby np. z szeœciu do pięciu – czy można automatycznie wyznaczyć do zwolnienia pracowników likwidowanej strefy, czy też trzeba ich porównać do osób zajmujšcych analogiczne stanowiska w innych strefach i dokonać selekcji w całym zakładzie pracy?

OdpowiedŸ udzielona przez Sšd Najwyższy w wyroku z 1 marca 2017 r. (II PK 382/15) jest trudna do stosowania w praktyce.

Sšd Najwyższy wyjaœnił, że w razie likwidacji strefy nie można zwolnić jej kierownika tylko dlatego, że akurat jego strefa jest likwidowana, ale trzeba go porównać do kierowników innych stref.

Sšd II instancji zaprezentował poglšd, że skoro likwidacja stanowiska pracy dyrektora strefy nastšpiła w zwišzku z likwidacjš właœnie tej strefy, to pracodawca nie miał obowišzku dokonywania wyboru pracowników do zwolnienia. Sšd ten przyjšł, że porównanie może dotyczyć jedynie pracowników zatrudnionych w konkretnej jednostce organizacyjnej zakładu pracy, a nie w całym zakładzie pracy. Skoro zaœ w danej strefie nie istniało stanowisko podobne do tego, na jakim zatrudniony był zwalniany pracownik, to wypowiedzenie bez wskazywania kryteriów selekcji jest zgodne z prawem.

Takiego stanowiska nie podzielił SN. Wskazał, że wobec likwidacji strefy nastšpiła koniecznoœć zmniejszenia zatrudnienia w grupie zawodowej dyrektorów stref. Tym samym pracodawca miał obowišzek dokonać doboru do zwolnienia spoœród osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów.

Dla praktyki jest to orzeczenie bardzo trudne. Może dochodzić do sytuacji, że np. spoœród szeœciu stref likwidowana jest strefa przemyska, a w wyniku porównania dyrektorów najsłabszym okaże się dyrektor ze Szczecina. Według litery omawianego orzeczenia, to on powinien zostać zwolniony, a któryœ z pozostajšcych w pracy dyrektorów powinien objšć po nim strefę szczecińskš.

Składki za menadżera

ZUS

Menadżer prowadzšcy działalnoœć gospodarczš, który nie pełni funkcji członka zarzšdu spółki, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalnoœci.

Wzmożone zainteresowanie sposobami zatrudniania kadry kierowniczej wywołała w ostatnim czasie informacja, że od 2019 r. zniesiony zostanie limit składek ZUS, powyżej którego najlepiej zarabiajšcy nie płacš obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozpoczęło się poszukiwanie rozwišzań, które zoptymalizujš obcišżenia składkowe. Równoczeœnie Sšd Najwyższy rozstrzyga sprawy, które zawierajš ważne podpowiedzi. Do grupy takich orzeczeń należy wyrok Sšdu Najwyższego z 9 marca 2017 r. (I UK 116/16), w którym SN wypowiedział się na temat oskładkowania umów kadry kierowniczej œredniego szczebla.

Jeszcze do niedawna w orzecznictwie SN rozstrzygnięta była jedynie kwestia opłacania składek przez menadżerów będšcych jednoczeœnie członkami zarzšdu spółek kapitałowych. W uchwale 7 sędziów z 17 czerwca 2015 r. (III UZP 2/15), której nadana została moc zasady prawnej, SN przyjšł, że menadżer prowadzšcy działalnoœć gospodarczš, a pełnišcy funkcję członka zarzšdu spółki akcyjnej na podstawie umowy cywilnej, podlega ubezpieczeniom społecznym od tej umowy, a nie z tytułu działalnoœci gospodarczej. Płaci więc od tej umowy „pełny ZUS", mimo że jest zarejestrowany jako osoba prowadzšca działalnoœć gospodarczš.

Odmiennie SN ocenił sytuację menadżerów, którzy nie sš członkami zarzšdu. Przyjšł, że jeœli taka osoba prowadzi działalnoœć gospodarczš, to tytułem do ubezpieczeń społecznych jest dla niej prowadzenie tej działalnoœci. Zdaniem SN w takim wypadku jest to bezwzględny tytuł ubezpieczeniowy, który "wyprzedza i pochłania wykonywanie umowy menadżerskiej".

Zdaniem SN decydujšcš różnicš jest to, że osoba wchodzšca w skład zarzšdu w istocie nie prowadzi własnej działalnoœci, ale jako piastun organu spółki prowadzi działalnoœć spółki. Natomiast menadżer nie zasiadajšcy w zarzšdzie prowadzi własnš działalnoœć, w ramach której œwiadczy spółce usługę zarzšdzania na niższym szczeblu.

Oznacza to, że zawierajšc kontrakt menadżerski w ramach prowadzonej działalnoœci bez zasiadania w zarzšdzie, składki należy opłacać tylko od zadeklarowanego przychodu z całej działalnoœci, a nie od pełnej kwoty kontraktu – przynajmniej dopóty, dopóki ta linia orzecznicza się utrzyma.

Dyscyplinarka za czyn cišgły

TERMINY

Naruszenia, których dopuœcił się pracownik, można „łšczyć" i uznać za jeden czyn cišgły, jeœli przerwa między nimi nie przekroczyła 6 miesięcy. Miesięczny termin do zwolnienia dyscyplinarnego biegnie wówczas od ostatniego z nich.

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, odmiennie od rozstania się z pracownikiem za wypowiedzeniem, kodeks pracy zakreœla pracodawcy termin, w cišgu którego może on podjšć decyzję o zakończeniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 52 § 2 k.p. termin ten wynosi 1 miesišc od uzyskania przez pracodawcę wiadomoœci o okolicznoœci uzasadniajšcej rozwišzanie umowy. Kwestia zachowania wskazanego terminu ma istotne znaczenie praktyczne. Jego przekroczenie powoduje bowiem, że zwolnienie jest nielegalne, nawet jeœli decyzja pracodawcy jest zasadna.

Jeden z istotniejszych problemów, który powstaje na tym tle, dotyczy tego, jak liczyć jednomiesięczny termin w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się działań, z których żadne samo w sobie nie daje podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego, ale wszystkie razem nabierajš cech uporczywoœci, nagminnoœci i uzasadniajš dyscyplinarkę. Tymczasem od zdarzeń z poczštku tego cišgu minęło już wiele miesięcy. Czy można powołać się na nie w oœwiadczeniu o rozwišzaniu umowy?

Wskazówek udziela Sšd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2017 r. (II PK 80/16), uznajšc, że można odwołać się do karnistycznej koncepcji czynu cišgłego.

W tym celu SN odniósł się do uregulowań kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w kwestii liczenia maksymalnych przerw między poszczególnymi zachowaniami, wchodzšcymi w skład czynu cišgłego zdefiniowanego w tych przepisach. Wskazał, że jakkolwiek kodeks karny nie zawiera wskazówek dotyczšcych liczenia „krótkich odstępów czasu" między poszczególnymi czynami stanowišcymi przestępstwo cišgłe, to orzecznictwo w sprawach karnych nie wyklucza nawet kilkumiesięcznych przerw między przestępczymi działaniami. Natomiast w kodeksie karnym skarbowym zdecydowano się na okreœlenie „krótkich odstępów czasu" jako okresów do 6 miesięcy pomiędzy czynami.

Na tej podstawie SN doszedł do przekonania, że dopóki przerwy pomiędzy poszczególnymi czynami nie sš dłuższe niż 6 miesięcy, można te czyny „łšczyć" i uznać za jeden czyn cišgły. Wtedy miesięczny termin do zwolnienia dyscyplinarnego biegnie od ostatniego z czynów.

Obowišzki nie kończš się na konsultacji zwišzkowej

DANE OSOBOWE

Zwišzek zawodowy przekazujšcy dane dotyczšce pracownika korzystajšcego z obrony zwišzku oraz pracodawca po otrzymaniu tych danych, powinni poinformować osobę, której one dotyczš, o dokonanym przetworzeniu.

Ochrona danych osobowych pracownika jest zagadnieniem niezwykle aktualnym. Już 25 maja 2018 r. wejdzie w życie nowe unijne rozporzšdzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowišzków administratorów i podmiotów przetwarzajšcych dane. Zmiany te dotknš także pracodawców, którzy będš zmuszeni wdrożyć rozwišzania i procedury, jakie zagwarantujš wysoki poziom bezpieczeństwa informacji o pracownikach.

Problemu przetwarzania danych dotyka orzeczenie SN z 17 maja 2017 r. (II PK 108/16), które – choć wydane jeszcze przed wejœciem w życie RODO – wprowadza doœć restrykcyjne podejœcie do przetwarzania danych osobowych pracowników.

Oœ sporu we wskazanym wyroku wytycza art. 30 ust. 21 ustawy o zwišzkach zawodowych. Zgodnie z tym przepisem, w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowišzujš pracodawcę do współdziałania z zakładowš organizacjš zwišzkowš, pracodawca jest obowišzany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystajšcych z jej obrony. W praktyce chodzi o konsultację ze zwišzkiem zamiaru zwolnienia.

Sšd Najwyższy analizujšc powyższy przepis zastanawiał się, czy zwrócenie się przez pracodawcę do organizacji zwišzkowych o informację dotyczšcš konkretnego pracownika (wymienionego z imienia i nazwiska) w zakresie korzystania przez niego z obrony jednej z organizacji jest zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Cytowana regulacja z ustawy zwišzkowej była już w orzecznictwie przedmiotem wykładni w aspekcie ochrony danych osobowych. Sšdy zajmowały się jednak kwestiš, czy dla spełnienia obowišzku pracodawcy wynikajšcego z ww. przepisu w postaci przeprowadzenia konsultacji z organizacjš zwišzkowš, niezbędne jest uzyskanie listy pracowników korzystajšcych z obrony tej organizacji, czy też zapytanie pracodawcy powinno dotyczyć konkretnej osoby. Rozstrzygnięto, że pracodawca nie może zbierać danych pracowników korzystajšcych z obrony organizacji zwišzkowej „na zapas", bez zwišzku z aktualnš potrzebš skorzystania z tych informacji, gdyż nie spełnia to przesłanki niezbędnoœci z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (por. uchwała SN z 24 stycznia 2012 r., III PZP 7/11 oraz z 21 listopada 2012 r., III PZP 6/12).

W komentowanym wyroku SN przesšdził z kolei, że zapytanie dotyczšce korzystania przez konkretnego pracownika z obrony organizacji zwišzkowej stanowi przetwarzanie danych osobowych. Wynika to z faktu, że pracodawca ujawnia zamiar podjęcia wobec pracownika czynnoœci z zakresu prawa pracy wymagajšcej współdziałania ze zwišzkiem zawodowym. Konkluzja była taka, że zwišzek zawodowy przekazujšcy dane i pracodawca po ich otrzymaniu, powinni poinformować osobę, której one dotyczš, o dokonanym przetworzeniu. Zdaniem SN wynika to z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który nakłada obowišzek powiadomienia.

Odszkodowanie za dłuższy okres wypowiedzenia

ROSZCZENIA

Jeœli w czasie biegnšcego okresu wypowiedzenia szef wręczy pracownikowi dyscyplinarkę, która póŸniej okaże się wadliwa, zwolnionemu przysługuje odszkodowanie w wysokoœci pensji do końca okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie.

Jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy, a w trakcie jego trwania zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym, to zastosowanie ma szczególny reżim prawny. ?Co do zasady, jeœli dyscyplinarka zostanie uznana za wadliwš, pracodawca nie musi się obawiać, że sšd przywróci zwolnionš osobę do pracy (art. 60 k.p.). Może ona dochodzić wyłšcznie odszkodowania. Inaczej jest w przypadku wczeœniejszego wypowiedzenia – z tego tytułu pracownikowi przysługujš „normalne" roszczenia, tj. o przywrócenie albo o odszkodowanie. Odszkodowanie – jako jedyne roszczenie z tytułu wadliwego zwolnienia dyscyplinarnego dokonanego w trakcie biegnšcego już wypowiedzenia – uregulowane jest jednak szczególnie.

Taki wniosek wynika z wyroku Sšdu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (I PK 227/16), który pomaga zinterpretować art. 60 k.p. Zgodnie z literš tego przepisu, odszkodowanie przysługuje w wysokoœci wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia. Sšd Najwyższy przyjšł, że jeżeli w umowie strony uzgodniły dłuższy od ustawowego okres wypowiedzenia, to odszkodowanie jest równe wynagrodzeniu do końca tego przedłużonego okresu.

Oznacza to, że jeœli strony zastrzegły w umowie np. 12-miesięczny okres wypowiedzenia, pracodawca dał pracownikowi wypowiedzenie, a potem dowiedział się o jakichœ ciężkich wykroczeniach i wręczył mu dyscyplinarkę, która jednak okazała się niezgodna z prawem, to zwolnionemu będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokoœci wynagrodzenia za czas do upływu 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Sšd Najwyższy uporzšdkował wykładnię dotyczšcš wysokoœci różnych rodzajów odszkodowań z tytułu wadliwego zwolnienia pracownika, która miała już miejsce częœciowo w wyrokach z 10 maja 2012 r. (II PK 215/11) oraz z 22 kwietnia 2015 r. (II PK 176/14). Wszystkie odszkodowania należne pracownikowi z tytułu wadliwego zwolnienia, a więc:

- z tytułu wadliwego wypowiedzenia,

- z tytułu rozwišzania dyscyplinarnego (ale nie następujšcego w okresie złożonego wczeœniej wypowiedzenia),

- w sytuacji, gdy to pracownik rozwišże umowę w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia obowišzków pracodawcy,

odnoszš się do ustawowego, a nie umownie wydłużonego okresu wypowiedzenia. Tylko jeœli strony przedłużajšc w umowie okres wypowiedzenia zastrzegš wyraŸnie, że odszkodowanie przysługuje w wysokoœci wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia, odszkodowania te powinny być większe. Wyjštkowo w przypadku okreœlonym w art. 60 k.p., a więc w przypadku dyscyplinarki w okresie wypowiedzenia, odszkodowanie zawsze przysługuje w wysokoœci wynagrodzenia do końca umownego okresu wypowiedzenia.

W tym przepisie wysokoœć odszkodowania nie została bowiem powišzana z wynagrodzeniem przysługujšcym „za okres wypowiedzenia", jak w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub zwolnienia dyscyplinarnego, ale została odniesiona do wynagrodzenia, jakie pracownik uzyskiwałby przez czas do upływu biegnšcego okresu wypowiedzenia, gdyby pracodawca nie doprowadził bezprawnie do wczeœniejszego ustania stosunku pracy.

Sšd Najwyższy zwrócił uwagę, że przyjęcie wykładni sšdu odwoławczego doprowadziłoby do niedajšcego się pogodzić z treœciš art. 60 k.p. wniosku, że w przypadku wydłużenia przez strony umowy o pracę okresu wypowiedzenia i bezprawnego rozwišzania przez pracodawcę umowy o pracę już po upływie maksymalnego ustawowego okresu wypowiedzenia, pracownik zostałby pozbawiony nie tylko roszczenia o przywrócenie do pracy, ale również do zagwarantowanego tym przepisem prawa odszkodowania.

Ochrona zwišzkowa nie zawsze skuteczna

POSTĘPOWANIE

Wadliwoœć czynnoœci zwišzanych z objęciem pracownika ochronš może skutkować nieistnieniem tej ochrony. Pracodawca nie powinien jednak zgłaszać zastrzeżeń dopiero na etapie postępowania sšdowego.

Warunkiem powstania ochrony zatrudnienia pracownika będšcego członkiem zakładowej organizacji zwišzkowej jest uchwała zarzšdu tej organizacji wskazujšca imiennie, kto korzysta z ochrony. Ochronš nie może być jednak objęty każdy członek zwišzku zawodowego, a jedynie ten, który jest członkiem zarzšdu organizacji zwišzkowej lub posiada uprawnienie do reprezentowania zwišzku w relacjach z pracodawcš.

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca ma wštpliwoœci, czy czynnoœci zwišzku zmierzajšce do objęcia kogoœ ochronš zostały podjęte zgodnie ze statutem, czy uchwała jest podjęta zgodnie z prawem, czy pracownik obejmowany ochronš rzeczywiœcie ma upoważnienie do reprezentowania zwišzku itd.

Każdorazowo wszelkie tego typu wštpliwoœci pracodawca powinien zgłaszać otrzymujšc informację o osobach chronionych. Czasami zdarza się, że pracodawcy w szczególnie rażšcych przypadkach decydujš się na zwolnienie chronionych zwišzkowców z naruszeniem ich ochrony. Orzecznictwo Sšdu Najwyższego pozwala na to bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wytknięcie zwišzkowi błędów przy udzielaniu ochrony ma znaczenie praktyczne, gdy pracodawca zechce przed sšdem (w sprawie z odwołania pracownika) powołać się na nieprawidłowe udzielenie zwišzkowcowi ochrony. Jeœli wczeœniej nie zgłaszał żadnych uwag, zgłaszanie zastrzeżeń na etapie postępowania sšdowego jest spóŸnione. Takie stanowisko SN zajšł wyroku z 13 wrzeœnia 2017 r. (I PK 338/16).

Orzecznictwo SN dotyczšce możliwoœci weryfikowania przez sšd prawidłowoœci i zasadnoœci czynnoœci organów zwišzkowych nie jest jednolite. W niektórych wyrokach SN wychodził z założenia, że sšd pracy nie ma uprawnień do oceny zgodnoœci działania zwišzku zawodowego z jego statutem, gdyż zwišzek zawodowy jest niezależny w swojej działalnoœci. W innych SN wskazywał, że autonomia zwišzków zawodowych nie ma charakteru absolutnego i działania organów zwišzku podlegajš kontroli co do zgodnoœci z prawem, w tym ze statutem. W konsekwencji wadliwoœć czynnoœci zwišzanych z objęciem pracownika ochronš może skutkować nieistnieniem tej ochrony.

Kwatera dla pracownika mobilnego bez podatku

PIT

Gdy pracownik odbywa podróż w ramach obszarowego miejsca pracy i musi tam nocować, zapewnienie mu lokum nie stanowi jego przychodu ze stosunku pracy. Nie podlega więc opodatkowaniu.

Zagadnienie opodatkowania wartoœci noclegów pracowników mobilnych, podróżujšcych po swoich obszarowych miejscach pracy, od lat jest przedmiotem wštpliwoœci i sporów pracodawców z organami skarbowymi. Organy stojš zasadniczo na stanowisku, że podobne œwiadczenia sš przychodem pracowników i pracodawca powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Sprawę rozstrzyga wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 19 wrzeœnia 2017 r. (II FSK 2039/15). W wyroku tym NSA zajšł stanowisko, że œwiadczenie na rzecz pracownika w postaci sfinansowania kosztów noclegu w czasie wykonywania obowišzków pracowniczych, nie jest dla pracownika przychodem podatkowym.

NSA stwierdził, że takie œwiadczenie jest spełnione w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Służy ono stworzeniu odpowiednich warunków pracy, a nie przyniesieniu pracownikowi korzyœci.

NSA podkreœlił, że to pracodawca, a nie pracownik ma obowišzek ponoszenia kosztów œwiadczenia pracy, jak również organizowania pracy w sposób zapewniajšcy pełne wykorzystanie efektywnego czasu pracy oraz zmniejszenie jej ucišżliwoœci. Łagodzenie tych niedogodnoœci jest obowišzkiem pracodawcy, a nie przywilejem czy korzyœciš pracownika. Innymi słowy, to pracodawca osišga z takiego działania wymierne korzyœci w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy.

Należy podkreœlić, że omawiany wyrok dotyczy podróży w ramach obszarowego miejsca pracy, a nie np. podróży z miejsca zamieszkania do oddalonego od niego miejsca pracy.

Wobec powyższego NSA przyjšł, że tego rodzaju œwiadczenie nie stanowi przysporzenia po stronie pracownika i w zwišzku z tym przychodu okreœlanego jako wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Warto wskazać, że inne stanowisko w odniesieniu do podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne zajšł SN w uchwale z 10 grudnia 2015 r. (III UZP 14/15).

Zwišzki nie zablokujš uchylenia regulaminu płac

TRYB

Pracodawca może uchylić regulamin wynagradzania, mimo sprzeciwu zwišzków zawodowych, jeœli zmusza go do tego sytuacja finansowa.

Cišgle żywa jest kwestia czasu obowišzywania regulaminu wynagradzania. Zgodnie z przepisami (art. 772 k.p.) regulamin wynagradzania obowišzuje do czasu objęcia pracowników układem zbiorowym pracy. Najczęœciej jednak objęcie tym układem nigdy nie następuje. Czy to oznacza, że raz uchwalony regulamin wynagradzania obowišzuje wiecznie?

Można się zastanawiać, czy w tym przypadku obowišzuje standard konstytucyjny ustalony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2002 r. (K 37/01). Wyrok ten dotyczył tylko układów zbiorowych. Wskazywał, że sprzeczny z ustawš zasadniczš jest przepis k.p. wyłšczajšcy możliwoœć jednostronnego rozwišzania układu zbiorowego pracy przez pracodawcę. Czy można jednak przyjšć, że sprzeczny z k.p. byłby także brak możliwoœci rezygnacji z regulaminu wynagradzania?

Problem w pewnym zakresie rozstrzyga wyrok Sšdu Najwyższego z 12 paŸdziernika 2017 r. (II PK 269/16). W tym wyroku SN, powołujšc się na cytowane orzeczenie TK, wskazał, że przyznanie „wieczystego" charakteru regulaminowi wynagradzania narusza art. 20 oraz art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, tak samo jak wieczysty charakter układu zbiorowego. W ocenie SN strona zwišzkowa, nie narażajšc się na żadne konsekwencje, mogłaby przedłużać stosowanie regulaminu wynagradzania, co w skrajnym przypadku mogłoby prowadzić do upadłoœci pracodawcy.

W konsekwencji pracodawca znajdujšcy się przez dłuższy czas w trudnej sytuacji ekonomicznej, który podjšł próbę uzgodnienia ze zwišzkami zawodowymi zmiany regulaminu wynagradzania (wprowadzenia nowego regulaminu w miejsce dotychczasowego) celem obniżenia kosztów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłoœciš, nie nadużywa swego prawa, gdy uchyla dotychczasowy regulamin po otrzymaniu wspólnego negatywnego stanowiska działajšcych u niego organizacji zwišzkowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy takie stanowisko nie zawiera żadnych realnych propozycji dostosowywania treœci aktu regulujšcego politykę płacowš u tego pracodawcy do zmienionych realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że pracodawca może uchylić regulamin wynagradzania, nawet jeœli jest zobowišzany do jego posiadania i nawet jeżeli w zakładzie działajš zwišzki zawodowe, gdy zajmujš one jednolite, negatywne, ale nieracjonalne stanowisko wobec proponowanych zmian.

Długotrwałe nieobecnoœci powodem zwolnienia

wypowiedzenie

Dezorganizacja, która jest koniecznym skutkiem absencji, aby można było pracownika zwolnić, może polegać na opóŸnieniach w realizacji zadań firmy, koniecznoœci organizacji zastępstwa albo przesuwania osób z innych działów.

Zdarzajš się sytuacje, gdy długotrwała absencja lub nawet krótsze, ale powtarzajšce się absencje, utrudniajš pracodawcy sprawnš organizację pracy. Możliwoœć zwolnienia pracownika w takiej sytuacji jest od dawna dopuszczana przez orzecznictwo. Sšd Najwyższy podkreœla, że celem i istotš stosunku pracy jest œwiadczenie przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy, zaœ zobowišzanie pracodawcy polega na zatrudnianiu pracownika za wynagrodzeniem. Sprzeczne z celem stosunku pracy jest utrzymywanie pracownika wtedy, gdy nie może on wykonywać przyjętych na siebie obowišzków z powodu choroby.

Często problematyczne w praktyce jest natomiast, jak długie muszš być absencje, aby uzasadniały zwolnienie oraz z jakiego czasu wstecz można je brać pod uwagę.

W wyroku z 24 paŸdziernika 2017 r. (I PK 290/16) Sšd Najwyższy podaje wiele praktycznych odpowiedzi. Po pierwsze wyjaœnia, że wypowiadajšc umowę ze względu na długotrwałe absencje, można sięgać do absencji sprzed lat, a po drugie – że dolegliwe absencje, które mogš uzasadniać zwolnienie, to absencje już 30-, 50- czy 100-dniowe.

Sprawa dotyczyła pracownika, którego długotrwałe nieobecnoœci w pracy (właœnie ponad 30, 50 i 100 dni w roku) powtarzały się rok po roku przez kilka lat.

Sšd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji nie można przyjšć, iż dla oceny zasadnoœci wypowiedzenia znaczenie ma tylko nieobecnoœć pracownika w pracy w cišgu ostatniego roku, a wczeœniejsze nieobecnoœci nie sš istotne.

Doszedł do przekonania, że roczny termin ukarania karš porzšdkowš wynikajšcy z art. 113 § 1 k.p. nie może w tym przypadku stanowić wyznacznika utraty możliwoœci powołania się przez pracodawcę w wypowiedzeniu na zdarzenie, które miało miejsce rok przed wypowiedzeniem (wyrok SN z 23 listopada 2010 r., I PK 105/10). Taka interpretacja mogłaby znaleŸć zastosowanie w sytuacji jednorazowego albo kilkukrotnego, ale incydentalnego zachowania pracownika, a nie w sytuacji nagminnoœci.

Sšd Najwyższy udzielił także wyjaœnień, jak formułować wypowiedzenie w przypadku nieobecnoœci częstych i stosunkowo długich w skali roku. Wskazał, że dezorganizacja, która jest koniecznym skutkiem absencji, aby można było pracownika zwolnić, może polegać na opóŸnieniach w realizacji zadań pracodawcy, koniecznoœci zatrudniania innych osób na zastępstwo albo przesuwania pracowników z innych wydziałów. Może także polegać na zwiększeniu obowišzków pracowników obecnych w pracy.

Jednoczeœnie SN w innym wyroku z 30 maja 2017 r. (II PK 125/16) przyjšł, że jeżeli nieobecnoœć pracownika wynikała z rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem u tego pracodawcy, to nie można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecnoœci wywołanej chorobš. ?

Anna Telec radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawa Pracy