Kiedy kończy się okres ochrony przedemerytalnej

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obowišzuje pracodawcę tylko w czasie trwania ochrony przedemerytalnej. Ta, choć wydłużona w przypadku niektórych pracowników, kiedyœ się kończy.

- Urodziłam się 20 grudnia 1956 r. Pracodawca postanowił rozwišzać ze mnš umowę o pracę zawartš na czas nieokreœlony, likwidujšc tym samym moje stanowisko pracy (powołujšc się na DzU z 2016 r., poz. 1474 art. 10) tuż po zakończeniu mojego okresu ochronnego (przez nowelizacjš obowišzywał mnie wiek emerytalny 61 lat i 4 miesišce). 25 stycznia 2018 r. wręczono mi już takie wypowiedzenie, ale na mojš pisemnš interwencję kadrowa je anulowała. Było ono całkowicie bezprawne, ponieważ jeszcze jestem w okresie ochronnym. 20 kwietnia br. spodziewam się ponownego otrzymania takiego rozwišzania umowy o pracę. Co powinnam zrobić? Zwróciłam się do pracodawczyni po raz drugi z proœbš, żeby pozwoliła mi pracować chociaż do końca 2018 r., ale odpisała, że nie zmieni decyzji o likwidacji mojego stanowiska. Nie przedstawiono mi żadnych konkretnych argumentów co do mojej pracy. Uważam, że pracodawca chce się mnie pozbyć, wykorzystujšc nowš ustawę emerytalnš, która weszła od 1 paŸdziernika 2017 r. Gdyby jej nie było, pewnie pracowałabym do 65 lat. Czy pozostaje mi tylko odwołać się do sšdu pracy? – pyta czytelniczka.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Niestety ochrona czytelniczce nie przysługuje. Pracodawca będzie miał prawo wręczyć jej wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy.

Niższy wiek emerytalny

Dzień wejœcia w życie nowych przepisów wprowadzonych ustawš z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 38) – tj. 1 paŸdziernika 2017 r. – to data, która może zaważyć na uprawnieniach wielu pracowników, którzy potencjalnie mogš znaleŸć się w sytuacji „niebezpiecznej". Dla pracodawcy może to być bowiem okazja do zwolnienia takiej osoby.

Cztery lata wczeœniej

Co do zasady szczególna ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osišgnięcia wieku emerytalnego. Pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę do momentu ukończenia tego wieku.

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 paŸdziernika 2017 r. ma zatem bezpoœrednie przełożenie na to, kiedy pracownik zostanie objęty i jak długo podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

Najistotniejsza z punktu widzenia poruszonego w pytaniu problemu jest analiza przepisów przejœciowych. Wskazujš one odpowiedzi na pytania, do kiedy należy stosować przepisy sprzed 1 paŸdziernika 2017 r., a od kiedy regulacje wprowadzone od tej daty.

Główny problem, który pojawia się w przedstawionym stanie faktycznym, dotyczy chronologicznego umiejscowienia istotnych dat z punktu widzenia nabycia uprawnień emerytalnych względem daty 1 paŸdziernika 2017 r.

Obecnie pojawia się problem tzw. trzech grup pracowników, dla których zmiany majš ogromne znaczenie w praktyce. Pierwsza grupa osób to pracownicy, których ochrona przed wypowiedzeniem ich umów będzie trwała do osišgnięcia wieku emerytalnego ustalonego według przepisów obowišzujšcych przed obniżeniem. Druga grupa pracowników będzie objęta ochronš od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r. Z kolei trzecia grupa pracowników będzie podlegała ochronie przed zwolnieniem na 4 lata przed ukończeniem:

- 60. roku życia – w przypadku kobiet,

- 65. roku życia – dla mężczyzn.

Przed zmianš przepisów wiek emerytalny kobiety urodzonej w grudniu 1956 r. wynosił 61 lat i 4 miesišce. Czytelniczka osišgnie go 20 kwietnia 2018 r. Jej okres ochronny rozpoczšł się zatem 20 kwietnia 2014 r. Na 1 paŸdziernika 2017 r. była ona objęta ochronš, więc należy ona do pierwszej grupy pracowników i zastosowanie znajdzie tu art. 28 ustawy nowelizujšcej. Ochrona przedemerytalna czytelniczki trwać będzie zatem do momentu osišgnięcia wydłużonego wieku emerytalnego, tj. do 20 kwietnia 2018 r.

Likwidacja stanowiska pracy

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreœlony, który w dodatku znajduje się w wieku przedemerytalnym, nie można wypowiedzieć umowy o pracę.

Jednak nie zawsze ochrona przedemerytalna jest zupełna. Istniejš wyjštki, kiedy doznaje ona znacznego ograniczenia. Tak się dzieje, gdy pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy albo gdy dochodzi do likwidacji lub upadłoœci pracodawcy. Ochrona przedemerytalna nadal ma zastosowanie, ale pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy, wręczajšc mu wypowiedzenie zmieniajšce. Nie może natomiast zwolnić z tego powodu osoby podlegajšcej ochronie przedemerytalnej.

Te ograniczenia znikajš jednak z momentem, kiedy pracownik traci ochronę przedemerytalnš. W zwišzku z tym pracodawca czytelniczki może jš zwolnić z powodu likwidacji stanowiska pracy po 20 kwietnia 2018 r.

ale....

Praca na emeryturze

Co do zasady, zwolnienie pracownika z powodu osišgnięcia wieku emerytalnego jest niedozwolone i zostało uznane przez Sšd Najwyższy za przejaw dyskryminacji. W wyroku z 4 listopada 2004 r. (I PK 7/04) SN stwierdził, że osišgnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem.

W przestawionym stanie faktycznym, czytelniczka jest zatrudniona na czas nieokreœlony. Pracodawca musi więc odwołać się do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn leżšcych po stronie pracownika lub pracodawcy zwišzanych z wykonywaniem pracy (tak m.in. SN w wyroku z 25 stycznia 2012 r. (II PK 104/11). Bez znaczenia pozostaje fakt, iż pracodawca już raz wręczył czytelniczce wypowiedzenie umowy o pracę, a póŸniej je anulował.

Sam fakt wspominania pracownikowi o istniejšcej rzekomo złej sytuacji finansowej zakładu pracy jest jednak niewystarczajšcy. Wręczajšc pracownikowi wypowiedzenie, pracodawca musi konkretnie uzasadnić, dlaczego akurat likwidacja tego konkretnego stanowiska pracy jest uzasadniona złš sytuacjš finansowš firmy. Jeżeli okaże się, że likwidacja stanowiska pracy pracownika ma zwišzek z nabyciem przez niego uprawnień emerytalnych, to działanie może zostać potraktowane jako naruszajšce zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z art. 183d k.p. osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokoœci nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace?. Czytelniczka mogłaby się domagać odszkodowania, które może znacznie przekroczyć kwotę minimalnego wynagrodzenia okreœlonego w cytowanym przepisie.

dr Łucja Kobroń-Gšsiorowska adwokat, BCKG Adwokaci