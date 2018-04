Beata Mazurek: PiS nie pracuje nad żadnymi zmianami w Kodeksie pracy

Prawo i Sprawiedliwoœć nie pracuje nad żadnymi zmianami w kodeksie pracy. Propozycji Komisji Kodyfikacyjnej nie poprzemy - napisała w czwartek na Twitterze Beata Mazurek, rzeczniczka PiS.

Przypomnijmy, iż w połowie marca rzšdowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła dwa projekty które miały zreformować zasady zatrudnienia milionów Polaków.

– Po osiemnastu miesišcach pracy Komisja Kodyfikacyjna przegłosowała propozycje dwóch nowych kodeksów pracy – powiedział prof. Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt przewidywał m.in. wprowadzenie trzech nowych typów umów, o pracę sezonowš, dorywczš i nieetatowš.

Nowe przepisy zakładały także wydłużenie do 26 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników z krótszym stażem. Do tej pory mieli prawo do 20 dni wolnego i dopiero po dziesięciu latach stażu pracy (do którego wliczał się także okres nauki).

Propozycje zmian dla 16 mln zatrudnionych budziły wiele kontrowersji. Zasiadajšcy w komisji eksperci Pracodawców RP, jak i NSZZ Solidarnoœć czy OPZZ, zagłosowali przeciw propozycjom zawartym w obu projektach. Pracodawcy RP wykluczyli dalsze prace nad tymi projektami.

– Niezgoda Pracodawców RP na ostatecznš propozycję komisji kodyfikacyjnej, wynika z tego, że projekt indywidualnego prawa pracy polaryzuje stosunki pracownicze – mówiła "Rzeczpospolitej" prof. Monika Gładoch, wiceprzewodniczšca Komisji Kodyfikacyjnej. – Pracodawcy zyskujš ogromne uprawnienia w zakresie kształtowania czasu pracy zatrudnionych, z kolei pracownicy poza domniemaniem istnienia stosunku pracy zyskujš lepszš ochronę, szczególnie jeœli będš pracowali w firmie zatrudniajšcej powyżej dziesięciu osób.