Delegowanie pracowników do innych państw Unii Europejskiej

„Mogło być gorzej" – przedsiębiorcy komentujš zmiany w delegowaniu pracowników do Unii.

„Rzeczpospolita" dotarła do oficjalnego dokumentu zawierajšcego szczegóły zmian w zasadach œwiadczenia usług przez polskie firmy delegujšce co roku ponad 400 tys. pracowników. Okazuje się, że wymuszone głównie przez Francję zaostrzenie przepisów nastawione na pozbycie się firm usługowych z uboższych państw UE nie jest dla nich aż tak surowe, jak zakładano. Niektóre, szczególnie mniejsze firmy, mogš w ogóle nie odczuć zmian.

Pozorne zwycięstwo prezydenta Macrona

– Ostateczny tekst kompromisu oceniam jako pozytywne zaskoczenie. Przegraliœmy walkę o wydłużenie maksymalnego okresu delegowania pracowników, w to samo miejsce do tych samych zadań, ale zyskaliœmy na zawężeniu definicji tzw. zastępowania, która mogła być dużo gorsza dla polskiego biznesu i pracowników – mówi Stefan Schwarz, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Mobilnoœci Pracy. – Negocjatorzy Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego na ostatniej prostej postanowili wycofać się z częœci protekcjonistycznych zapisów. Nawet liczba 12 miesięcy, na którš prezydent Macron postawił cały swój polityczny kapitał, okreœlajšca maksymalny okres delegowania wszystkich pracowników do tych samych czynnoœci w to samo miejsce, została zawężona do jednego pracodawcy, a nie, jak postulowano wczeœniej, do wszystkich łšcznie.

Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy budowlani będš mogli wymieniać się przy realizacji podobnych kontraktów na terenie jednego placu budowy.

– Myœlę, że dzięki temu polskie firmy będš mogły złagodzić niekorzystne skutki wejœcia w życie nowych przepisów – dodaje Schwarz.

Pierwotnie projekt zakładał, że pracownik z zagranicy będzie mógł być objęty przepisami prawa pracy państwa, z którego przyjechał, maksymalnie przez 24 miesišce. W myœl ostatecznego tekstu projektu pracodawca w okresie 12 miesięcy, z możliwoœciš przedłużenia go o dodatkowe szeœć miesięcy, będzie mógł delegować do tych samych zadań w tym samym miejscu dowolnš liczbę pracowników. Co ważne, do tego okresu będš się wliczały tylko dni faktycznej pracy. Przerwy w pracy nie będš więc wliczane do okresu delegowania.

Porozumienie zostanie teraz zaakceptowane 21 czerwca na posiedzeniu Rady UE, a następnie jeszcze w czerwcu powinno zostać bez zmian przegłosowane przez Parlament Europejski. Wejdzie w życie na przełomie sierpnia i wrzeœnia 2020 r.

– Nowelizacja dyrektywy powinna też uspokoić polityczne napięcia, szczególnie we Francji i Belgii, co może pozytywnie przełożyć się na warunki prowadzenia tam biznesu przez polskie firmy usługowe – przewiduje Stefan Schwarz.

Transport cišgle w zawieszeniu

W czasie negocjacji w Brukseli nie udało się uchronić polskich przewoŸników przed zmianami, które sš dla nich swoistš pułapkš. W myœl pierwotnego komisyjnego projektu zmienione przepisy o delegowaniu miały zaczšć być stosowane do wszystkich branż w tym samym czasie. Ostatecznie ustalono, że rewizja dyrektywy o delegowaniu wobec transportu ma wejœć w życie od dnia, w którym rozpocznie się stosowanie pakietu mobilnoœci.

– Ten zapis powoduje, że znajdujemy się w klinczu. Z jednej strony, aby oddalić stosowanie zaostrzonych przepisów o delegowaniu, powinno nam zależeć na jak najdłuższych pracach nad pakietem mobilnoœci, a następnie możliwie długim vacatio legis. To pozwoliłoby nam przygotować się do nowych zasad gry na unijnym rynku i nie zagrażałoby zawieranym dzisiaj kontraktom długoterminowym – tłumaczy Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska. – W pakiecie majš znaleŸć się jednak przepisy ułatwiajšce nam spełnienie obecnych obowišzków administracyjno-informacyjnych, a także wyłšczenia od stosowania przepisów o delegowaniu. Szybsze wejœcie w życie pakietu mogłoby więc dać nam odczuwalnš ulgę i ułatwiłoby przetrwanie na rynku. Musimy pamiętać, że przepisy o delegowaniu w obecnym brzmieniu sš już stosowane do naszej branży w większoœci państw europejskich.

Opinia

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Generalnie negatywnie oceniamy te zmiany, bo uderzajš w swobodę œwiadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Ogromne znaczenie będzie miało teraz to, jak poszczególne państwa UE podejdš do stosowania nowych przepisów. Już teraz Francja i Niemcy pokazujš, jak można interpretować na swojš korzyœć obowišzujšce regulacje. Dlatego będziemy się starali wspierać polskich przedsiębiorców poprzez np. udzielanie im pomocy prawnej. Wymagałoby to wzmocnienia polskich konsulatów, a także wsparcia ze strony naszej Państwowej Inspekcji Pracy. Mam też nadzieję, że unijny centralny urzšd kontrolny, nad którego utworzeniem się pracuje, nie będzie zajmował się karaniem polskich przedsiębiorców, ale także wesprze ich w przestrzeganiu nowych unijnych przepisów.