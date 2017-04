Godzinna przerwa w pracy na posiłek lub sprawy osobiste

- Prowadzę niewielką firmę. Czy mam obowiązek wprowadzić przerwy w pracy dla swoich pracowników przeznaczoną na spożycie przez nich posiłku, a jeżeli tak – to w jaki sposób ją ustanowić? – pyta czytelnik.

Istnieje taki obowiązek, ale dotyczy on tylko tzw. przerwy śniadaniowej, która trwa minimum 15 minut (art. 134 k.p.). Dodatkowo ustawodawca w art. 141 k.p. przewidział możliwość (czyli nie obowiązek) ustanowienia jednej maksymalnie 60-minutowej przerwy przeznaczonej na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Jej wprowadzenie nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia swoim podwładnym innych zagwarantowanych przepisami prawa pracy przerw, m.in. tej z art. 134 k.p. >patrz tabela z porównaniem przerw z art. 134 i 141 k.p.

Cel przerwy z art. 141 k.p. został wyraźnie określony w tym przepisie. Nie ma jednak przeszkód, aby pracownik wykorzystał ją w inny, dowolnie wybrany sposób (np. na wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych).

Dopuszczalnego czasu tej przerwy nie wolno podzielić. Wykluczone jest więc korzystanie w ciągu dnia z kilku parominutowych pauz.

Mimo że z tego przepisu jednoznacznie wynika, że przerwa trwa do 60 minut, to pracodawca może ją skrócić. Natomiast nie może tego zrobić pracownik. Jeśli wcześniej opuści stanowisko pracy, motywując to faktem niewykorzystania przerwy, to może się narazić nie tylko na karę porządkową, ale przede wszystkim na zwolnienie i to w trybie „dyscyplinarnym".

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w zakładzie określić tryb, w jakim podwładni będą deklarować chęć korzystania z przerwy. Możliwe jest również wprowadzenie zapisu, że ten, kto nie korzysta z przerwy, kończy pracę odpowiednio wcześniej. Możliwość korzystania z tej pauzy nie zależy przy tym od wymiaru czasu pracy etatowca.

Omawianą pauzę wprowadza się w układzie zbiorowym pracy bądź regulaminie pracy albo – jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy i nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – w umowie o pracę (bądź w innych aktach stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy) >patrz wyciąg z regulaminu pracy i umowy o pracę. Przy czym, przyjmuje się, że strony mogą wprowadzić tę przerwę w umowie, nawet jeśli nie przewiduje jej układ zbiorowy pracy ani regulamin pracy – jeśli jest to korzystniejsze dla podwładnego (art. 18 § 1 k.p.).

Ważne! Przerwy określone w art. 134 i 141 k.p. mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie. ?

podstawa prawna: art. 18 § 1, art. 134, art. 141 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

- WYCIĄG Z REGULAMINU PRACY

Pracownicy korzystają z 60-minutowej przerwy w pracy niewliczanej do czasu pracy. Pracownicy działu:

1) sprzedaży wykorzystują przerwę w godzinach od 12 do 13,

2) księgowości wykorzystują przerwę w godzinach od 13 do 14,

3) HR wykorzystują przerwę w godzinach od 14 do 15. ?

- WYCIĄG Z UMOWY O PRACĘ

Inne postanowienia

.................................................................................................................................

7. Pracownik ma prawo skorzystać w ciągu dnia pracy z jednej 60-minutowej przerwy w pracy. Przerwa ta nie jest płatna ani wliczana do czasu pracy. W poniedziałki, środy i piątki pracownik może wykorzystywać tę przerwę w godz. od 13 do 14, we wtorki i czwartki zaś w godz. od 14 do 15 po uprzednim każdorazowym zawiadomieniu Pracodawcy o zamiarze jej wykorzystania. Zawiadomienie o zamiarze wykorzystania tej przerwy w pracy Pracownik zobowiązany jest wysłać Pracodawcy w danym dniu do godz. 12 na adres e-mail: sklep@xy.pl.