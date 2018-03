Ciąża nie chroni przed zwolnieniem grupowym - wyrok TSUE

Przeprowadzajšc grupowš redukcję etatów, pracodawca może definitywnie rozwišzać umowę o pracę z pracownicš w cišży. Nie musi wówczas wskazywać innych kryteriów wyboru niż te, które uzasadniajš zwolnienie grupowe.

Do takiego wniosku, kontrowersyjnego z punktu widzenia polskich przepisów, doszedł Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 22 lutego 2018 r. w sprawie Jessica Porras Guisado przeciwko Bankia SA i innym (C-103/16).

Poniżej dalsza częœć artykułu

O co chodziło

W omawianej sprawie pracodawca podjšł decyzję o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego. Po przeprowadzeniu konsultacji z działajšcymi u niego zwišzkami zawodowymi jako przedstawicielami pracowników, zawarto porozumienie dotyczšce w szczególnoœci planowanego zwolnienia grupowego. W porozumieniu okreœlono także kryteria doboru pracowników do zwolnienia.

Pracodawca i zwišzki zawodowe ustalili, że zwolnienie grupowe nie obejmie dwóch grup pracowników. Po pierwsze, jeżeli w firmie zatrudnieni sš jednoczeœnie oboje małżonkowie, to zwolnienie może objšć tylko jednego z nich. Drugš grupš pracowników, którš wyłšczono z redukcji, byli pracownicy o okreœlonym stopniu niezdolnoœci do pracy. Wœród osób objętych specjalnš ochronš nie znalazły się ani pracownice w cišży, ani młode matki.

Dla pozostałych pracowników firma ustaliła kryteria doboru do zwolnienia, których najważniejszym była ocena umiejętnoœci i wskaŸników potencjału.

13 listopada 2013 r. pracodawca wręczył J. Porras Guisado wypowiedzenie. Wskazał w nim, że pracownica uzyskała ocenę umiejętnoœci na poziomie 6, co stanowi jednš z najniższych ocen w prowincji Barcelona, gdzie wykonuje ona pracę. Pracodawca nie podał w wypowiedzeniu innych przyczyn niż odnoszšce się do sytuacji ekonomicznej zakładu pracy i oceny pracownika. W szczególnoœci nie odniósł się do faktu, że w chwili wręczania wypowiedzenia kobieta była w cišży.

W tej sytuacji pracownica złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Gdy postępowanie zakończyło się niepowodzeniem, wniosła skargę do sšdu pracy. Sšd pierwszej instancji jš oddalił.

Sprawa trafiła do sšdu apelacyjnego. Ten nabrał pewnych wštpliwoœci. Zastanawiał się, czy rozwišzanie umowy o pracę z pracownicš w cišży jest zgodne z prawem unijnym. Wobec powyższego, postanowił skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwoœci.

Zdaniem Trybunału

Trybunał Sprawiedliwoœci podkreœlił, że Dyrektywa 92/85 EWG z 19 paŸdziernika 1992 r. nakłada na państwa członkowskie obowišzek podjęcia działań zakazujšcych zwolnień pracownic w okresie od poczštku cišży do końca urlopu macierzyńskiego. Wyjštkiem od tej zasady sš szczególne przyczyny zwolnienia, niezwišzane ze stanem pracownicy. Zdaniem TSUE, powody niezwišzane z pracownikiem, dla których dokonuje się zwolnień grupowych, wchodzš w zakres szczególnych przyczyn niezwišzanych ze stanem pracownic.

Jednoczeœnie Trybunał Sprawiedliwoœci wskazał, że rozwišzujšc umowę o pracę z kobietš w cišży w ramach zwolnienia grupowego, pracodawca nie musi odnosić się do cišży pracownicy. Wystarczy, że jako przyczynę wypowiedzenia wskaże przyczyny leżšce po stronie zakładu pracy i uzasadniajšce zwolnienie grupowe.

Jak to wpływa na nasze prawo

Maciej Andrzejewski adwokat, prawnik w Kancelarii CMS Jak to wpływa na nasze prawo

Omawiany wyrok wydaje się kontrowersyjny z punktu widzenia polskich przepisów. Zgodnie z polskim prawem, pracownica w cišży korzysta z ochrony przed zwolnieniem. Od tej zasady sš wyjštki, np. upadłoœć zakładu pracy, jednak nie dotyczš one zwolnień grupowych.

Polski pracodawca, decydujšc się na przeprowadzenie zwolnienia grupowego, nie może definitywnie rozwišzać umowy o pracę z kobietš w cišży (a także korzystajšcš z urlopu macierzyńskiego). Może jedynie wypowiedzieć takiej osobie warunki zatrudnienia. Ta zasada wynika z ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (art. 5).

Nie oznacza to jednak, że omawiany wyrok TSUE jest nieprawidłowy. Trybunał Sprawiedliwoœci wskazał jedynie, że prawo krajowe, które dopuszcza rozwišzanie umowy o pracę z kobietš w cišży w ramach grupowego zwolnienia, nie jest niezgodne z prawem unijnym. Nie zmienia to faktu, że każde z państw członkowskich może zapewnić szerszy poziom ochrony pracowników, niż wynika to z prawa wspólnotowego. Jest to generalna zasada, która dotyczy nie tylko ochrony zatrudnienia pracownic w cišży. Z tego prawa skorzystała Polska, wprowadzajšc przepisy, które przyznajš kobietom w cišży silniejszš ochronę.