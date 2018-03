Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę w niedzielę Fotolia.com

Ustalajšc wysokoœć wynagrodzenia za niedzielnš pracę, poczšwszy od marca 2018 r. placówki handlowe muszš stosować innš definicję niedzieli niż pozostali pracodawcy. Jeœli choć kilka minut pracy przypada u nich po północy w sobotę, zatrudniony ma prawo do normalnej płacy za czas przepracowany w kalendarzowš niedzielę oraz do całego dnia wolnego lub – w drodze wyjštku – do stosownego dodatku.

Od 1 marca 2018 r. obowišzujš nowe zasady zakazujšce pracy w handlu (czyli procesu sprzedaży polegajšcego na wymianie towaru lub wyrobu na œrodki pieniężne) oraz wykonywania w placówce handlowej czynnoœci z nim zwišzanych (w tym czynnoœci powišzanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacjš). Stało się to na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta oraz w niektóre inne dni (DzU poz. 305). Jej przepisy wymusiły na podmiotach nimi objętych zmianę w organizacji pracy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego (przede wszystkim zleceniobiorców). Poniżej dalsza częœć artykułu Przywołany akt prawny nie modyfikuje ogólnych reguł odnoszšcych się do kwestii rozliczania pracy niedzielnej. Niemniej jednak ustanawia on nowš definicję niedzieli, która różni się od tej zawartej w kodeksie pracy. Niedziela niedzieli nierówna W myœl nowych uregulowań: - przez placówkę handlowš należy rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz sš wykonywane czynnoœci zwišzane z handlem, w szczególnoœci: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych (np. zleceniobiorców), - spod zakazu handlu wyłšczono kolejne dwie niedziele poprzedzajšce pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpoœrednio poprzedzajšcš pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatniš niedzielę przypadajšcš w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu, - omawiany zakaz pracy w handlu w pełnym zakresie zacznie obowišzywać od 1 stycznia 2020 r., a więc od tej daty w danym roku handlowe będš tylko niedziele wskazane powyżej, - od marca do grudnia 2018 r. przedmiotowy zakaz obejmuje drugš i trzeciš niedzielę w miesišcu (ewentualnie czwartš, gdy niedziel jest pięć w miesišcu), zaœ w 2019 r. pierwszš, drugš i trzeciš (ewentualnie czwartš) niedzielę w miesišcu, - niedziela to 24 kolejne godziny przypadajšce odpowiednio pomiędzy godz. 24.00 w sobotę a godz. 24.00 w niedzielę. Zgodnie z kolei z art.1519 k.p. za pracę w niedzielę i œwięto uważa się pracę wykonywanš między godz. 6.00 w tym dniu a godzinš 6.00 w dniu następnym, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Jak wynika z powyższego, podmioty niebędšce placówkami handlowymi, które stosujš ww. kodeksowš definicję niedzieli, pracę pracownika œwiadczonš w przedziale czasowym pomiędzy: - godz. 24.00 w sobotę a godz. 6.00 w niedzielę powinni rozliczać jako pracę sobotniš, - godz. 24.00 w niedzielę a godz. 6.00 w poniedziałek powinni rekompensować jako pracę niedzielnš. Natomiast placówki handlowe za pracę niedzielnš powinny uznawać każdorazowo tę œwiadczonš od godz. 24 w sobotę do godz. 24 w niedzielę. Z mocy ustawy Wprowadzony od marca 2018 r. sztywny przedział czasowy niedzieli obowišzuje placówki handlowe z mocy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta oraz w niektóre inne dni. Dokonała ona także zmian w k.p. w zakresie unormowań dotyczšcych pracy w niedziele i œwięta. Na mocy zmodyfikowanego brzmienia art. 1519 § 2 k.p., za pracę w niedziele i œwięto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywanš między godz. 6 w tym dniu a godzinš 6 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. A zatem unormowanie to odnosi się jedynie do tych prac, które zostały wskazane w art. 15110 k.p., a przepis ten nie dotyczy placówek handlowych. Stosownie zaœ do dodanego art. 1519b k.p., ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i œwięta (oraz 24 grudnia i w sobotę bezpoœrednio poprzedzajšcš pierwszy dzień Wielkiej Nocy) okreœlajš przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta oraz niektóre inne dni. Jak wynika z powyższego, przy rozliczaniu pracy niedzielnej, placówki handlowe muszš stosować nowe granice trwania niedzieli. Potwierdzajš to wyjaœnienia Państwowej Inspekcji Pracy przygotowane w uzgodnieniu z resortem pracy, opublikowane m.in. na stronie www.pip.gov.pl. Dodatkowy dzień wolny Za realizowanie wyznaczonych zadań w niedzielę podwładny powinien mieć przede wszystkim wypłacone normalne wynagrodzenie. Należy się ono za każdš wypracowanš godzinę, w myœl reguły zapisanej w art. 80 k.p., mówišcej o tym, że za pracę wykonanš pracodawca musi zapłacić. Ponadto za niedzielnš pracę trzeba zapewnić pracownikowi cały dzień wolny w przecišgu 6 dni przed albo 6 dni po danej niedzieli, a jeœli jest to niemożliwe w tym przedziale czasowym – do końca okresu rozliczeniowego. Dzień wolny rekompensuje pracownikowi pracę w niedzielę tylko w granicach dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego wymiaru dobowego (w przypadku np. osób zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy). Każdš godzinę pracy niedzielnej przekraczajšcej ww. normy należy rekompensować na ogólnych warunkach jako pracę w godzinach nadliczbowych, tzn. czasem wolnym lub dodatkiem do pensji. Dodatkowo etatowiec pracujšcy w niedziele (za wyjštkiem zatrudnionego w systemie weekendowym) powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 k.p.). Dodatek tylko wyjštkowo Zdarza się, że pracownik za niedzielnš pracę nie dostanie wolnego dnia do końca okresu rozliczeniowego. W takim przypadku konieczne staje się wypłacenie mu – oprócz normalnego wynagrodzenia – odpowiedniego dodatku za każdš wypracowanš godzinę. Miejmy na uwadze, że pieniężne kompensowanie pracy w niedziele powinno się odbywać wyłšcznie w ostatecznoœci, a więc wtedy, gdy udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe. W razie potrzeby pracodawca powinien być w stanie wykazać, że nie mógł w danych okolicznoœciach wyznaczyć dnia wolnego (np. z powodu dłuższej choroby zatrudnionego). 100 lub 200 proc. Nie ma jednolitego poglšdu na temat tego, ile dodatków przysługuje za godzinę œwiadczenia pracy w niedzielę. W myœl stanowiska korzystniejszego dla pracowników (prezentowanego m.in. przez PIP), zakład powinien wypłacić dwa niezależne dodatki w wysokoœci: - 100 proc. wynagrodzenia za każdš godzinę pracy (art. 15111 § 2 i § 3 k.p.), oraz - 100 proc. wynagrodzenia z tytułu przekroczenia tzw. normy œredniotygodniowej, czyli przeciętnie 40 godzin w tygodniu w okresie rozliczeniowym (art. 1511 § 2 k.p.). Innego zdania jest natomiast Sšd Najwyższy, który w uchwale z 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170) stwierdził, że „w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwolonš pracę œwiadczonš w niedzielę lub œwięto, pracownikowi przysługuje za każdš godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek (...)". Podobnie orzekł Naczelny Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 29 sierpnia 2008 r. (I OSK 1281/07). Z uwagi na rozbieżnoœć stanowisk w tej kwestii, to pracodawca musi zadecydować, ile dodatków wypłacać etatowcom za ich niedzielne wykonywanie obowišzków służbowych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że podczas kontroli inspektor PIP może zakwestionować praktykę wypłacania jednego dodatku w wysokoœci 100 proc. Wysokoœć zapłaty za zadania służbowe realizowane w niedziele, w zamian za które pracownikowi nie udzielono czasu wolnego, zależy od tego, czy praca była planowana (zgodnie z grafikiem), czy też nie. Za „harmonogramowš" pracę w niedzielę pracownikowi – prócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje: - za pracę w granicach dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego wymiaru dobowego – dodatek 100 proc., - za pracę powyżej ww. norm – dodatek 50 proc. (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Natomiast za nieplanowanš pracę niedzielnš – oprócz normalnego wynagrodzenia – zatrudnionemu należy się także: - za pracę w granicach dobowej normy lub przedłużonego wymiaru dobowego – dodatek 100 proc.; dwa dodatki 100 proc. przy stosowaniu interpretacji bardziej korzystnej dla podwładnych, - za pracę powyżej ww. norm – dodatek 100 proc. (art. 1511 § 1 pkt 1 lit. b k.p.). Przykład W sklepie prowadzonym w formie spółki z o.o., zajmujšcym się sprzedażš elektroniki, do końca lutego 2018 r. niedziela trwała – zgodnie z art. 1519 k.p. – od godz. 6.00 w tym dniu do godz. 6.00 następnego dnia. Od 1 marca 2018 r., w myœl przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta oraz w niektóre inne dni, przedział czasowy, na który przypada niedziela, to godz. 24.00 w sobotę a godz. 24.00 w niedzielę. W spółce obowišzuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, a pora nocna obejmuje godziny pomiędzy 23.00 a 7.00 (dodatki za pracę w nocy sš wyliczane od podstawy równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub jego proporcjonalnej częœci w przypadku pracowników zatrudnionych na częœć etatu). Jeden z pracowników sklepu, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku sprzedawcy, otrzymuje co miesišc: - wynagrodzenie zasadnicze w wysokoœci 3500 zł, - stały dodatek kasjerski (200 zł brutto), oraz - zmienne prowizje od utargu. W marcu w sumie œwiadczył pracę przez 176 godz., w tym 8 godz. (z powodu remanentu) od godz. 18.00 w niedzielę 25 marca 2018 r. do 2.00 w poniedziałek 26 marca (praca ta była zaplanowana w jego grafiku). W marcu praca w porze nocnej więcej już u niego nie wystšpiła. Za ww. pracę niedzielnš sprzedawca nie otrzymał dnia wolnego. W przedstawionej sytuacji pracownik za marzec powinien otrzymać: - pełnš kwotę stałej miesięcznej pensji, czyli 3700 zł brutto (3500 zł + 200 zł), - wypracowanš w marcu prowizję, - dodatek nocny za pracę od 23.00 do 2.00, - dodatek za 6 godz. pracy przypadajšcej na niedzielę. Wspomniane dodatki powinny zostać skalkulowane jak poniżej: - dodatek za pracę w porze nocnej: 2100 zł : 176 godz. czasu nominalnego z marca = 11,93 zł 11,93 zł x 20 proc. = 2,39 zł 2,39 zł x 3 godz. = 7,17 zł - dodatek za pracę w niedziele: 3500 zł : 176 godz. = 19,89 zł 19,89 zł x 6 godz. x 100 proc. = 119,34 zł. 25.03.2018 Niedziela niezgody - komentuje Anna Wojda 25.03.2018 Definicja niedzieli po wprowadzeniu zakazu handlu 24.03.2018 Zakaz handlu w niedziele a grafiki pracy 08.03.2018 Zakaz handlu w niedziele a pensje i etaty

