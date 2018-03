Czy pracodawca może odmówić zamiany zmian pracowników

Pracodawca, który idzie na rękę podwładnym i pozwala im wymienić się na zmiany, ryzykuje wysokš grzywnš. Zwykle prowadzi to bowiem do naruszenia kilku przepisów.

Planowanie pracy wielozmianowej jest oparte na powszechnie znanych, twardych regułach, zwišzanych m.in. z przechodzeniem przez pracownika na innš zmianę. Przy tej organizacji pracy na ogół obowišzujš stałe godziny rozpoczynania i kończenia zmiany, a możliwoœć pracy w danej dobie tylko na jednej zmianie jest oczywistoœciš.

Jeżeli zajrzymy w przeciętny harmonogram pracy, na ogół wszystko się zgadza. Kilka dni pracy na pierwszej zmianie, kilka dni na drugiej i kilka dni na trzeciej. A po dłuższej przerwie znowu na pierwszej, itd. itp.

Tyle planowanie. A jak jest w życiu? Z tym bywa różnie.

W konfrontacji z codziennoœciš

Znam sytuację, gdy pracownik wykonujšcy pracę na drugiej zmianie od 14.00 do 22.00 poprosił szefa o umożliwienie mu przyjœcia do pracy w następnym dniu na pierwszš zmianę (od 6.00 do 14.00). Oœwiadczył, że „wymienił" się z kolegš na zmiany, bo ma ważnš sprawę prywatnš do załatwienia, a szkoda mu na to urlopu. Cóż – myœli szef – skoro pracownik sam chce, a jego zmiennik zgodził się na to i odpracuje tę zmianę w póŸniejszym terminie... niech będzie. Nie chce być nieczułym na potrzeby pracowników formalistš.

W efekcie zaakceptowanej przez przełożonego zamiany zmian, pracownik wykonywał pracę przez 16 godzin w jednej dobie. W ten sposób:

- został naruszony art. 132 § 1 k.p. o obowišzku zapewnienia etatowcowi w każdej dobie co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku,

- nastšpiło przekroczenie normy dobowej czasu pracy o 8 godzin i to mimo, że art. 151 § 1 k.p. umożliwia zarzšdzenie pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb po stronie pracodawcy, a nie pracownika.

Kosztowne dobre intencje

Pomijajšc, ważne skšdinšd, aspekty bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracownika – sš to wystarczajšce powody do ukarania przełożonego mandatem. W opisanym przypadku kierownik miał szczęœcie, bo zapłacił tylko 1000 złotych grzywny. Był rozżalony, miał poczucie krzywdy, bo „w końcu działał w interesie pracownika i na jego wniosek".

Mandat podziałał, szef zaczšł być większym formalistš. Wprawdzie u niektórych pracowników zyskał miano „nieżyciowego", ale uznał – i słusznie – że prawo pracy wyznacza mu granice kompromisu, na które może pójœć z pracownikiem. Okolicznoœć, iż w danej sytuacji dane rozwišzanie (np. zmiana rozkładu czasu pracy) jest poczytywane przez podwładnego jako korzystne dla niego, nie oznacza samo przez się, że można je zastosować. Trzeba je jeszcze ocenić w płaszczyŸnie przepisów ochronnych prawa pracy – a taki charakter majš przepisy o odpoczynku czy reglamentujšce pracę nadliczbowš. Ich niezastosowanie w najmniejszym nawet stopniu nie usprawiedliwia naruszenia. Co najwyżej może wpłynšć na wymiar kary.

Dane wyjœciowe do analizy

Zdaję sobie sprawę, że pracownicy zmianowi „uwięzieni" w szczegółowych harmonogramach, czasami ustalanych na wiele miesięcy naprzód, majš obiektywnie mniejsze możliwoœci godzenia pracy zawodowej z potrzebami prywatnymi. Nie twierdzę, że wnioski pracowników o zmiany w harmonogramie należy odrzucać w każdym przypadku. Jednak po złożeniu takiego podania szef powinien zbadać, jakie będš jego konsekwencje prawne, a w tym, czy zgoda:

- nie spowoduje naruszenia pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz prawa do dni wolnych od pracy,

- nie wygeneruje przekroczenia obowišzujšcych pracownika norm czasu pracy,

- nie naruszy innych przepisów ochronnych.

Zdaniem autora

Grzegorz Orłowski, radca prawny w Orłowski Patulski Walczak

Warto rozumieć potrzeby pracowników, iœć im na rękę. Nie warto jednak ryzykować odpowiedzialnoœciš karnš. Nawet za cenę zyskania opinii „bezdusznego formalisty".

Każdy szef powinien znać granicę kompromisu. Jeżeli godzi się na „pewne nieformalnoœci", niech przynajmniej ma œwiadomoœć, że może dostać za to rachunek. Do zapłacenia.