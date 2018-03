Niedziela niezgody - komentuje Anna Wojda

Niewiele jest takich przepisów, jak te o zakazie handlu w niedziele, które tak bardzo podzieliły Polaków.

Na tych, którzy zakaz popierajš, i na tych, którzy sš mu przeciwni. Wreszcie na tych, którzy próbujš go lub będš próbowali obchodzić. A przepisy zdajš się to ułatwiać bo – poza tym, że pełno w nich wyjštków od zakazu handlu – sš wyjštkowo nieprecyzyjne. W wielu wypadkach to, co ustawodawca miał na myœli, zweryfikuje dopiero praktyka, czyli stosujšcy przepisy urzędnicy lub sšdy. Bo ktoœ będzie je musiał zinterpretować.

Przed niedzielš, gdy zakaz po raz pierwszy miał obowišzywać, było mnóstwo bałaganu, niepewnoœci i chaosu. Konkretnych informacji było niewiele, za to wiele pytań. Odpowiadamy na nie w najnowszym raporcie „Rzeczpospolitej". Pokazujemy przepisy o zakazie handlu w jak najszerszej perspektywie, również ekonomicznej. Zapraszam do lektury.