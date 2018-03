Badanie doświadczenia pracowników z firmą zaradzi niekontrolowanym odejściom

Menedżerowie i przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że aż 35 proc. pracowników nie jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy i poważnie myœli o zmianie firmy. Natomiast 45 proc. badanych, mimo ogólnego zadowolenia z obecnego zatrudnienia, rozważa zmianę pracy na innš – wynika z badań Hudson i Great Digital.

Ponad połowa badanych chce zmiany z powodu braku możliwoœci rozwoju w swojej firmie. Kolejnym powodem odejœć jest niezadowolenie z wysokoœci wynagrodzenia i otrzymywanych benefitów (45 proc.). Aż 41 proc. pracowników przyznało, że czynnikiem, który skłania ich do poszukiwania nowego zajęcia jest zła atmosfera panujšca w firmie. Czasami jeden, drobny aspekt może spowodować, że pracownik będzie rozglšdał się za nowym miejscem pracy. Żeby zaradzić niekontrolowanym odejœciom pracowników wystarczy cyklicznie badać ich doœwiadczenie zwišzane z miejscem pracy i wdrażać odpowiednie działania, które poprawiš ich odczucia.

Korzyœci badania employee experience

Badanie doœwiadczenia pracowników z firmš i odpowiednie reagowanie na ich sugestie podnosi zadowolenie zespołu i przekłada się na wielowymiarowe korzyœci dla organizacji.

Po pierwsze, wzrost zaangażowania pracowników przekłada się na efektywnoœć ich pracy. Bezpoœrednim zyskiem dla firmy sš niższe koszty pracy – w ramach tego samego wynagrodzenia jest realizowane więcej zadań. Poœrednim zyskiem dla firmy jest zwiększenie satysfakcji klientów i pozyskiwanie długofalowych relacji z nimi. Zaangażowani pracownicy stajš się ambasadorami firmy i dzięki temu nawišzujš mocniejsze więzi z kontrahentami.

Po drugie, większe zadowolenie z pracy w naturalny sposób ogranicza rotację, a tym samym pozwala na oszczędnoœci budżetowe. Tworzenie przyjaznych miejsc pracy w oparciu o zebrane od pracowników informacje pozwoli zatrzymać cennych specjalistów w firmie i ograniczy koszty zwišzane z dobrowolnymi odejœciami.

Po trzecie, dbałoœć o pozytywne doœwiadczenie pracowników z firmš zwiększa potencjalnš atrakcyjnoœć pracodawcy na rynku, a więc liczbę pożšdanych kandydatów. Ludzie chcš pracować w firmach, w których głos pracowników jest brany pod uwagę i istotny dla przełożonych. Wysoki komfort pracy i realizowanie dobrych praktyk w kontekœcie relacji pracownik - pracodawca, przekładajš się na iloœć aplikacji i zapewniajš firmie dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Chęć do działania

Badanie doœwiadczenia pracowników z firmš to często zmiana polityki firmy na otwartš na potrzeby pracowników. Ludzie stanowiš prawdziwy kapitał firmy i jednoczeœnie najlepiej czujš, jakie zmiany w firmie majš szanse pozytywnie przełożyć się na jej funkcjonowanie. Należy dostrzegać te wartoœci i postrzegać fakt badania doœwiadczenia pracowników z firmš jako coœ więcej, niż kolejnš bezwartoœciowš ankietę.

Wielu pracodawców nadal stosuje dyrektywny sposób zarzšdzania i nie uwzględnia głosu pracowników. Takie podejœcie często blokuje rozwój przedsiębiorstwa i może skutkować nietrafionymi decyzjami biznesowymi. Otwarta komunikacja i poznanie perspektywy pracowników przynosi korzyœci dla całego przedsiębiorstwa. Chcšc by pracownicy angażowali się w kształtowanie swojego miejsca pracy i mówili o swoich potrzebach, pracodawca musi pokazać, że jest to dla niego istotne.

Wybierz odpowiedniš formę badania

Zapewnienie wygody i anonimowoœci badania przełoży się na wiarygodnoœć otrzymanych wyników. Pracownicy będš udzielali szczerych i przemyœlanych odpowiedzi. Badanie nie może być kolejnym wyczerpujšcym kwestionariuszem, którego wypełnienie, stanie się jedynie nieprzyjemnym obowišzkiem.

Narzędzie powinno być dostosowane do potrzeb firmy. Tylko odpowiednio zaprezentowane wyniki pozwolš skutecznie dobrać działania naprawcze i wdrożyć odpowiednie rozwišzania. Badaj pracowników w ramach konkretnych działów i lokalizacji. Sprawdzaj doœwiadczenia pracowników w poszczególnych zespołach.

Cel badania

Równie istotne jak dobór narzędzia, jest odpowiednie wprowadzenie pracowników do jego użycia. Powinni oni uzyskać wszelkie informacje na temat celu badania. Powinni też znać powody, dla których jest realizowane i o skutkach, jakie ma przynieœć. Ważne jest przekonanie ich, że zebrane informacje będš służyły poprawie warunków pracy w firmie.

Anonimowoœć badania wyklucza udzielanie jedynie pozytywnych odpowiedzi w obawie przed karš lub w nadziei na nagrodę. Pracownicy powinni wiedzieć, co będzie działo się z przekazanymi przez nich informacjami. W jaki sposób będš przetwarzane wyniki i według jakich kryteriów będš analizowane. Aby chcieli dzielić się swoimi odczuciami, muszš być przekonani o tym, że po zrealizowanym badaniu nastšpi konkretne działanie. Realna zmiana i możliwoœć wpływania na działalnoœć firmy dodatkowo ich zmotywuje.

Otwórz się na feedback

Dobrze jest słyszeć pochwały, o wiele trudniej przyjmuje się krytykę, co do funkcjonowania firmy. Jednak sztuczne utrzymywanie status quo nie przynosi korzyœci. Badanie doœwiadczenia pracowników z firmš pozwala nie tylko na wychwycenie aspektów, które wymagajš poprawy. Wyłonione zostanš również mocne strony firmy, które można wykorzystać w działaniach promocyjnych. Realizujšc badanie trzebabyć przygotowanym na każdy rodzaj informacji zwrotnej. Uwagi pracowników powinny być analizowane z ideš ich uwzględnienia, a wyniki badania powinny przełożyć się na podjęcie odpowiednich działań. Informowanie pracowników o tym, jaka jest dalsza droga udzielonych przez nich odpowiedzi sprawi, że poczujš wpływ na działanie firmy i o wiele chętniej przystšpiš do kolejnego badania. Warto pokazać pracownikom, że ich komfort pracy jest dla istotny.

Nie na œlepo

Wykorzystywanie badania doœwiadczenia pracowników z firmš w zwiększaniu konkurencyjnoœci organizacji jest powszechne na dojrzałych rynkach, np. w USA. Polscy pracodawcy podchodzš do tego tematu z coraz mniejszym dystansem i zaczynajš dostrzegać korzyœci takiego działania. Regularna analiza doœwiadczeń pracowników z danš firmš pozwala pracodawcy szybko reagować na wyzwania, jakie pojawiajš się w organizacji, pozytywnie wpływać na atmosferę i co najistotniejsze zmniejszać ryzyko utraty dobrych pracowników

—Joanna Tymczyj ekspert badania doœwiadczenia pracownika w iniJOB