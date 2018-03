Prace sezonowe - nowy rodzaj umowy

Podstawš œwiadczenia pomocy przy zbiorach będzie nowy typ umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika z osobš pomagajšcš przy zbiorach. Będzie jš można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 120 dni w cišgu roku kalendarzowego.

Trwajš intensywne prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych. Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obcišżeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

6 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zawarte w projekcie rozwišzanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystajšcych ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw.

Najważniejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujšcych przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków owoców i warzyw, które dojrzewajš jednoczeœnie w krótkim okresie czasu i muszš być zbierane ręcznie ze względu na dużš podatnoœć na zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagajšcych wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane sš umowy o dzieło, które nie zabezpieczajš osób przy nich pracujšcych i nie przystajš do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawš œwiadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzšcego gospodarstwo rolne) z osobš pomagajšcš przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynnoœci obejmujšcych:

• zbieranie owoców lub warzyw,

• usuwanie zbędnych częœci roœlin,

• klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw, lub wykonywanie innych czynnoœci majšcych na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży,

• wykonywanie innych czynnoœci zwišzanych z pielęgnowaniem i poprawš jakoœci plonów. Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w cišgu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w cišgu 7 dni od rozpoczęcia œwiadczenia pracy.

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynnoœci okreœlone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie opłacał za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz zdrowotne (za dany miesišc do 15. dnia następnego miesišca). W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwišzku z wykonywaniem przez niego czynnoœci okreœlonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokoœci takiej jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzšcych działalnoœć wyłšcznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Parlamencie.

ródło: www.minrol.gov.pl