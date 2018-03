Modyfikacja rozkładu pracy na indywidualny wniosek pracownika nie wymaga zmiany regulaminu

Na indywidualny wniosek pracownika wolno zmienić jego rozkład czasu pracy, nawet jeœli obowišzujšcy w firmie regulamin nie przewiduje takiej możliwoœci.

- Dział administracji pracuje od poniedziałku do pištku w godzinach 8 – 16. Taki rozkład czasu pracy wynika z regulaminu pracy. Nie przewidziano w nim innych możliwoœci dla tej grupy zatrudnionych. Nie wskazano też, że rozkład może ulec zmianie na wniosek pracownika. Jedna z pracownic tego działu złożyła wniosek o umożliwienie jej œwiadczenia pracy od poniedziałku do pištku w godz. 7 – 15 ze względów rodzinnych. Czy przychylenie się do tej proœby wymaga wczeœniejszej zmiany regulaminu? – pyta czytelniczka.

Nie. Na podstawie wniosku pracownika można dla niego ustalić indywidualny rozkład czasu pracy, czyli odbiegajšcy od standardowo przyjętych w firmie. Nie wymaga to zmiany regulaminu polegajšcej czy to „dopisaniu" wnioskowanego rozkładu, czy wprowadzeniu zapisów pozwalajšcych na dokonywanie takich modyfikacji.

Wišżšce zasady

Jednym z bardzo istotnych elementów regulaminu pracy sš zapisy dotyczšce funkcjonujšcych u pracodawcy rozkładów czasu pracy. Na ich podstawie i w granicach przez nie zakreœlonych ustala się grafiki czasu pracy.

Rozkłady regulaminowe mogš być także stałe – wówczas nie tworzy się harmonogramów dla poszczególnych pracowników. Przy zapisie np. „poniedziałek – pištek, 8.00-16.00" pracownicy majš pełnš jasnoœć co do dni oraz godzin, w jakich zobowišzani sš œwiadczyć pracę.

Rozkład regulaminowy jednoczeœnie wišże pracodawcę w zakresie planowania godzin i dni pracy. W zwykłych sytuacjach nie wolno mu wykraczać poza możliwoœci wynikajšce z regulaminu, a zlecenie pracy w innych przedziałach godzinowych stanowi co do zasady zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych.

Na wniosek pracownika

Zgodnie z art. 142 kodeksu pracy, pracodawca może ustalić – na pisemny wniosek pracownika – indywidualny rozkład pracy dla niego, w ramach systemu czasu pracy, którym ta osoba jest objęta. Co ważne, możliwoœć ustalenia w tym przypadku innego rozkładu niż wynikajšcy z regulaminu nie wymaga zmiany tego aktu wewnštrzzakładowego. Co więcej, regulamin nie musi zawierać zapisów pozwalajšcych na zastosowanie indywidualnego rozkładu dla pracownika.

Oznacza to, że czytelnik może, choć nie musi, przychylić się do otrzymanego wniosku, bez względu na zapisy w regulaminie.

Miejsce w teczce

Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy należy przechowywać w częœci B jego akt osobowych (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. ja rozporzšdzenia MPiPS z 28 maja 1996 ? r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 894). ?

—Marek Rotkiewicz, prawnik