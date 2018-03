Zadaniowy czas pracy: czas adekwatny do zadań ratuje przed roszczeniami

W zadaniowym czasie pracy to pracownik ponosi ryzyko zwišzane ze swojš niższš efektywnoœciš. Rekompensata za pracę w nadgodzinach przysługuje tylko wtedy, gdy jest obiektywnie przecišżony.

Zadaniowy czas pracy jest popularny. Przede wszystkim dlatego, że częœć pracodawców uważa go za skuteczny sposób na uniknięcie koniecznoœci rekompensowania zatrudnionym pracy w nadgodzinach. Z jednej strony bowiem w zadaniowym czasie pracy ciężar rozplanowania obowišzków przerzucony jest na pracowników. Z drugiej – pracodawca nie musi ewidencjonować godzin pracy takiej osoby. Stšd ewentualne nadgodziny sš mniej „widoczne" w razie ewentualnego sporu.

Jednak takie podejœcie było i jest błędne. Do pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy stosuje się standardowe normy czasu pracy, czyli przeciętnie 40 godzin i 5 dni w tygodniu (tylko kwestia stosowania 8-godzinnej normy dobowej wydaje się dyskusyjna). Jeœli zatem pracownik nie ma możliwoœci – mimo zachowania należytej starannoœci – wykonać powierzonych obowišzków w ramach ogólnych norm czasu pracy, przysługuje mu roszczenie o rekompensatę pracy w nadgodzinach.

Rzeczywiste korzyœci ze stosowania zadaniowego czasu pracy nie sš natury ekonomicznej, lecz organizacyjnej. System ten stosuje się bowiem (a w zasadzie powinno się go stosować) w przypadkach, w których œcisła kontrola pracodawcy nad czasem pracy pracownika nie jest:

- możliwa – np. ze względu na organizację pracy,

- konieczna – z uwagi na jego rolę.

Jak zatem zatrudniać pracowników w zadaniowym czasie pracy, żeby uniknšć najczęœciej popełnianych błędów?

Przeciętne osišgnięcia

Kwestia ta jest problematyczna w praktyce. Nie budzi wštpliwoœci, że ostatecznie czas niezbędny na wykonanie zadań ustala pracodawca, jedynie konsultujšc się z pracownikiem w tej kwestii. Opinia pracownika nie jest jednak dla pracodawcy wišżšca.

Punktem odniesienia dla wyznaczania „standardu" powinien tu być przeciętny pracownik, a nie ten najlepszy – dla „podkręcenia" produktywnoœci pozostałych.

W przepisach brakuje jakichkolwiek wytycznych, jak prawidłowo okreœlić czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. W efekcie wielu pracodawców w ogóle tego nie okreœla. Może to działać na ich niekorzyœć w razie ewentualnego sporu z pracownikiem o rekompensatę pracy w nadgodzinach.

Proponowane rozwišzania

W praktyce pojawiały się rekomendacje, żeby ustalać œredni czas niezbędny na wykonanie jednostkowego zadania – np. odbycie przez przedstawiciela handlowego spotkania z klientem. To rozwišzanie jest jednak niepraktyczne.

Realne wyliczenie takiej œredniej wartoœci może być bardzo trudne. Ma na to wpływ wiele zmiennych, często niezależnych od pracownika i pracodawcy, zwłaszcza gdy w grę wchodzš interakcje z osobami trzecimi. Ta koncepcja nie uwzględnia ponadto czasu dojazdu do klienta przez przedstawiciela handlowego – czynnika, którego nie da się uœrednić.

Przykład:

Pracodawca pani Iwony i pana Artura – przedstawicieli handlowych, wyznaczył, że œredni czas, jaki powinni poœwięcić na dojazd i spotkanie z klientem to 45 minut. W strefie pani Iwony klienci sš zlokalizowani w bliskiej odległoœci i œredni czas dojazdu od klienta do klienta nie przekracza 10 minut. Dzięki temu pani Iwonie zostaje ponad pół godziny na rozmowę i budowanie relacji z klientem. Strefa pana Artura nie jest tak gęsto zaludniona. Œredni czas dojazdu od klienta do klienta wynosi prawie pół godziny. Pan Artur ma przez to o połowę mniej czasu na rozmowę z klientami, żeby zmieœcić się w wyznaczonej przez szefa œredniej.

Drugi pomysł, to wprowadzenie regularnych (np. miesięcznych) kart zadań dla pracowników. Z jednej strony wydaje się to bardziej praktyczne niż ustalenie jednostkowych œrednich. Z drugiej, pracownik, któremu przełożony będzie wyznaczał w ten sposób zadania, będzie już samodzielny tylko w teorii. Będzie bowiem wykonywał bieżšce polecenia przełożonego, co może postawić pod znakiem zapytania dopuszczalnoœć stosowania zadaniowego czasu pracy.

Przykład:

Szef pani Iwony i pana Artura ostatniego dnia miesišca wyznacza im dzienne „trasówki" do wykonania w kolejnym miesišcu, uwzględniajšce indywidualne czasy dojazdów. Na tej podstawie rozlicza paniš Iwonę i pana Artura z wykonania zadań.

Poczštkowe ustalenia...

Najpraktyczniej jest uregulować kwestie zadań już na etapie zawierania umowy o pracę. Należy szczegółowo okreœlić zakres zadań pracownika i oczekiwania firmy w tym zakresie (np. co do liczby spotkań odbytych z klientami w danym okresie, prezentacji produktów itp.). Wymaga to bardziej szczegółowego ujęcia zakresu obowišzków pracownika niż często ma to miejsce w praktyce. Konieczne może być także większe zindywidualizowanie wymagań i oczekiwań w stosunku do pracownika.

Przykładowo w odniesieniu do przedstawicieli handlowych konieczne może być uwzględnienie takich czynników, jak rozległoœć podległej strefy, jakoœć dróg czy gęstoœć sieci klientów. Z drugiej jednak strony, wystarczy ten proces wykonać raz. W przyszłoœci konieczne może być jedynie wprowadzenie korekt.

Przykład:

Klienci pani Iwony sš zlokalizowani w bliskiej odległoœci między sobš, dlatego decyzjš pracodawcy musi ona odbyć œrednio 11 spotkań klienckich dziennie w każdym miesišcu. W przypadku pana Artura odległoœci sš większe, więc takich spotkań w miesišcu ma zaraportować œrednio 8 dziennie. Każde z nich ma swobodę w planowaniu swoich dziennych „trasówek". Muszš jednak zadbać o to, aby każdego klienta ze swojej strefy odwiedzić co najmniej raz w miesišcu. Aby umożliwić to panu Arturowi, jego strefa została dodatkowo nieco zmniejszona.

Okres referencyjny, do którego będš odnoszone wskazane w powyższy sposób wymagania firmy, powinien być dostosowany do specyfiki danej roli czy branży. Na przykład wobec przedstawicieli handlowych adekwatny może być okres jednego miesišca (w cyklach miesięcznych zwykle otrzymujš oni także wynagrodzenie zmienne), natomiast w przypadku kadry kierowniczej ustalenie jednomiesięcznych okresów referencyjnych może być nieefektywne.

Ważne jest również, żeby w wyniku konsultacji pracownik miał jasnoœć, jakie sš w stosunku do niego oczekiwania i (w miarę możliwoœci) potwierdził, że w jego ocenie sš one realne do wykonania we wskazanym okresie referencyjnym.

... z koniecznymi korektami

Jak już wskazałam, czas niezbędny na wykonanie zadań powinien być oszacowany na podstawie czasu potrzebnego „przeciętnemu" pracownikowi na ich wykonanie. Nie trzeba zatem brać pod uwagę okolicznoœci indywidualnych dotyczšcych konkretnego pracownika (np. umiejętnoœci interpersonalnych). Dlatego nie każdš godzinę wypracowanš przez pracownika ponad normy czasu pracy należy uznać za nadgodzinę. W zadaniowym czasie pracy to pracownik ponosi ryzyko zwišzane ze swojš niższš efektywnoœciš. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje tylko wtedy, gdy jest on obiektywnie „przecišżony".

Jak zatem ocenić, czy pracownicy mogš mieć podstawy do roszczeń o nadgodziny? W pierwszej kolejnoœci warto porównać stopień realizacji zadań przez poszczególne osoby zatrudnione na takich samych stanowiskach. Jeżeli większoœć pracowników nie realizuje powierzonych zadań w czasie pracy, z dużym prawdopodobieństwem faktycznie sš przecišżeni. Jeœli dotyczy to mniejszoœci, może to być po prostu mniej wydajna grupa.

Nie w każdym przypadku takie porównanie jest jednak możliwe – choćby w odniesieniu do stanowisk, które nie majš swoich odpowiedników (np. kierowniczych). Podobny problem może wystšpić także w przypadku przedstawicieli handlowych, gdzie może się okazać, że region regionowi nierówny i trzeba uwzględnić specyfikę lokalnš.

Warto zagwarantować pracownikom możliwoœć zgłaszania zastrzeżeń co do zakresu zadań. Na przykład podpisujšc umowę pracownik może błędnie zakładać, że zrealizowanie powierzonych mu zadań w uzgodnionym czasie będzie możliwe. W praktyce może się okazać inaczej.

Ta sama procedura zgłaszania zastrzeżeń może mieć zastosowanie, gdy w sposób istotny zmieniš się okolicznoœci wykonywania zadań. W przypadku przedstawicieli handlowych mogš to być remonty ważnych szlaków komunikacyjnych w regionie, a dla pracowników na stanowiskach kierowniczych – wzrost liczby obowišzków w zwišzku z rozwojem organizacji i zwiększeniem liczby podległych osób.

Wprowadzenie takiej procedury zagwarantuje pracownikom formalnš drogę raportowania przecišżenia. Nieskorzystanie z tej procedury będzie niejako potwierdzeniem, że podwładny nie uważał się za przecišżonego.

Anna Skuza radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal