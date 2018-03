Firmy transportowe ciągle muszą płacić za nocleg kierowcy w kabinie - wyrok Sądu Najwyższego

Po półtora roku od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego ws. uprawnień polskich kierowców na trasach międzynarodowych cišgle nie ma nowej regulacji dotyczšcej należnych im œwiadczeń. Sšd Najwyższy przyznaje im więc ryczałty za nocleg w kabinie.

Na wokandzie SN stanęła we wtorek sprawa firmy transportowej ze Œlšska, która przed laty wypłacała kierowcom dietę za podróże na zagranicznych trasach, jednak bez ryczałtu za nocleg w kabinie. Na fali pozwów o wypłatę tego œwiadczenia pozwany został także ten przewoŸnik. Najpierw sšd rejonowy, a póŸniej sšd okręgowy w Katowicach uznały, że zgodnie z ówczesnym orzecznictwem Sšdu Najwyższego kierowca ma prawo do 11 tys. zł ryczałtu za noclegi w tirze. Miesišc po złożeniu przez firmę transportowš skargi kasacyjnej do Sšdu Najwyższego, zapadł bardzo korzystny dla branży wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 11/15), w którym sędziowie podważyli stosowanie korzystnych regulacji o œwiadczeniach z tytułu podróży służbowych dla urzędników administracji państwowej, do kierowców w transporcie międzynarodowym.

Sędziowie SN, rozpatrujšc skargę kasacyjnš przedsiębiorcy, skupili się na tym, jakie œwiadczenia były mu wypłacane. Gdy okazało się, że dostawał tylko dietę za podróże służbowe, ale ryczałtu faktycznie nie otrzymywał, odrzucili jego skargę kasacyjnš.

– W wyroku C 102/16 Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej uznał, że nawet nowoczesne wyposażenie kabiny nie zwalnia pracodawcy działajšcego w branży transportowej z obowišzku udzielenia kierowcy tygodniowego odpoczynku poza pojazdem – tłumaczył Krzysztof Staryk, sędzia SN. – Z kolei Sšd Najwyższy w uchwale III PZP 2/17 przyjšł, że œwiadczenie za nocleg w kabinie może być niższe niż okreœlone w przepisach 25 proc. kosztów hotelowych. Ale nie może to być symboliczna kwota.

SN zwrócił uwagę, że prawie półtora roku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego cišgle nie ma nowych przepisów regulujšcych na kwestię wypłaty dodatków za podróże międzynarodowe dla kierowców tirów. Š?

Sygnatura akt: I PK 364/16