Zakaz handlu: wstyd i żenada - komentuje Tomasz Pietryga

Obowišzujšcego prawa trzeba przestrzegać, nawet jeœli jest złe lub się z nim nie zgadzamy.

Tak właœnie jest z zakazem handlu w niedziele, który podzielił Polaków. Co bardziej rzutcy handlowcy już kombinujš, jak by tu go ominšć. Jest metoda na peron, na kasę biletowš, dewocjonalia, kwiaciarnie... W swoim mniemaniu wykazujš, jak głupi jest ustawodawca, jak marne zakazy stworzył, jak łatwo je obejœć – wystarczy odrobina cwaniactwa i hej, do przodu!

Poniżej dalsza częœć artykułu

To zasmucajšca postawa. Ufam, że rzadka, jednak może kłaœć się cieniem na wizerunku uczciwych polskich przedsiębiorców uciekajšcych przed peerelowskš łatkš prywaciarza, który rzekomo zawsze coœ kręcił. Bo sama ustawa, chociaż dla handlu zapewne szkodliwa, ograniczajšca wolnoœć wyboru obywateli, dziurawa i nieprecyzyjna, jest też swoistym testem uczciwoœci dla biznesu; przecież: dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo.

Jest też druga strona medalu. Państwo, wprowadzajšc restrykcyjne przepisy, kompletnie nie zdało egzaminu. Mimo że zmiany dotykajš bezpoœrednio wszystkich obywateli, nie wysiliło się nawet na najmniejszš społecznš akcję informacyjnš w mediach, tłumaczšcš jasno, jakich sklepów zakaz dotyczy, a jakich nie.

Dziœ zwykli konsumenci i właœciciele punktów handlowych, które nie sš dużymi centrami handlowymi, błšdzš w gšszczu interpretacji i nadinterpretacji nowego prawa. Wielu handlowców nie ma nawet elementarnej pewnoœci, że po otwarciu swojego biznesu w niedzielę nie zostanš ukarani. Podobnie konsumenci: zapewne dowiedzš się, że ich osiedlowy sklep jest nieczynny, dopiero całujšc w niedzielę jego klamkę.

PiS do kolejnej reformy podchodzi w sposób niedbały. A że może być inaczej, pokazała choćby szeroka akcja informacyjna, która poprzedziła wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla mikroprzedsiębiorców. Telewizyjne spoty przygotowane przez Ministerstwo Finansów informowały o nowym obowišzku przez wiele tygodni. W tym przypadku chodziło jednak o dodatkowe wpływy budżetowe. Z zakazu handlu w niedziele państwo nie będzie mieć ani złotówki, spoty okazały się niepotrzebne...

Gdzieœ się zawieruszyły instytucje, które powinny się poczuć odpowiedzialne za działanie ustawy: Ministerstwo Rodziny i Państwowa Inspekcja Pracy ograniczyły się do kilku kanapowych konferencji, o których słyszeli jedynie wtajemniczeni. Pierwsze wytyczne, jak rozumieć nowe prawo, opublikowano, łaskawie, dwa dni przed jego wejœciem w życie, a niejasnoœci nadal sš. Czy na pewno takie instytucje jak UOKiK i podległe mu inspekcje nie mogły w tej sprawie nic zrobić? Czy po prostu wyszły z założenia, że problem ich nie dotyczy? A może zabrakło znowu myœlenia o państwie w kategoriach dobra wspólnego?

PiS od wielu miesięcy przed sejmowš komisjš ds. Amber Gold stara się wykazać, jak państwo zawiodło w największej aferze finansowej, jak na całej linii poległy instytucje nadzorcze i organy œcigania. Dziœ okazuje się, że to państwo nie zdaje egzaminu w znacznie prostszej sprawie. Czy aby znowu nie zaczyna działać tylko teoretycznie? Styl wprowadzania zakazu niedzielnego handlu to wstyd i żenada.