Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

Środowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie dla pracowników wzywanych do pracy z urlopu wypoczynkowego.

Sędziowie zajęli się sprawą informatyka zatrudnionego w Grupie Allegro prowadzącego na co dzień jeden z większych projektów informatycznych. Na przełomie 2011 i 2012 r., w wyniku powikłań po zapaleniu płuc, przebywał przez dziewięć miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Przed powrotem do pracy umówił się na dodatkowy tygodniowy urlop wypoczynkowy.

Przedostatniego dnia urlopu, w czwartek, zadzwonił do niego kierownik i powiedział, że jest już potrzebny w pracy. Dopytywał jeszcze, czy informatyk jest na urlopie czy na zwolnieniu chorobowym. Pracownik, który w tym czasie prowadził samochód, powiedział, że nie może rozmawiać, bo siedzi za kółkiem i jest w trakcie przygotowań do imprezy z okazji piątej rocznicy ślubu. Ponadto jego zdaniem kilkuminutowe połączenie było złej jakości. Kierownik nie zadzwonił już więcej. Miał później wysłać do pracownika dwa esemesy, nie udało się jednak przedstawić na to dowodów. Posłał mu za to e-mail na prywatny adres, z żądaniem wcześniejszego stawienia się w pracy.

Informatyk e-mail odebrał dopiero w piątek po południu. Odpisał, że nie jest w stanie stawić się w pracy w Poznaniu, bo jest w Warszawie. Został z tego powodu zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Spółka wyszła z założenia, że powinien zadzwonić do firmy i dowiedzieć się, o co chodzi, a także odebrać e-mail w tej sprawie. Gdy odwołał się do sądu, w pierwszej instancji przegrał. Sąd Okręgowy w Poznaniu przywrócił go jednak na stanowisko i przyznał prawie 40 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W wyroku z 8 marca 2017 r. Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną Allegro. Spółka dowodziła w niej, że informatyk powinien się zorientować, że jest potrzebny, i wrócić do pracy przed zakończeniem urlopu.

Zgodnie z art. 66 § 2 konstytucji pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu – powiedział sędzia Marek Procek w uzasadnieniu do wyroku. – Z kolei zgodnie z art. 167 §1 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Gdy dochodzi do ograniczenia uprawnienia pracownika określonego w Konstytucji RP, oświadczenie pracodawcy musi zostać złożone w sposób wyraźny i jednoznaczny. Pracownik nie ma obowiązku odczytywania intencji pracodawcy.

SN podkreślił, że pracownik na urlopie nie ma też obowiązku sprawdzania poczty elektronicznej. Tym bardziej że e-mail z wezwaniem do powrotu został wysłany na prywatne konto pracownika. A wcześniej do komunikowania się nie wykorzystywano prywatnej poczty.

Szykan ciąg dalszy

Informatyk, który wyrokiem sądu okręgowego został przywrócony do pracy na początku maja 2015 r., następnego dnia ponownie został zwolniony. Spółka zaproponowała mu przeniesienie do biura w Dniepropietrowsku. Pracownik chciał się zastanowić, bo w odległości 200 km od tego miasta trwała w tym czasie na Ukrainie regularna wojna. Spółka, nie czekając, wręczyła mu wypowiedzenie. Kolejny proces o powrót do pracy trwa.

21 dni ma pracownik od 2017 r. na odwołanie do sądu od wypowiedzenia i dyscyplinarki.

