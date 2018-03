Zakaz handlu w niedziele: pełna mobilizacja Państwowej Inspekcji Pracy

W Państwowej Inspekcji Pracy pełna mobilizacja przed 11 marca, gdy ruszš kontrole przestrzegania nowego prawa.

Okazuje się, iż nowe przepisy zawarte w ustawie o zakazie handlu w niedziele i œwięta sš tak skonstruowane, że w wielu przypadkach przedsiębiorcom mimo zakazu łatwo będzie otworzyć sklep. Ustawa zawiera bowiem wiele wyjštków. Przykład? Kwiaciarnie. Taki punkt może być otwarty w najbliższš niedzielę, pod warunkiem że sprzedaż kwiatów przeważa w działalnoœci sklepu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowanego na wtorkowej konferencji wynika, że inspektorzy mogš mieć kłopot z wyegzekwowaniem tego zakazu od sprytnego przedsiębiorcy.

Bez dostępu do ksišg

Wystarczy, że właœciciel sklepu spożywczego czy monopolowego zmieni zgłoszenie do REGON i jako przeważajšcš częœć swej działalnoœci zgłosi sprzedaż kwiatów. Wówczas inspektor nie będzie mógł zweryfikować, jak to wyglšda w praktyce. W czasie kontroli nie ma bowiem wglšdu w księgowoœć takiej firmy, aby sprawdzić rzeczywiste przychody z dotychczasowej działalnoœci i nowej, zwišzanej z prowadzeniem kwiaciarni. Państwowa Inspekcja Pracy deklaruje jednak, że w razie takiego nagminnego omijania nowych przepisów poinformuje o tym Ministerstwo Rodziny.

– W najbliższym czasie będziemy się starali wyjaœnić z PIP i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakres innego wyjštku dotyczšcego placówek handlowych zajmujšcych się także działalnoœciš gastronomicznš – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny w Polskiej Izbie Handlu. – Wiele sklepów obok półek z towarami ma miejsce, w którym można coœ zjeœć i wypić kawę. Chcemy mieć pewnoœć, że dwa dodatkowe stoliki wystarczš, by uznać, że taki sklep korzysta ze zwolnienia od zakazu handlu w niedzielę.

Małe sklepy otwarte

Z wyjaœnień Inspekcji wynika, że wielu właœcicieli małych sklepików, także tych działajšcych pod szyldem największych sieci handlowych, będzie mogło otworzyć swe punkty w niedziele, o ile sami stanš za kasš. W tym czasie w sklepie nie może być innego pracownika, także zatrudnionego na kontrakcie cywilnoprawnym. Z wytycznych uzgodnionych przez PIP z resortem rodziny wynika jednak, że członkowie rodziny właœciciela sklepu będš mogli mu pomóc w niedzielę objętš zakazem. Takie osoby nie mogš jednak być etatowymi pracownikami sklepu. Z tego wyjštku skorzysta także największa polska sieć sklepów spożywczych Żabka i inne zorganizowane na zasadzie franczyzy. Inspekcja Pracy przyjmuje, że osoby prowadzšce takie sklepy powinny być taktowane na równi z innymi prowadzšcymi działalnoœć gospodarczš.

Co ciekawe, zakazem handlu w niedziele nie będš objęte sklepy spożywcze działajšce w internecie. Okazuje się, że w niedzielę będzie można zrobić w nich zakupy online i tego samego dnia odebrać od pracownika tej firmy, który przywiezie je do domu klienta.

PIP ma jednak problem z interpretacjš nowych przepisów, jeœli chodzi o sklepy internetowe działajšce w sieciach stacjonarnych sklepów spożywczych. Nie wiadomo, czy pracownicy, którzy na co dzień pracujš w zwykłym sklepie, mogš przenieœć się w niedzielę do obsługi zamówień internetowych. Na interpretację tych przepisów trzeba zaczekać.

Specjalna infolinia

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada pełnš mobilizację przed najbliższš niedzielš 11 marca 2018 r., gdy zacznie obowišzywać ustawa o zakazie handlu w niedziele i œwięta. W każdym okręgowym inspektoracie zostanie uruchomiona specjalna infolinia, na którš będzie można zgłaszać przypadki łamania zakazu handlu. Wyznaczono już inspektorów, którzy majš nadzorować przestrzeganie nowych przepisów w każdym powiecie i prowadzili takie kontrole także w inne dni tygodnia.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy

Zapewniam, że jesteœmy przygotowani do pierwszej niedzieli objętej nowym zakazem handlu. W każdym powiecie będzie dyżurował pod telefonem inspektor pracy i reagował na każde zgłoszenie sygnalizujšce łamanie zakazu. Te kontrole nie będš musiały być prowadzone wyłšcznie w niedziele. Na podstawie dokumentów można to ustalić także każdego innego dnia. Zapewniam, że do tych kontroli będš miały zastosowanie zasady dotyczšce pierwszej kontroli w mikro-, małych i œrednich firmach. Taka pierwsza wizyta inspektora nie musi się więc skończyć nałożeniem mandatu przez inspektora czy skierowaniem sprawy do sšdu z wnioskiem o ukaranie grzywnš do 100 tys. zł. Może się skończyć też pouczeniem. Inspektorzy nie będš bezrefleksyjnie nakładali nowych kar. Muszš być pewni, że zastosowane œrodki prawne będš adekwatne do sytuacji.