Zamiast ekwiwalentu, więcej dni wolnych na kolejnym etacie

Co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w naturze. Tylko wyjątkowo, gdy tak się nie stanie, a jego umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu i to bez względu na tryb ustania stosunku pracy (art. 171 § 1 k.p.). Obowiązek zapłaty ekwiwalentu obciąża ten zakład pracy, w którym etatowiec był zatrudniony w dniu powstania prawa do tego świadczenia.

Skutki przejścia

Jeżeli dojdzie do przejścia zakładu na nowego pracodawcę na podstawie art. 231 k.p. lub z mocy przepisów szczególnych, pracownik przechodzi do niego wraz z urlopem. Prawo do urlopu w naturze nie ulega wówczas przekształceniu w prawo do ekwiwalentu.

Jeśli jednak do zmiany pracodawcy dojdzie w inny sposób, a przepis szczególny nie stanowi inaczej, wówczas dotychczasowy zakład musi zapłacić ekwiwalent. W tej sytuacji istnieje możliwość – ale tylko za zgodą albo na wniosek podwładnego – zawarcia umowy między dotychczasowym a nowym szefem, na podstawie której ten drugi przejmie na siebie obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w całości albo w części.

Kwota świadczenia

Wysokość ekwiwalentu ustala się na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego nabycie do niego prawa. Zasady naliczania tego świadczenia precyzują uregulowania rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (autorka pomija w tym artykule szczegółowe kwestie związane z obliczeniem wysokości ekwiwalentu).

Z ekwiwalentu pracodawca nie może potrącać należności innych niż określone w art. 87 § 1 k.p., chyba że uzyska pisemną zgodę etatowca.

Gwarancja wypłaty

Jeżeli pracodawca stanie się niewypłacalny, ekwiwalent za urlop przypadający za rok kalendarzowy, w którym ustała umowa, podlega zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy czym, konieczne jest, aby ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności zatrudniającego (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Kontynuacja współpracy

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia etatowcowi ekwiwalentu pieniężnego, gdy umówi się z nim, że wykorzysta on urlop wypoczynkowy w czasie trwania stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego angażu (art. 171 § 2 k.p.). Aby to „przeniesienie" urlopu było możliwe, muszą być zatem łącznie spełnione dwie przesłanki:

- te same strony zawierają ze sobą kolejną umowę o pracę na okres przypadający bezpośrednio po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu dotychczasowego angażu,

- strony wyraźnie uzgadniają (albo w tej kolejnej umowie o pracę, albo w odrębnym porozumieniu), że pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy w ramach kolejnej umowy, a wymiar tego urlopu będzie odpowiadał wartości ekwiwalentu.

Pracodawca nie może w tym zakresie podjąć decyzji jednostronnie, bez zgody etatowca. Należy również przyjąć, że z uwagi na cel tego uzgodnienia, wyłączona jest możliwość odwołania podwładnego z urlopu na podstawie art. 167 k.p.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 231, art. 631 § 2, art. 167, art. 171, art. 1721, art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU z 1997 r. nr 2, poz. 14)

podstawa prawna: art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 272 ze zm.)

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek urlopu

Jeżeli pracodawca, na podstawie odrębnych przepisów, ma obowiązek objąć etatowca ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 k.p. (czyli za czas urlopu wypoczynkowego) ani ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171 k.p. Gdy zaś świadczenie to jest niższe odpowiednio od wynagrodzenia czy ekwiwalentu, szef musi wypłacić podwładnemu kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami (art. 1721 k.p.), tj. albo między kwotą pensji za czas urlopu a wysokością ubezpieczenia, albo między kwotą ekwiwalentu a wysokością ubezpieczenia. Konieczność objęcia etatowca takim ubezpieczeniem dotyczy tylko pracowników skierowanych do pracy w państwie, w którym taki obowiązek został wprowadzony.