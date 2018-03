Niedziele wolne od handlu - są pierwsze wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy

Wytyczne do nowych przepisów o zakazie handlu w niedziele sš korzystne dla małych sklepów.

Państwowa Inspekcja Pracy i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowały uzgodnione wytyczne dotyczšce nowych przepisów o zakazie handlu w niedziele i œwięta. Na kilkunastu stronach urzędnicy tłumaczš, jak będš stosować nowe przepisy.

Żona i dzieci za ladš

– Wytyczne odpowiadajš na wiele pytań i to dobrze, bo inspekcja pracy nie ma obowišzku publikowania takich wyjaœnień – mówi Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. – Najważniejsza informacja jest taka, że przedsiębiorca będšcy osobš fizycznš, który otworzy sklep w niedzielę, może korzystać z okazjonalnej pomocy członków rodziny. To bardzo ważne, bo nie wynika to wprost z przepisów.

– Bardzo pozytywne zaskoczenie – potwierdza Janusz Zagrobelny, radca prawny z kancelarii Sobczyk & Współpracownicy. – Dosłowne rozumienie ustawy zdawało się sugerować, że tacy przedsiębiorcy nie będš mogli korzystać z pomocy rodziny.

Z wyjaœnień PIP wynika jednak, że tacy członkowie rodziny nie mogš być zatrudnieni w tym sklepie w inne dni tygodnia, a niedzielna okazjonalna pomoc musi być nieodpłatna. Jednoczeœnie PIP wskazuje, że za właœciciela sklepu, który może go otworzyć w niedzielę objętš zakazem handlu, można uznać wspólnika w spółce cywilnej i franczyzobiorcę. Otwiera to szeroko drzwi do niedzielnego handlu w sklepach takich sieci jak ABC, Globi, Fresh czy Żabka. Wszystko wskazuje więc na to, że mogš one przejšć większoœć lokalnego handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi w najbliższe niedziele.

Mandat za showroom

Zdaniem mecenasa Zagrobelnego szczególnie użyteczne w wytycznych PIP i ministerstwa jest wskazanie przykładów czynnoœci zwišzanych z handlem, z wyraŸnym rozstrzygnięciem, że pomysł zastšpienia sklepów tzw. showroomami byłby formš obejœcia prawa. Stanowi to bardzo wyraŸny sygnał dla przedsiębiorców rozważajšcych taki sposób na omijanie zakazu handlu w niedzielę. To praktycznie pewne, że skończy się co najmniej mandatem od inspektora, a po kolejnych kontrolach także wnioskiem do sšdu o ukaranie grzywnš do 100 tys zł.

– Taka interpretacja nie jest oparta na wyraŸnych regulacjach zawartych w ustawie, lecz odwołuje się do celu nowych przepisów – zauważa dr Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Baran, Ksišżek, Bigaj & Wujczyk. – Nadmierne posługiwanie się wykładniš funkcjonalnš jest nadużyciem i daje kontrolerom dużš swobodę w okreœlaniu, co jest, a co nie jest naruszeniem obowišzujšcych przepisów.

Wštpliwe dworce

Nierozstrzygnięte sš kwestie interpretacji wyjštków od zakazu handlu w niedziele. Chodzi np. o sklepy na dworcach. Urzędnicy wskazujš, że przy rozstrzyganiu, które sklepy mogš korzystać z tego wyjštku, należałoby się kierować przede wszystkim funkcjš, jakš pełni dworzec, a jest niš obsługa podróżnych. Z tego wyjštku nie korzystałyby zaœ sklepy w galeriach handlowych znajdujšcych się przy dworcach.

– A co z galeriami handlowymi, w których zejœcia na perony sš bezpoœrednio z pasażu handlowego? – zastanawia się Polkowski. – Nieostroœć wytycznych dotyczšcych handlu na dworcach pokazuje problemy z interpretacjš tych przepisów. Jak najszybciej powinny zostać usunięte przez ustawodawcę.

Przedsiębiorcy mogš mieć także inny problem o dużym znaczeniu praktycznym. Chodzi o wykonywanie czynnoœci niehandlowych w niedzielę objętš zakazem. Zdaniem PIP pracownicy nie powinni w tym czasie prowadzić np. inwentaryzacji, sprzštać sklepów.

– A co np. ze sklepami zoologicznymi czy ogrodniczymi, w których w niedzielę objętš zakazem trzeba przecież nakarmić choćby rybki? – zastanawia się Polkowski.

Nowe przepisy nie przewidujš rozwišzań dla takich nietypowych sytuacji.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

dr Marcin Wojewódka, radca prawny partner w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy

Ustawa zawiera wiele miejsc, które można twórczo interpretować w stronę szerszego dopuszczania handlu w niedzielę. To już znane z mediów galerie handlowe na dworcach kolejowych czy stacje benzynowe. Lista sprytnych wybiegów będzie dłuższa. Wyobrażam sobie w aptekach szerszy asortyment niż leki. Już dziœ na poczcie wybór ksišżek jest większy niż w niejednej księgarni. Wielu przedsiębiorców rozwinie możliwoœć handlu w oœrodkach kultury, sportu, oœwiaty, turystyki i wypoczynku czy w placówkach handlowych organizowanych wyłšcznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznoœciowych lub sportowo-rekreacyjnych. Czemu nie robić codziennie festynu œw. Marcina? Jednš z naszych cech narodowych jest kreatywnoœć i myœlę, że jej nie zabraknie i tu. A wyjštek pozwalajšcy na handel towarami z automatów może z nas uczynić wreszcie drugš Japonię. Każda otwarta furtka będzie w przyszłoœci sukcesywnie zamykana przez ustawodawcę. Ale to będzie gonienie króliczka. Przykład Węgier pokazuje, że na koniec trzeba się będzie z tych zakazów wycofać.