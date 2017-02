Papierowe zwolnienia L4 znikną od 2018 roku

Rząd zadecydował we wtorek, że lekarze wystawiający zwolnienia chorobowe będą musieli zrezygnować z papierowych druczków już na początku 2018 r., a nie, jak pierwotnie planowano, rok później.

Przygotowana jeszcze pod koniec 2016 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawa zasiłkowa) przewidywała przedłużenie okresu wydawania papierowych zwolnień lekarskich aż do 2019 r. Przemawiały za tym dane ZUS wskazujące na to, że lekarze niechętnie rezygnują z papierowych bloczków.

W zeszłym roku ponad 23 miliony zwolnień wystawili w tradycyjny sposób na papierze, a tylko niecałe pół miliona za pośrednictwem internetu.

W praktyce okazało się bowiem, że lekarze mieli do wyboru wysyłkę e-zwolnień z wykorzystaniem kosztownych elektronicznych kluczy certyfikowanych albo niestabilnego systemu ePUAP. Teraz ma to się zmienić.

Nowy system

ZUS przygotował dodatkowy sposób autoryzacji e-zwolnień za pośrednictwem swojej platformy usług elektronicznych.

– Po zmianach wystarczy, że lekarz zaloguje się rano do systemu i będzie mógł wysyłać zwolnienia chorobowe bez potrzeby dodatkowego potwierdzania tych informacji – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS. Nowy sposób wysyłki informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich ma ruszyć od 1 lipca 2017 r., a od 1 stycznia lekarze będą musieli wysyłać informacje o wystawionych zwolnieniach chorobowych wyłącznie w formie elektronicznej.

Łatwiejsze kontrole

Za decyzją o skróceniu okresu przejściowego, gdy lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia chorobowe, przemówiły także spodziewane oszczędności z tytułu wstrzymanych wypłat zasiłków po kontrolach ZUS. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że zwolnienie wystawione elektronicznie trafi do służb zajmujących się ich kontrolą w terminie dwóch dni, podczas gdy wystawione tradycyjnie trafia do ZUS po około 14 dniach. W większości przypadków uniemożliwia to kontrolę, czy zostało wystawione i wykorzystane prawidłowo.

W zeszłym roku ZUS po sprawdzeniu ponad pół miliona zwolnień lekarskich wydał decyzję o wstrzymaniu wypłat 22,2 tys. zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3 mln zł.

Po zmianach trzeba się spodziewać, że od 2018 r., kwota wstrzymanych zasiłków po skuteczniejszych kontrolach ZUS znacząco wzrośnie.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Już zdążyliśmy się ucieszyć, że okres dostosowawczy do wystawania wyłącznie elektronicznych druków będzie wydłużony, ale nasza radość była przedwczesna. Teraz mówi się, że od lipca będzie łatwiej, a od stycznia obowiązkowo. Mam wrażenie, że już przerabialiśmy obietnice perfekcyjnego systemu. Próby korzystania z dotychczasowych „ułatwień" kończyły się logowaniem do systemu tak długim, że powodowało to niezadowolenie pacjentów. Nie ma się co dziwić, że lekarze przestali to robić. Koniecznie trzeba wrócić do tematu 7 lipca, tydzień po obiecywanej „ułatwionej autoryzacji", i sprawdzić, jak naprawdę to funkcjonuje. Jeśli sytuacja ma się powtórzyć, to decyzja o skróceniu terminu dostosowawczego jest dużym błędem.